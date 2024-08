Pravilan izbor ranca čuva zdravlje kičme: Školska torba ne sme biti teža od 10% detetove težine

Doktorka Danijela Vukićević, fizijatar, savetuje kako odabrati adekvatan ranac i na taj način sačuvati zdravlje dečje kičme.

Problem opterećenja kičmenog stuba i muskulature koja održava uspravan stav čoveka se mora posmatrati kroz rast i razvoj deteta od rođenja.

Kičmeni stub čoveka ima oblik dvostrukog latiničnog slova S. Kod novorođene bebe, kičma ima oblik slova C.

Razvoj krivina kičmenog stuba kreće od prvih dana

Kada u prvim mesecima života beba počinje da provodi više vremena na stomaku, odiže glavu od podloge, okreće je na jednu i drugu stranu, jača muskulaturu vrata, tada se razvija krivina u vratnom delu kičmenog stuba. U narednim mesecima, beba se sve više okreće sa leđa na stomak, oslanja na podlakticama, pa ispruženim podlakticama, baulja, puzi, počinje da sedi i tako razvija drugu krivinu u lumbalnom delu kičmenog stuba.

Kada se uspravi i počinje da hoda, kičmeni stub ima formirane fiziološke krivine: udubljenje u vratnom, ispupčenje u grudnom, udubljenje u lumbalnom i ispupčenje u trtičnom delu (dvostruko latinično slovo S).

Od trenutka kada se dete uspravilo i počelo da hoda, nastavlja se razvoj motornih sposobnosti hodanje, provlačenje, penjanje, trčanje, skakanje. Dete ima neprestanu potrebu za kretanjem i istraživanjem. Obaveza roditelja je da u periodu od prohodavanja, omoguće detetu pravilan rast i razvoj i jačanje muskulature kroz aktivnosti u parku, igre sa loptom, uključivanje u sport.

Redovne kontrole fizijatra važne su za školarce

Pred polazak u školu, svako dete prolazi sistematski pregled, gde se notira postojanje ili odsutvo posturalnih deformiteta (kriva kičma, problemi sa kolenima i stopalima) i dete upućuje u odgovarajuće ustanove gde se predlaže tretman deformiteta.

Period kada deca polaze u školu jeste i period ubrzanog rasta, naročito kod devojčica, pa je redovno kontrolisanje u kraćim vremenskim intervalima od strane pedijatra, fizijatra, ortopeda (4-6 meseci) poželjno.

Roditelji i sami mogu proveravati jednom mesečno kakav je stav deteta. Gledano sa zadnje strane leđa, nepravilan stav podrazumeva: glavu je u centralnoj poziciji između ramena, ramena u istoj ravni, ramena i kukovi postavljeni u jednoj ravni.

Gledano sa strane, linija koja ide od sredine uha, prolazi preko ispupčenja na ramenom zglobu do spoljašnje strane zgloba kuka treba da bude ravna. Uočavanje odstupanja u smislu pojave asimetrije, zahteva konsultativne preglede fizijatra i ortopeda.

Prilikom izbora školskog ranca vodite se ovim savetima

S obzirom da se deca školskog uzrasta razlikuju u telesnom rastu, odabir dobrog ranca zahteva poštovanje anatomskih karakteristika deteta.

Širina ranca mora biti prilagođena širini ramena.

Bretele treba da budu šire kako bi se težina ranca pravilno rasporedila preko ramena.

Visina ranca treba da bude nekoliko centimetara iznad gornje ivice karlice.

Zadnja strana ranca treba da bude ojačana.

Poželjno je da postoji pojas koji se kopča sa prednje strane a koji dodatno raspoređuje težinu ranca na kukove i prednji deo tela.

Pakovanje knjiga i svezaka takođe mora da prati određeni raspored.Najpre se stavljaju najveće i najteže knjige a potom se ređaju manje i lakše knjige i sveske i pernica na kraju.

Ako dete nosi patike i opremu za fizičko stavite ih sa spoljne strane kao i flašicu sa vodom.

Naučite dete da nosi samo neophodne stvari

Naučite dete da tako pakuje ranac i češće proveravajte sadržaj ranca kako bi ste sve nepotrebne stvari koje dete može da stavlja u ranac odstranili. U ranac za školu pakujte samo one knjige i sveske koje su predviđene za taj dan

Težina ranca ne bi trebalo da prevazilazi 10 odsto telesne mase deteta. Ako je dete teško 30kg, ranac ne bi smeo biti teži od 3kg.

Sadržaj ranca često je teži od preporučenog

Kako je težina školskog ranca uglavnom veća od datih preporuka, nošenje većeg tereta podrazumeva da se dete naginje unapred, prenosi težište na prednji deo stopala, naglašava vratnu i lumbalnu krivinu. Zbog toga se dete može žaliti na bolove u vratu, ramenima, trnjenje ruku ili bolove u donjem delu leđa.

Težište tela prebačeno unapred, ramena povijena put napred, naglašavanje krivina kičmenog stuba može dovesti i do smanjenja disajnog kapaciteta, povećanog opretećenja na pršljenska tela i zglobove koji obezbeđuju stabilnost kičmenog stuba.

Kod dece koja imaju skoliozu, neravnomeran raspored težine dovodi do većeg opterećenja jedne strane kičmenog stuba.

Rančevi na točkiće su dobo rešenje ali sa izuzecima

Kupovina ranca sa točkićima u početku može izgledati kao dobro rešenje. Ali ako razmatrate ovu opciju, ramislite o konfiguraciji terena kojom dete ide od kuće do škole (nagib terena, stepenice, ivičnjaci, nošenje ranca uz i niz stepenice u školi jednom rukom), što predstavlja dodatni problem.

Nošenje ranca preko jednog ramena takođe opterećuje jednu stranu tela pa i to može uticati na nelagodnost i pojavu bolova u vratu, trnjenje u rukama, bolove u grudnom i krsnom delu kičmenog stuba.

Rešenje za ove probleme osim pravilnog odabira ranca i “pametnog“ pakovanja knjiga, jeste svakako insistiranje na fizičkoj aktivnosti deteta. Jačanje muskulature kroz igru u parkovima, sportskim terenima, uključivanje u neki od sportova, obezbeđuje i pravilan rast i razvoj deteta, naročito u periodu intenzivnijeg rasta.

Naravno, kad god ste u prilici da pomognete detetu na putu od kuće do škole u nošenju ranca, pogotovu od prvog do četvrtog razreda, učinite to kao još jednu meru za prevazilaženje mogućih tegoba nošenja teških školskih torbi.

