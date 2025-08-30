Svi koji su u kontaktu s detetom trebalo bi da budu upoznati s alergijama

Alergije na hranu predstavljaju izazov za roditelje, vaspitače, ali i ceo kolektiv, počevši od drugih zaposlenih u obrazovnoj ustanovi, ali i učenike i roditelje dece koja su u svakodnevnom kontaktu sa detetom koje ima alergiju na hranu.

- Kada govorimo o alergiji u školama i vrtićima, ono što bi trebalo da naglasimo da svi koji su u kontaktu sa detetom (roditelji, negovatelji, vaspitači, učitelji i nastavnici, deca iz grupe i njihovi roditelji) treba da budu upoznati sa prisutnim alergijama. To je polazna tačka za dalju komunikaciju i razumevanje. Fatalne reakcije su retke, ali i opasne, a statistike govore da se teža alergijska reakcija prvi put desi u školi - kaže Snežana Šundić Vardić, predsednica udruženja Alergija i ja.

Uobičajeni nutritivni alergeni su mleko, pšenica, jaja, kikiriki, soja, riba, orašasti plodovi, morski plodovi, a ostale alergije (intolerancije) na hranu mogu da budu:

Eosinophilo esophagitis (EOE): alergijska upalna bolest

Enterocolitis sindrom (FPIES): odložena alergija digestivnog trakta koja ne pokazuje sindrom koprivnjače i oticanja.

Celijakija: autoimuno oboljenje izazvano netolerancijom na gluten. Simptomi alergije na hranu Simptomi na koži: crvenilo, suzenje i oticanje usta, nosa, očiju, jezika, tačkice oko usana, crvene i vodene oči, osip, svrab, crvenilo kože, koprivnjača

Gastroenterološki simptomi: grčevi, bolovi u stomaku, povraćanje, dijareja

Gornji disajni putevi (nos, grlo): kijanje, zapušen nos, konjski glas, poteškoće u govoru, gutanju, suv kašalj

Donji disajni putevi (pluća): stezanje u grudima, kratak dah, poteškoće u disanju

Kardiovaskuplarni: plava, bleda koža lica, slab puls, vrtoglavica, nesvest, gubitak svesti, konfuzija, nizak krvni pritisak

Neurološki i emotivni: osećaj propadanja, promena raspoloženja, konfuzija, letargija, razdražljivost, smanjenje budnosti

Simptomi moguda se jave na koži, disajnim putevima, ali i budu vaskularni i neurološki Foto: Shutterstock

Vreme razvijanja alergijskih simptoma

Većina alergijskih reakcja kreće u roku od nekoliko minuta do dva sata, ali nekad i kasnije.

Šta je anafilaksa?

Anafilaksa je teža alergijska reakcija opasna po život. Može početi sa malim simptomima, ali dešava se da neki pacijenti nemaju kožne simptome, već ubrzo razviju teže simptome.

- Prepoznavanje i tretiranje anafilakse može da spasi život. Zbog toga je od izuzetne važnosti da okruženje bude upoznato sa zdravstvenim stanjem deteta i poznavanje protokola za anafilaksu u školama i vrtićima. Najveći uzročnici smrti su kikiriki, orah, astma, najčešće kod adolescenata, oslanjanje na antihistaminik, odlaganje epinefrina ili nepostojanje procedure za davanje epinefrina - opominje Snežana Šundić Vardić.

Drugi uzroci anafilakse, osim hrane, su pčela, lateks, lekovi, vežbanje, drugi inhalatorni okidači iz okruženja… ili su nepoznatog porekla.

Emocionalni i socijalni uticaj

Alergije na hranu mogu imati socijalni i emotivni uticaj na decu. Vaspitač, učitelj i razredni nastavnik može da ima ključnu ulogu u kreiranju pozitivne i edukativne atmosfere u grupi. Sa kojim sve problemima se suočava dete sa alergijama na hranu?

Dete može da razvije strah od ismevanja, bude diskriminisano i stigmatizovano Foto: Shutterstock

Strah od mogućeg rizika i smrti, naročito ako je dete već doživelo alergijsku reakciju.

Socijalna izolovanost koja je česta upravo na odmorima, kada su deca u kontaktu sa hranom.

Limitirane aktivnosti u školi usled aktivnosti koje su povezane sa hranom.

Zboog neznanja okoline i nerazumevanja, dete može razviti strah od ismevanja, a može biti diskriminisano i stigmatizovano. Koje korake treba preduzeti za alergije na hranu u školama i vrtićima? Upoznavanje vaspitača, učitelja i razrednog starešine sa specifičnim alergijama kod deteta, simptomima i terapijom.

Upoznavanje zaposlenih u kolektivu o alergenima, simptomima i terapijom.

Komunikacija sa decom u grupi, kao i sa roditeljima dece koja idu u grupu u kojoj ide dete sa alergijom na hranu. Komunicirati otvoreno, prijateljski, tražiti od roditelja i dece saradnju i naglasiti ozbiljnost situacije. Konkretni primeri mogu da pomognu za razvijanje empatije. Istaći konkretne proizvode koje treba izbegavati. Kod alergije na kikiriki na primer, istaći nazive konkretnih proizvoda: flips sa kikirikijem, kokice, grisine, keks, čokoladice.

Kikiriki je jedan od najjačih alergena među hranom Foto: Shutterstock

S vremena na vreme podsećati decu i roditelje za prisutne alergije.

Izbegavanje alergena u učionici, trpezariji, školskom autobusu, na odmoru. Neki alergeni mogu da izazovu alergijsku reakciju kontaktom preko usta, udisanjem, dodirom, nos, oči, tako da je način na koji se dolazi u kontakt sa alergenima isto tako važan.

u učionici, trpezariji, školskom autobusu, na odmoru. Neki alergeni mogu da izazovu alergijsku reakciju kontaktom preko usta, udisanjem, dodirom, nos, oči, tako da je način na koji se dolazi u kontakt sa alergenima isto tako važan. Dogovoriti protokol za reagovanje u slučaju anafilakse. Edukacija o prepoznavanju simptoma anafilakse, upotrebi epinefrina - adrenalinskog injektora, pravovremeno i adekvatno reagovanje. Izvori hrane koji nisu jestivi

Treba znati da i nejestive stvari mogu sadržati alergene. Ovo je naročito važno za kreativne materijale koji se koriste u vrtićima i školama, kao što su boje, plastelini.

Izvori hrane kojii nisu jestivi:

vodena boja, tempera (mleko i jaja)

pena za brijanje (mleko)

pasta za zube (gluten)

plastelin (gluten)

hrana za kućne ljubimce

Vodene boje i tempere mogu da sadrže mleko i jaja Foto: Shutterstock