Tetanus kod dece: Sedmogodišnjak iz Beograda u teškom stanju – kako dolazi do infekcije i zašto ovu bolest zovu zli grč
Kako prenose domaći mediji dete je hospitalizovano na Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić" i nije vakcinisano protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (DTaP).
Iako se tetanus danas retko javlja zahvaljujući vakcinaciji, ovaopasna bakterijska infekcija i dalje predstavlja rizik – posebno kod dece koja nisu potpuno imunizovana. Roditelji često nisu svesni da dete može da se zarazi tetanusom i kroz sasvim "bezazlenu" ogrebotinu.
Kako deca mogu da dobiju tetanus?
Tetanus, u narodu poznat kao zli grč, ozbiljna je infekcija uzrokovana anaerobnom bakterijom Clostridium tetani, koja živi u zemljištu, prašini i na kontaminiranim površinama. Spore ove bakterije mogu ući u telo preko:
* Dubokih posekotina i ogrebotina
* Ugriza (ljudskih ili životinjskih)
* Rane zagađene zemljom, rđom, prašinom
* Rane izazvane ekserima, staklom ili drvenim trnjem
* Nepravilne higijene pupčanog patrljka kod beba (u retkim slučajevima, neonatalni tetanus)
Ko je u riziku?
* Deca koja nisu primila redovnu DTP vakcinu (difterija, tetanus, pertusis)
* Deca koja su primila samo deo vakcina (npr. nisu završila seriju ili nisu dobila buster)
* Deca sa povredama koje nisu pravilno očišćene ili tretirane
Koji su simptomi tetanusa?
Klasične tegobe kojima počinje da se ispoljava ova bolest su grčevi mišića vilice i lica koji mogu da dovedu do izgleda lica poput "zlog grča". Dolazi i do grčenja ostalih mišića u telu, poput vrata, grudi, leđa i stomaka.
Ovi grčevi, poznati kao tetanija, mogu biti dovoljno jaki da dovedu do pucanja mišića i fraktura kostiju. Česti su i opšti simptomi poput povišene temperature, glavobolje i problema sa disanjem.Bolest se, nažalost, često završava smrtnim ishodom kod nevakcinisanih ljudi te je osnovna preporuka - vakcinacija.
Simptomi se najčešće javljaju između 8 i 10 dana nakon povrede, ali inkubacija može biti i kraća ili duža. Što je rana bliže mozgu i centralnom nervnom sistemu, simptomi se mogu brže razviti.
Prevencija:
* Vakcinacija (prva serija u detinjstvu + buster doze)
* Pravilno čišćenje svake rane, čak i manje ogrebotine
* Odlazak kod lekara ako rana izgleda duboko, zagađeno ili se javlja bol, ukočenost, grčevi
Za razliku od mnogih bolesti, preležan tetanus ne ostavlja trajni imunitet. To znači da dete koje je prebolelo tetanus i dalje mora da primi vakcinu kako bi bilo zaštićeno u budućnosti.
DETETU (7) IZ BEOGRADA DIJAGNOSTIKOVAN TETANUS U teškom stanju hospitalizovano na Institutu za majku i dete: Svi detalji OPASNE bolesti koja zahteva lečenje!