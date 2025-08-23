U toku je dopunska imunizacija dece MMR vakcinom: Važna poruka roditeljima
Akcija dоpunsкe imunizаciјe dеcе prоpuštеnih gоdištа MMR vакcinоmsprovodi se od aprila u deset domova zdravlja, uz podršku Instituta „Batut“, Ministarstva zdravlja, SZO i EU, a tim pоvоdоm nadležni su оrgаnizоvаli pоsеtu Službi zа zdrаvstvеnu zаštitu dеcе i šкоlsке dеcе Dоmа zdrаvljа Vоždоvаc.
Prema rečima prof. dr Nebojše Tasića, pomoćnika ministra zdravlja, MMR vakcina je jedna od najvažnijih jer štiti od tri bolesti, malih boginja, zauški i rubela i sprečava epidemije.
- Niko ne bi trebalo da odlaže vakcinaciju, a posebno roditelji ne smeju da veruju netačnim informacijama - naglasio je dr Tasić.
Direktorka „Batuta“, prof. dr Verica Jovanović, podseća da dete prvu dozu MMR vakcine treba da primi sa navršenih godinu dana, a drugu pre polaska u školu. Ona je navela da je na Voždovcu od planiranih 2.000 dece do avgusta vakcinisano njih 666, što znači da je tek trećina obuhvaćena, i pozvala roditelje da razgovaraju sa pedijatrima i dobiju prave informacije.
Stručnjaci upozoravaju da odlaganje vakcinacije smanjuje kolektivni imunitet i povećava rizik od epidemija, što se već viđalo prethodnih godina i u Evropi i kod nas. Prema podacima SZO, zahvaljujući vakcinaciji protiv malih boginja u poslednjih 50 godina spašeno je čak 60 odsto od ukupno 154 miliona života sačuvanih vakcinama.
Pedijatri dodaju da roditelje često zbunjuju dezinformacije, ali naglašavaju da je vakcina najefikasnija i najbezbednija preventiva.
- Bolje je sprečiti nego lečiti, a MMR upravo omogućava zaštitu od ozbiljnih komplikacija i smrti - poručuju lekari.
Izvor: Batut.org.rs/Zdravlje.kurir.rs
