Drastičan pad broja dece alergične na kikiriki: Nove preporuke lekarа donele vidljive efekte
Velika promena u preporukama za prevenciju alergija u SAD uvedena je 2015. godine, a revidirana 2017. godine. Nova studija tima iz Dečje bolnice u Filadelfiji, objavljena u časopisu Pediatrics, pokazuje da se broj alergija smanjio kod desetina hiljada dece rođene nakon uvođenja tih smernica.
Reč je o anafilaktičkim, odnosno IgE-posredovanim alergijama na hranu, koje se javljaju brzo i mogu da budu opasne po život, a smernice su potpuno preokrenule dotadašnju praksu. Ranije se roditeljima savetovalo da izbegavaju kikiriki i ostale namirnice koje najčešće izazivaju alergije u ishrani beba tokom prve godine života, ponekad i do treće godine ako postoji porodična sklonost ka alergijama. Sada se preporučuje njihovo postepeno uvođenje već oko šestog meseca, a cilj je da se imuni sistem nauči toleranciji na te proteine.
Istraživači su analizirali podatke za gotovo 125.000 dece rođene pre i posle uvođenja novih smernica. Alergije na kikiriki pale su sa 0,79 na 0,45 odsto, dok su sve vrste IgE-posredovanih alergija smanjene sa 1,46 na 0,93 odsto. To znači da je od svake 200 dece izloženih tim namirnicama jedno dete izbeglo alergiju.
- Naši nalazi su važni i za lekare i za roditelje. Veća svest i edukacija mogli bi dodatno da povećaju pozitivan efekat ove zdravstvene mere - kaže imunolog Dejvid Hil iz Dečje bolnice u Filadelfiji.
Slične rezultate pokazala je i australijska studija iz ove godine - uvođenje kikirikija i jaja u ishranu oko šestog meseca života povezano je sa manjim rizikom od razvoja alergija.
Kada, koliko i koliko često?
Smernice iz 2015. godine, zasnovane na istraživanju Learning Early About Peanut Allergy, kasnije su proširene i na druge vrste IgE-posredovanih alergija. Iako još nisu svuda u potpunosti usvojene, efekti ranog izlaganja već su vidljivi. Stručnjaci ističu da će dalja istraživanja pomoći da se precizno utvrdi kada, koliko često i u kojim količinama bi trebalo uvoditi potencijalno alergene namirnice kako bi se postigla najbolja zaštita.
Izvor: Sciencealert.com/Zdravlje.kurir.rs