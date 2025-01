- U ordinaciji često roditeljima kažem da je cucla neprijatelj dojenja , a to je zato što jezik treba da "uči" i trenira pokrete koji će obezbediti optimalno hranjenje. Cucla je drugačijeg oblika od dojke i kada je u ustima jezik trenira pokret koji je drugačiji od onog koji nam je potreban za optimalno hranjenje - objašnjava pedijatar.

Ako već dajte bebi da "sisa u prazno" gledajte da to bude samo kada baš nikako drugačije ne možete da je umirite i/ili uspavate.

Preporuke kažu da cuclu treba ukinuti između 6-12. meseca detetovog života, jer dugoročno može da dovede do deformiteta vilice , problema sa govorom i nemlečnom ishranom. Može, ali ne mora. Kao i s većinom stvari u pedijatriji, ali i u životu, ono što radimo umereno ili se dešava povremeno (koliko god ne bilo baš dobro) teško da može ostaviti ozbiljne posledice, navodi dr Golić.

- Ukoliko vaše dete ne može da se smiri i/ili spava bez cucle, a pogotovo ako uz to postoje izazovi sa dojenjem onda je vrlo moguće da detetova oralna motorna funkcija (to je ono što sad svi zovu "resica" a zapravo je neretko složenija priča od same resice) nije dovoljno dobra, što je posebna tema - poručuje pedijatar.