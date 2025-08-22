Slušaj vest

Veliko finsko istraživanje pokazalo je da sastav bakterija u crevima majki i novorođenčadi može da utiče na rizik od respiratornih infekcija kod beba u prvim mesecima života. Rezultati otvaraju nove mogućnosti za prevenciju u ranom detinjstvu.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Pediatric Research, sprovedeno je na više od hiljadu beba iz Helsinkija. Čak 18 odsto njih (skoro svaka peta beba) razvilo je respiratornu infekciju koja je zahtevala lekarski pregled u prvih šest meseci života. Najčešće su se javljale prehlade sa povišenom temperaturom i zapaljenje uha, dok su upale donjih disajnih puteva bile ređe. Oko trećine infekcija nastupilo je već u prva tri meseca, a deo mališana morao je i hitno da zatraži pomoć lekara.

Šta je donela studija?

Naučnici su želeli da provere da li se rizik od ovih bolesti može povezati sa sastavom crevne flore. Uzorci stolice uzimani su od majki oko porođaja, a od beba sa tri i šest nedelja života. Analizirani su prisutni mikroorganizmi i njihova raznovrsnost.

Pokazalo se da majke čije su bebe kasnije obolele češće imaju u crevima bakterije kao što su Enterococcus, Citrobacter i Enterobacter, dok je korisni Clostridium bio ređe zastupljen. Ove bakterije spadaju u oportunističke patogene, što ukazuje da nestabilna mikrobiota majke može da utiče na zdravlje deteta.

Naučnici su želeli da provere da li se rizik od infekcija može povezati sa sastavom crevne flore Foto: Shutterstock

Kod samih beba razlike su uočene već u trećoj nedelji života. One koje su kasnije obolele imale su više određenih bakterijskih porodica i rodova, među njima Alistipes, Akkermansia, Faecalibacterium i Serratia. Zanimljivo je da je povećano prisustvo Faecalibacterium bilo u suprotnosti sa ranijim istraživanjima, koja su manjak ove bakterije povezivala sa problemima sa disajnim putevima. U šestoj nedelji, kod beba koje su se razbolele češće se nalazila porodica Prevotellaceae, dok je korisni rod Anaerostipes bio ređe zastupljen.

Kako smanjiti rizik?