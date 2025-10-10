Slušaj vest

Studija objavljena u Frontiers in Immunology koristila je metabolomiku (naučna disciplina koja proučava sve male molekule i metabolite u ćelijama, tkivima ili telu - poput šećera, aminokiselina, lipida) kako bi istražila povezanost aditiva i astme u detinjstvu. Aditivi poput zaslađivača, boja i konzervansa dodaju se hrani radi produžavanja roka trajanja. Deca konzumiraju više ultra-prerađene hrane nego odrasli i osetljivija su na negativne efekte aditiva, uključujući astmu, alergije i poremećaje pažnje.

Alergije na koži, sluzokoži i crevima kod dece povezane su sa natrijum benzoatom, „sunset yellow“, eritrozinom i tartrazinom. Napadi astme prijavljeni su i nakon izlaganja metilparabenu i propilparabenu. Veće konzumiranje veštački zaslađenih pića kod majki povećava rizik od astme kod njihove dece.

Studija je otkrila vezu između aditiva i astme

Studija je kvantifikovala korelacije između astme i aditiva koristeći logističku regresiju i hi-kvadrat testove. Analizirani su uzorci seruma dece do 15 godina, identifikovani su metaboliti povezani sa astmom i modelirani putevi kako aditivi utiču na diferencijaciju CD4+ T-ćelija i dendritičnih ćelija.

Serumske koncentracije deset aditiva (neotam, aspartam, natrijum saharin, ponso 4R, sukraloza, benzojeva kiselina, ciklamat, acesulfam, dehidrosirćetna kiselina i sunset žuta) merene su UPLC-MS/MS metodom. Aspartam, neotam, sukraloza i sunset žuta su slabo detektovani jer se brzo razgrađuju u crevima.

Ovi aditivi – zaslađivači poput neotama, aspartama, natrijum saharina, ciklamata, sukraloze i acesulfama, konzervansi kao benzojeva i dehidrosirćetna kiselina, te boje poput Ponso 4R i Sunset žute – najčešće se nalaze u dijetetskim i gaziranim pićima, slatkišima, pekarskim proizvodima, želeima i prerađenoj hrani.

Metaboliti povezani sa astmom su analizirani za medijaciju i metaboličke puteve, uključujući inflamaciju disajnih puteva, diferencijaciju imunih ćelija, IgE, IL-4 i IL-17A (molekuli koji učestvuju u imunološkom sistemu i reakcijama tela na alergije i upale).

Rezultati studije

Studija je pokazala da su neki aditivi u hrani, poput dehidrosirćetne kiseline (detektovana kod 99,6 odsto ispitanih) i benzojeve kiseline (99,2 odsto), prisutni u visokim koncentracijama kod dece sa astmom. Veća izloženost ovim aditivima povezana je sa većim rizikom od razvoja astme.

Analize su otkrile promene u hemijskim supstancama koje učestvuju u imunološkim reakcijama i upalama. Kod miševa koji su dobijali iste aditive primećen je porast ćelija koje izazivaju alergijske reakcije i upale pluća, što ukazuje da aditivi mogu ometati normalan rad imunog sistema i olakšati razvoj astme.

Istraživači veruju da aditivi utiču i na creva i mikrobiotu, što dalje menja ravnotežu imunog sistema u plućima i povećava rizik od alergija i otežanog disanja.

Ograničenja i buduća istraživanja

Studija je ograničena na uzorak iz Nankinga, Kina, i nije kontrolisala faktore poput pušenja roditelja i ITM. Potrebna su dalja istraživanja sa širim populacijama, više vrsta aditiva i direktnom mehanističkom proverom efekata na imune puteve.

Zaključak

Dečija astma može biti pogoršana izlaganjem aditivima, koji metabolički poremećuju homeostazu između ćelija koje prezentuju antigen i pomoćnih T-ćelija. Metabolički i imuni poremećaji izazvani određenim konzervansima i zaslađivačima mogu doprineti inflamaciji disajnih puteva kroz poremećenu imunološku toleranciju i interakcije creva i pluća, iako su potrebna dalja istraživanja da se potvrdi uzročnost.