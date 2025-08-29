Slušaj vest

Razumevanje uzroka, faktora rizika i preventivnih mera je ključno za smanjenje učestalosti ovih bolnih epizoda i izbegavanje potencijalnih komplikacija.

Akutni otitis medija je infekcija prostora ispunjenog vazduhom odmah iza bubne opne. Iako se može javiti u bilo kom uzrastu, to je najčešća dečja bolest posle obične prehlade, a uzrokuju je virusi ili bakterije koje se često razvijaju kao rezultat infekcija gornjih disajnih puteva.

Mehanizam nastanka je skoro uvek isti: prehlada, grip ili alergija izazivaju otok i blokadu Eustahijeve cevi, uskog kanala koji povezuje srednje uvo sa zadnjim delom grla. Kada je ovaj kanal blokiran, tečnost se akumulira u srednjem uhu, stvarajući idealno okruženje za razvoj infekcije, što rezultira bolom i pritiskom.

Faktori rizika

Deca su znatno podložnija infekcijama uha nego odrasli iz nekoliko anatomskih i fizioloških razloga. Njihove Eustahijeve cevi su uže, kraće i horizontalnije postavljene, što otežava prirodno odvođenje tečnosti. Pored toga, njihov imuni sistem se još uvek razvija, što ih čini podložnijim infekcijama.

Još jedan značajan faktor rizika, posebno kod male dece, su adenoidi, ili treći krajnik. Smešteni blizu otvora Eustahijeve tube, otečeni adenoidi mogu fizički blokirati drenažu i doprineti zadržavanju tečnosti. Rizik se dodatno povećava boravkom u grupama kao što su vrtići, izlaganjem duvanskom dimu i hranjenjem na flašicu dok se dete leži.

Iznenadni simptomi

Simptomi upale uha često se javljaju iznenada. Kod starije dece i odraslih, najčešći znaci su bol i pritisak u uhu, gubitak sluha, a ponekad i iscedak iz uha. Međutim, kod odojčadi i male dece koja ne mogu da verbalizuju bol, roditelji treba da traže druge znake.To uključuje:

često povlačenje ili trljanje uha

povećan plač i razdražljivost

probleme sa spavanjem

odbijanje jela jer gutanje pogoršava bol

groznicu koja može dostići 40°C,

ponekad i gubitak ravnoteže.

Žuti, smeđi ili krvavi iscedak iz uha može biti znak puknuća bubne opne, što zahteva medicinsku pomoć.

Kada je obavezno javiti se lekaru?

Iako mnoge infekcije uha prolaze same od sebe, važno je znati kada potražiti medicinsku pomoć. Obavezno treba da posetite lekara ako simptomi traju duže od dva do tri dana, ako je bol izuzetno jak ili se pogoršava. Poseban oprez je neophodan kod dece mlađe od šest meseci, gde je pregled neophodan pri prvim znacima bolesti.

Alarmantni simptomi koji zahtevaju hitnu posetu lekaru uključuju:

visoku temperaturu (iznad 39°C)

pojavu gnoj

tečnosti ili krvi iz uha

znake poput ukočenog vrata ili ekstremne apatije, jer nelečene infekcije retko mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija poput mastoiditisa ili meningitisa.

Prevencija je najbolji lek

Iako je nemoguće potpuno sprečiti infekcije uha, rizik se može značajno smanjiti. Ključne preventivne mere uključuju redovno i temeljno pranje ruku kako bi se smanjila izloženost patogenima prehlade i gripa. Važno je izbegavati izlaganje dece duvanskom dimu, jer je pokazano da pasivno pušenje povećava rizik od respiratornih i infekcija uha. Dojenje, posebno u prvih šest meseci života, jača imunitet deteta i pruža zaštitu.

Redovne vakcinacije, uključujući vakcine protiv gripa i pneumokokne vakcine, kako preporučuju lekari i zdravstveni radnici, takođe igraju važnu ulogu u prevenciji. Pri prvim znacima prehlade, ispiranje nosa fiziološkim rastvorom može pomoći u održavanju prohodnosti Eustahijeve tube.

Pristup lečenju zavisi od uzrasta deteta i težine simptoma. Za decu stariju od šest meseci sa blagim simptomima, lekar može preporučiti praćenje stanja 48 do 72 sata pre uvođenja antibiotika. Tokom ovog perioda, ključno je ublažiti simptome, pre svega bol i groznicu. Antibiotici se propisuju kada se sumnja na bakterijsku infekciju, kod teških simptoma, visoke temperature ili ako se stanje ne poboljša nakon perioda posmatranja.

Šta ako se infekcije ponavljaju?

Ponavljajuće ili hronične infekcije uha mogu dovesti do ozbiljnijih problema, uključujući trajno nakupljanje tečnosti iza bubne opne (otitis medija sa izlivom), što može izazvati gubitak sluha i naknadna kašnjenja u razvoju govora. U takvim slučajevima, lekar može preporučiti dodatne mere.

Jedna od najčešćih je miringotomija, hirurška procedura tokom koje se male ventilacione cevi ubacuju u bubnu opnu. One omogućavaju srednjem uhu da aerira i drenira nakupljenu tečnost, čime se sprečavaju nove infekcije. Cevi obično ostaju u uhu 12 do 18 meseci i same ispadaju.