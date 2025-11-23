Slušaj vest

Učestalost visokog krvnog pritiska među decom i adolescenatima gotovo udvostručila između 2000. i 2020. godine na svetskom nivou, pokazuje novo istraživanje, a kao jedan od glavnih uzroka navodi se porast gojaznosti.

Prema podacima objavljenim u časopisu The Lancet Child & Adolescent Health, u 2000. godini hipertenziju je imalo oko 3,2 odsto dece, dok je do 2020. taj procenat porastao na više od 6,2 odsto među mladima mlađim od 19 godina, što znači da povišen pritisak danas ima oko 114 miliona dece i adolescenata širom sveta. Još 8,2 odsto njih ima vrednosti pritiska više od normalnih, ali koje još ne ispunjavaju kriterijume za hipertenziju.

Podaci ukazuju da gojaznost ima ključnu ulogu u ovom porastu. Skoro 19 odsto dece i adolescenata s prekomernom telesnom težinom imalo je hipertenziju, u poređenju sa manje od tri odsto onih zdrave težine. Autori studije upozoravaju da gojaznost može da izazove i druge zdravstvene probleme, od insulinske rezistencije do promena na krvnim sudovima, koji dodatno otežavaju održavanje krvnog pritiska u granicama normale.

Važan je i način merenja

Analizom 96 studija sprovedenih u 21 zemlji, na uzorku većem od 443.000 dece, istraživači su otkrili i da na procene učestalosti može da utiče način merenja krvnog pritiska. Kada hipertenziju potvrdi zdravstveni radnik tokom najmanje tri posete, prevalencija iznosi oko 4,3 odsto. Međutim, kada se u obzir uključe i merenja kod kuće, broj dece sa trajno povišenim pritiskom raste na oko 6,7 odsto.

Hipertenzija belog mantila javlja se kod 5,2 odsto dece Foto: Shuterstock