"VRATILA SE DEČIJA BOLEST OD 100 DANA!" Milićević otkrio: Raste broj slučajeva, kašalj je intezivan, a MOŽE DOĆI DO GUBITKA SVESTI

Reč je o bolesti protiv koje je obavezna vakcinacija. Prema zvaničnim podacima najviše je obelele dece uzrasta do 12 meseci, ali sve je više i školske dece od 10 do 14 godina.

Dr Saša Milićević, pedijatar, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je otkrio više o ovoj već zaboravljenoj bolesti.

- Uglavnom napada malu decu i bebe jer nemaju dovoljno razvijen imunitet. Inače ta bolest je karakteristična po svom tom upornom kašljanju koje je toliko uporan i jak da dolazi do zacenjivanja. Po tome ga najčešće razlikujemo u odnosu na obične oblike kašlja, jer se kašalj može pojaviti kod astme, alergije, prehlade. On je jedan zaštitni i odbrambeni mehanizam u tim slučajevima, ali veliki kašalj je dijagnoza i bolest koja je poznata pod drugim nazivom "bolest od 100 dana" - rekao je Milićević i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Baš dugo traje, ne traje uvek toliko, ali može da traje. Karakteristično je po tome što deca imaju crvene okice, takođe im je otežana faza udisanja i izdisanja gde se roditelji uplaše. Kada je u pitanju malo dete to može da bude i opasno. Može doći i do kratkrotrajnog gubitka svesti zbog tog intenzivnog kašlja i on ide u naletima.

Voditelje je interesovalo da li roditelji mogu da omanu u proceni s obzirom da veliki kašalj nije toliko tipična bolest danas.

- Mogu u toj početnoj fazi odnosno strartnom delu pošto su simptomi nekarakteristični. Pojavi se temperatura, malaksalost, boli ga grlo i kašlje. Pa danas svako treće dete ima te simptome. Temperatura može nekad da se pojavi i bude visoka, a nekada i ne mora da bude prisutna. Uglavnom sve to liči na prehladu, a onda bude da neko drugo dete ima veliki kašalj i da im je prenelo - rekao je Milićević.

04:02 VRATILA SE DEČIJA BOLEST OD 100 DANA! Milićević otkrio: Raste broj slučajeva, intezivan je kašalj, a MOŽE DOĆI DO GUBITKA SVESTI

Tokom 2021. i 2022. godine registrovano je samo 5 slučajeva u Srbiji, a samo ovog oktobra čak 78 obolelih od velikog kašlja.

- Sve te infektivne bolesti imaju svoj ciklus. Neke se javljaju na 2 godine, neke na 4 godine, a nekad nemamo pravo objašnjenje zašto se nešto pojavilo. Vakcina postoji, ali poremećen je ritam jer su ljudi izgubili poverenje u vakcine. Ovo nije virus već bakterijska bolest - naveo je Milićević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:16 ZBOG ČEGA SE JAVLJA DOSADNI SUVI KAŠALJ?