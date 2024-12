Šarlah (crvenka, lat. scarlatina) je bakterijska bolest koja se prenosi kapljičnim putem i to govorom, kašljem ili kijanjem obolele osobe, a ređe se prenosi preko predmeta. Uzročnik je piogeni streptokok , koji izaziva mnogobrojne bolesti, a najčešće zapaljenje grla (fartingitis) i krajnika (tonzilitis).

Vreme inkubacije, od kontakta sa bakterijom do pojave simptoma, je kratko i iznosi dva do četiri dana. Šarlah se obično javlja u uzrastu od 5. do 15. godine, retko mogu da obole i odrasli.