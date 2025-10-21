Roditelji često nisu svesni da dete može da se zarazi tetanusom i kroz sasvim bezazlenu ogrebotinu

Slušaj vest

Kako prenose domaći mediji dete je hospitalizovano na Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić" i nije vakcinisano protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (DTaP).

Iako se tetanus danas retko javlja zahvaljujući vakcinaciji, ovaopasna bakterijska infekcija i dalje predstavlja rizik – posebno kod dece koja nisu potpuno imunizovana. Roditelji često nisu svesni da dete može da se zarazi tetanusom i kroz sasvim "bezazlenu" ogrebotinu.

Kako deca mogu da dobiju tetanus?

Tetanus, u narodu poznat kao zli grč, ozbiljna je infekcija uzrokovana anaerobnom bakterijom Clostridium tetani, koja živi u zemljištu, prašini i na kontaminiranim površinama. Spore ove bakterije mogu ući u telo preko:

* Dubokih posekotina i ogrebotina

* Ugriza (ljudskih ili životinjskih)

* Rane zagađene zemljom, rđom, prašinom

* Rane izazvane ekserima, staklom ili drvenim trnjem

* Nepravilne higijene pupčanog patrljka kod beba (u retkim slučajevima, neonatalni tetanus)

Tetanus nije zarazna bolest – ne prenosi se kašljem, dodirom ili boravkom u blizini obolelog. Infekcija nastaje kada spore bakterije uđu kroz oštećenu kožu, obično preko rane. Foto: Shutterstock

Ko je u riziku?

* Deca koja nisu primila redovnu DTP vakcinu (difterija, tetanus, pertusis)

* Deca koja su primila samo deo vakcina (npr. nisu završila seriju ili nisu dobila buster)

* Deca sa povredama koje nisu pravilno očišćene ili tretirane

Koji su simptomi tetanusa?

Klasične tegobe kojima počinje da se ispoljava ova bolest su grčevi mišića vilice i lica koji mogu da dovedu do izgleda lica poput "zlog grča". Dolazi i do grčenja ostalih mišića u telu, poput vrata, grudi, leđa i stomaka.

Ovi grčevi, poznati kao tetanija, mogu biti dovoljno jaki da dovedu do pucanja mišića i fraktura kostiju. Česti su i opšti simptomi poput povišene temperature, glavobolje i problema sa disanjem.Bolest se, nažalost, često završava smrtnim ishodom kod nevakcinisanih ljudi te je osnovna preporuka - vakcinacija.

Simptomi se najčešće javljaju između 8 i 10 dana nakon povrede, ali inkubacija može biti i kraća ili duža. Što je rana bliže mozgu i centralnom nervnom sistemu, simptomi se mogu brže razviti.

Prevencija:

* Vakcinacija (prva serija u detinjstvu + buster doze)

* Pravilno čišćenje svake rane, čak i manje ogrebotine

* Odlazak kod lekara ako rana izgleda duboko, zagađeno ili se javlja bol, ukočenost, grčevi