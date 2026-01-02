Rana provera, čak od 2. godine, može biti opravdana kod dece sa porodičnom istorijom srčanih bolesti ili veoma visokog holesterola

Holesterolse smatra važnim za zdravlje srca kod odraslih, ali kod dece i tinejdžera situacija je drugačija – testiranje je mnogo ređe. Stručnjaci upozoravaju da oko 20% adolescenata ima nivo holesterola van zdrave granice, što može povećati rizik od srčanih bolesti kasnije u životu.

Preporuke američkih udruženja sugerišu da se deca testiraju jednom između 9. i 11. godine, i ponovo između 17. i 21. godine. Rana provera, čak od 2. godine, može biti opravdana kod dece sa porodičnom istorijom srčanih bolesti ili veoma visokog holesterola.

Glavni razlog testiranja je otkrivanje naslednog poremećaja poznatog kao porodična hiperholesterolemija, koji može uzrokovati ekstremno visok LDL - „loš“ holesterol od ranog detinjstva. Bez lečenja, rizik od srčanih bolesti je i do 20 puta veći, i uzrok je infarkta i kod mladih ljudi.

Većina problema sa holesterolom može se kontrolisati zdravom ishranom, redovnim vežbanjem i ponekad lekovima. Genetika takođe igra ulogu, a rana dijagnostika omogućava prevenciju ozbiljnih komplikacija u odraslom dobu.

Porodična hiperholesterolemija - genetski holesterol Neki ljudi imaju genetsku grešku koja dovodi do povišenog holesterola – tzv. porodične hiperholesterolemije, koju mnogi pacijenti nazivaju genetski holesterol. Ovo oboljenje je podmuklo - najčešće nema simptome i otkriva se tek kada neko doživi infarkt.

Iako američka Preventivna služba ne preporučuje univerzalno testiranje zbog nedovoljno dokaza, stručnjaci smatraju da je roditeljima važno da razgovaraju sa pedijatrom i dodaju test holesterola ako dete već ide na vađenje krvi.

Čak i blago povišeni holesterol kod deteta često se može korigovati promenom životnog stila, uključujući ishranu, fizičku aktivnost i san.

Rana detekcija i pravilno lečenjemogu značajno smanjiti rizik od srčanih bolesti u budućnosti, zbog čega pedijatri i roditelji treba da budu informisani i aktivni u praćenju zdravlja holesterola kod dece.