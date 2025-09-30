Studija: Prenatalna suplementacija vitaminom D, multivitaminima i folnom kiselinom i struktura mozga kod dece sa ADHD-om i autizmom

Nova analiza velikog istraživanja „Generation R” iz Roterdama ukazuje da ishrana majki tokom trudnoće, uključujući unos multivitamina i vitamina D, može imati dugoročne posljedice na razvoj mozga i ponašanje njihove dece.

Majčina ishrana fundamentalno utiče na razvoj mozga kod potomstva. Dodaci folne kiseline i vitamina D su ključni za neurorazvoj i mogu smanjiti rizik od anksioznosti i depresije kod potomstva.

Manja dostupnost vitamina u kritičnim prenatalnim periodima može povećati rizik od poremećaja autističnog spektra (PAS) i ADHD-a. Inače, poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD) jedan je od najčešćih mentalnih poremećaja koji pogađaju decu.

Ranije velike kohortne i meta-analitičke studije pokazale su smanjenje rizika od ASP-a za otprilike 30-50% kod dece majki koje su uzimale folnu kiselinu ili multivitaminske suplemente. Slični nalazi su zabeleženi i u drugim kohortama, posebno među decom sa visokim porodičnim rizikom od ASP-a.

Ipak, dokazi o tome kako su suplementacija vitaminima i opšta ishrana povezani sa razvojem mozga, i kako ovi faktori mogu biti povezani sa osobinama autističnog spektra (PAS) ili hiperaktivnosti (ADHD), ostaju ograničeni. Autori ove studije istraživali su kako majčin vitamin D, folna kiselina, nivoi multivitamina i ishrana utiču na strukturu mozga dece, što bi delimično moglo da objasni kasnije osobine ponašanja.

O istraživanju

U studiju je bilo uključeno 3.937 dece, uzrasta 9–11 godina, i njihovi matere su bile praćene tokom trudnoće. Beležene su informacije o unosu vitamina D, folne kiseline, multivitamina, kao i kvalitetu njihove ishrane. Deca su bila skenirana magnetskom rezonancom(MRI), a roditelji su ispunjavali upitnike o simptomima ADHD i osobinama iz spektra autizma (ASD).

Tekući nalazi

* Upotreba multivitamina od strane majki bila je blago povezana sa nižim rezultatima za ADHD kod dece.





* Viši nivoi vitamina D tokom trudnoće povezani su sa manjim izraženjem osobina iz spektra autizma (ASD).





* Bolji kvalitet ukupne ishrane majki povezan je sa manjim simptomima i za ADHD i, u manjoj meri, za ASD.





Promene u volumenu određenih regija mozga (temporalnih, parijetalnih, frontalno-temporalnih) delimično posreduju u vezi između unosa vitamina/hranljive hrane i smanjenja ADHD/ASD osobina.





Viši nivoi vitamina D tokom trudnoće povezani su sa manjim izraženjem osobina iz spektra autizma Foto: Shutterstock

Ograničenja i važna napomena

U svim slučajevima efekti su mali i objašnjavaju manje od 2 % varijacije u osobinama ADHD i ASD. Radi se o opservacijskoj studiji, što znači da se ne može dokazati direktna uzročnost. Takođe, velika većina žena u studiji već je koristila folnu kiselinu, što može smanjiti mogućnost da se detektuju dodatni efekti.

Zaključak