MODA BRZOG ISPIJANJA PIĆA NAJČEŠĆE DOVODI DO TROVANJA: Alkohol i tinejdžeri u prazničnom raspoloženju

Predstojeći novogodišnji i božićni praznici zbog alkohola znaju da budu velika glavobolja za roditelje, ali i za lekare. Kada se u slavlju pretera sa pićem, a to se često dešava mladima, može da dođe i do trovanja alkoholom i da završe na trežnjenju na Odeljenju toksikologije, Vojnomedicinske akademije.

Gošća Jutarnjeg programa, dr Nataša Perković Vukčević, internista toksikolog, načelnica Odeljenja za intenzivno lečenje Centra za kontrolu trovanja VMA, napominje da oni dežuraju tokom cele godine, ali da se za praznike povećava broj pacijenata i da veliki broj čine mladi ljudi.

Uprkos utisku da sve veći broj mladih ljudi zloupotrebljava alkohol, doktorka napominje da statistike već nekoliko godina unazad procenjuju da se procenat tinejdžera od 14 do 18 godina kreće između devet i 12 procenata.

„To je ujednačena brojka, ali naravno, zabrinutost je velika, s obzirom na to da su oni vrlo osetljivi na dejstvo alkohola i da nekako dramatično sve to izgleda i to su prvi susret i prva pijanstva“, dodaje doktorka.

Učestalost konzumiranja alkohola kod tinejdžera ne razlikuje se po polu, ali generalno učestalost trovanja alkoholom kod muškaraca je daeko češća.

„Oko 70 odsto su muškarci, a jedna četvrtina su žene. Kada sam rekla, mladi ljudi od 14 do 18, napominjem da postoje podaci za mnogo mlađi uzrast, ali se ti pacijenti zbrinjavaju u pediatrijskim ustanovama. Za grad Beograd su dve univerzitetske klinike, a za ostatak zemlje su pediatrijska odeljenja. U centar za kontrolu trovanja dolaze stariji od 14 godina i osobe od 14 do 18, njih otprilike čine desetak procenata, dok generalno mi imamo veliki broj mladih ljudi do 35 godina, otprilike 30 procenata svih akutnih intoksikacija“ objašnjava toksikološkinja.

Trovanje alkoholom

Do trovanja alkoholom dolazi pre svega zbog prekomernog unosa aklohola. Međutim, to nije jedini faktor rizika, napominje gošća Jutarnjeg programa. Važan je način na koji se konzumira alkohol, odnosno brzina. Važno je da li je unet alkohol na prazan želudac, da li je mlada osoba, potpuno zdrava i da li koristi i neku drugu terapiju.

„Mladi često posežu s jednim posebnim načinom konzumiranja alkohola, a to je brzo ispijanje alkoholnih pića, tzv. 'bindž drinking' i za jako kratko vreme popiju veliku količinu alkohola. To se i definiše kao želja za postizanjem brzog pijanstva. Tada oni popiju otprilike, za muškarca je to pet ili više alkoholnih pića, a za žene, odnosno devojke, četiri ili više alkoholnih pića za dva sata“, navodi toksikoliškinja.

Što se tiče vrste pića, muškarci se češće opredeljuju za žestoka, a žene češće za vino. Tinejdžerski uzrast često počinje sa pivom, ali to nema značaja, naglašava doktorka, jer količina alkohola u jednom žestokom piću, jednoj čaši vina ili jednom pivu je ista, samo se razlikuje koncentracija.

Simptomi trovanja alkoholom Posle prvih efekata usled konzumiranja prevelike količine alkohola, kao što su euforija, opuštanje, osjećaj zadovoljstva, loša procena sopstvenih sposobnosti i sposobnosti ljudi u okruženju, slede teže posledice - zaplitanje u govoru, otežan hod, poremećena koordinacija, najpre finih pokreta, a kasnije i mnogo teži poremećaj.

„Ono što najviše zabrine roditelje kada vide dete, to je zapravo poremećaj svesti, odnosno neka dublja pospanost i ono što je za mlade rizično, jeste ta neka gastrointestinalna simptomatologija koja je kod njih izraženija, a to su mučnina i povraćanje. To su stvari koje njih mogu i da ugroze“, objašnjava dr Nataša Perković Vukčević.

Posledice trovanja alkoholom

Akutna intoksikacija alkoholom mlade osobe je urgentno stanje, ali na svu sreću, ne ostavlja dugotrajne posledice, ukoliko nije udruženo sa drugim problemima, kao što su povrede ili traumatizam, posebno saobraćajni traumatizam.

Nije bitno koje piće se konzmira, količina alkohola je ista, samo se razlikuje koncentaracija.

„Ali akutno pijanstvo samo je važno da se zbrine u prvom aktu. I ono što jeste bitno da ta mlada osoba, kada okruženje primeti da nije u redu i da je reč o akutnom pijanstvu, da ne ostavi takvu osobu samu. Povraćanje i ležanje, recimo, na leđima je nešto što najviše može da ugrozi pacijenta, zato što popuštaju svi zaštitni refleksi u akutnom pijanstvu. Oni nas štite da ne udahnemo povraćeni sadržaj, kada je reč o težem trovanju, moguće su aspiracije povraćenog sadržaja koje generalno mogu zaista životno da ugroze osobu“, naglašava toksikološkinja.

Zato je važno da osoba bude pod nadzorom u okruženju bliskih osoba ili roditelja. Ukoliko se stanje ne popravlja i ukoliko dođe do progrediranja poremećaja, treba pozvati hitnu pomoć ili sami prevesti do klinike.

Alkohol se vrlo lako i brzo resorbuje i dospeva u sve telesne tečnosti i tkiva. Primarni efekti pijanstva se odražavaju preko centralnog nervnog sistema, ali on ugrožava i druge naše organe – može da dovede do poremećaja srčanog ritma pri konzumiranju sa nekim drugim supstancama ili lekovima, do depresije disanja itd.

„Postoje brojna pijanstva koja će se završiti samo sa brigom i pažnjom roditelja i negom u kućnim uslovima. Koja će ostati jedna ružna uspomena, ali postoje i ona koja zahtevaju zaista lekarski tretman“, zaključuje Nataša Perković Vukčević, načelnica Odeljenja za intenzivno lečenje Centra za kontrolu trovanja na VMA.

