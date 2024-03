7 stvari za bebe koje kupujemo, a mogu da im ugroze zdravlje: Od svake od njih može biti više štete nego koristi

Jedan od zadataka koji imamo kada smo u „slatkom iščekivanju“ svakako je nabavka svega što će nam trebati u narednim mesecima i godinama. Ova lista je često veoma duga i dovodi do toga da roditelji, posebno oni koji čekaju prvo dete, troše previše novca na stvari koje i nisu baš najpotrebnije, ali ni najbezbednije.

Doduše, mnoge stvari nasleđujemo od prijatelja ili rođaka, a neke se i poklanjaju, ali poenta je da će, hteli mi to ili ne, naš dom uskoro postati zatrpan higijenskim potrepštinama, minijaturnom odećom i igračkama. Zato je dobro saslušati prijatelje koji već imaju iskustva sa ovim i naučiti nešto na njihovim greškama – ali i stručnjake. Mnoge stvari sa spiska za novorođenče možda nikada nećete koristiti, a ima i onih koje je bolje izbegavati – jer pedijatri upozoravaju da mogu imati više štete nego koristi.

Dakle, ovo su stvari sa kojima bebe treba da budu posebno oprezne.

Hodalica

Znamo da su ih naše majke koristile jer se verovalo da pomažu u jačanju mišića nogu, kako bi, navodno, dete naučilo da brže i lakše hoda, ali se uglavnom ne preporučuje korišćenje ovih uređaja, a na nekim mestima su čak i zabranjene.

Hodalice mogu biti opasne jer postoji mogućnost da se prevrnu i da beba ispadne iz njih. Osim toga, pokreti koje dete čini dok je u hodalici nisu deo prirodnog razvoja motorike, a pošto je dete u sedećem položaju, na ovaj način se razvijaju različite mišićne grupe nego pri hodanju. Pored toga, težište tela je drugačije nego što će biti kada dete pokuša da hoda bez hodalice.

Jastuci na zaštitnoj ogradi

To je vrsta tankih jastuka za vezivanje koji pokrivaju unutrašnjost dečijeg krevetića tako da beba ne udari o ogradu. Međutim, zbog tragičnih slučajeva koje su ovi jastuci izazvali, u nekim delovima sveta je zabranjena njihova upotreba – naime, ako se slučajno odvežu i padnu na bebu dok leži u krevetiću, to može dovesti do povrede, pa čak i smrti.

Uglavnom, preporučuje se roditeljima da izbegavaju krevete i opremu proizvedenu pre 1986. godine, jer su od tada postavljeni stroži kriterijumi za bezbednost deteta pri spavanju.

Igračke za uspavljivanje

Plišane igračke koje se postavljaju pored deteta dok spava predstavljaju istu opasnost kao i već pomenute zaštitne ograde. Pedijatri jasno upozoravaju da u bebinom krevetcu ne sme biti plišanih životinja, jastuka ili ćebadi – da bi se smanjio rizik od SIDS-a, preporučuje se da dete spava na leđima, na dobro zategnutom čaršavu i tvrdom dušeku.

Difuzori i ovlaživači

Ovlaživači koji oslobađaju toplu paru mogu postati vrući na dodir, što je posebno opasno ako vaša beba već može da puzi ili hoda, jer će sigurno pokušati da dodirne uređaj. Zato vodite računa da ovlaživač ili difuzor, zajedno sa kablom, budu van domašaja deteta. Pored toga, ovlaživači sa toplom i hladnom parom mogu razviti buđ ako se ne čiste pravilno.

Ako imate problema sa veoma suvim vazduhom, preporučujem da napunite veliki tanjir vodom i ostavite ga u bebinoj sobi. Najlakše je, savetuje Klod Sir, pedijatar koji radi u Komitetu za prevenciju povreda Kanadskog pedijatrijskog društva.

Trake za glavu

Znamo da su bebe jednostavno preslatke sa ovim modnim dodatkom, ali trake za glavu, osim što često nisu najudobnije za nošenje, mogu biti i opasne. Ako su previše čvrsto vezane ili nisu dovoljno mekane, takve trake i mašne mogu štetiti razvoju lobanje deteta.

Zato, ako želite da ih koristite, treba da proverite da ne stežu previše bebinu glavu, a s druge strane, nije dobro ako su previše labave jer mogu da klize oko bebinog vrata i tako postati veoma opasan. Svakako je važno skinuti kaiš sa glave bebe pre nego što je uspavate.

Sedište za kupatilo

Možda vam se čine kao praktična stvar jer je teško istovremeno držati i nadgledati bebu koja još ne sedi samostalno, ali ipak morate biti veoma oprezni. Naime, roditelji često imaju pogrešan utisak da su takva sedišta dovoljno bezbedna i da mogu da ostave bebu u njima a da je istovremeno ne drže – ili čak da je mogu ostaviti bez nadzora na kratko, a to je nešto što mi ne sme da radi ni pod kojim okolnostima.

Nažalost, bilo je smrtnih slučajeva novorođenčadi do kojih je došlo kada su se takva sedišta prevrnula ili kada su bebe iskočile i proklizale kroz prostor za noge.

Ljuljaške

Takve igračke mogu biti korisne, ali samo ako se koriste pod nadzorom i na pravilan način. Kao što je slučaj sa sedištima za kadu, nikada ne smemo ostavljati dete u ljuljaški bez nadzora, a možemo ih koristiti i samo na podu – ne na stolu ili nekoj drugoj površini, zbog velikog rizika od pada. Pri tome je važno da beba bude vezana sigurnosnim pojasevima i da je budna.

Korišćenje ljuljaške kada je beba budna i pod nadzorom je u redu, ali ako beba zaspi u ljuljaški - postaje opasno", upozorava Ben Hofman, pedijatar i predsednik Saveta američke akademije za pedijatriju za povrede, nasilje i otrove.

Naime, kada beba zaspi u ljuljaški, njena glava se naginje napred, a brada pada na grudni koš, što može izazvati pozicionu asfiksiju, što je vrlo čest uzrok povreda kod dece mlađe od dve godine. Iz istog razloga ni deca ne bi trebalo da spavaju u auto-sedištima.

Prenela: N.R.

Izvori: zena.hr / kurir.rs