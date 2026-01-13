Nakon šest meseci, bebe su sposobnije da podnesu male količine vode

Mnogi roditelji misle da voda uvek može biti dodatak ishrani njihove bebe, ali stručnjaci upozoravaju da davanje vode bebama mlađim od šest meseci može biti opasno.

Davanje vode, osim u količini potrebnoj za pravljenje praškaste ili koncentrovane formule, može preopteretiti bubrege bebe u razvoju i dovesti do retkog, ali ozbiljnog stanja poznatog kao intoksikacija vodom. Nakon šest meseci, bebe su sposobnije da podnesu male količine vode.

Zdravstveni rizici davanja vode bebama

Bubrezi beba mlađih od šest meseci još nisu dovoljno razvijeni da uklone višak vode iz tela. Kada se voda nakuplja, ona remeti ravnotežu tečnosti i minerala, a u teškim slučajevima može doći do opasne intoksikacije vodom.

Intoksikacija vodom nastaje kada bebino telo unese više vode nego što može bezbedno da preradi. Višak vode razblažuje važne elektrolite, minerale poput natrijuma, kalcijuma i kalijuma, koji su neophodni za regulisanje ravnoteže tečnosti, pokreta mišića i funkcije nerava.

Davanje vode, osim u količini potrebnoj za pravljenje praškaste ili koncentrovane formule, može preopteretiti bubrege bebe Foto: Shutterstock

Znaci intoksikacije vodom

Beba sa niskim nivoom elektrolita može pokazivati sledeće simptome:

Plavičasta boja usana, prstiju na rukama ili nogama

Hladna koža, posebno na rukama ili stopalima

Razdražljivost ili neuobičajena razdražljivost

Mučnina ili povraćanje

Otok lica, ruku ili nogu

Napadi (iznenadni trzaji, ukočenost ili nepokretan pogled)

Neuobičajena pospanost

Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, odmah se obratite pedijatru.

Voda i formula

Voda je dozvoljena samo za mešanje praškaste ili koncentrovane formule. Pažljivo pratite uputstva na pakovanju i uvek koristite ispravnu količinu formule i vode.

Dodavanje dodatne vode radi „produžavanja“ flašice može izgledati zgodno, ali povećava rizik od trovanja vodom i ostavlja vašu bebu neuhranjenom.

Voda je dozvoljena samo za mešanje praškaste ili koncentrovane formule Foto: Shutterstock

Saveti za bezbednost vode kod beba

Kada dajete bebi vodu, imajte na umu sledeće:

Koristite bezbednu vodu koja ne sadrži bakterije, olovo, nitrate i pesticide.

Voda iz slavine je obično bezbedna, osim ako lokalni zdravstveni zvaničnici ne kažu drugačije. Ako niste sigurni, koristite filtriranu, flaširanu, destilovanu ili prokuvanu (zatim ohlađenu) vodu.

Ako koristite privatni bunar, redovno testirajte vodu. Vaša lokalna služba javnog zdravlja može vam reći kako da proverite kvalitet vaše vode. Kada bebe mogu početi da piju vodu?

Prema Američkoj akademiji za pedijatriju (AAP), možete početi da nudite male količine vode oko šest meseci starosti, obično kada vaša beba počne da jede čvrstu hranu. Njihovi bubrezi su tada razvijeniji i mogu bezbedno da obrađuju male količine tečnosti izvan formule ili majčinog mleka.

Ako vaša beba može da sedi uspravno uz podršku i da guta formulu ili majčino mleko bez poteškoća, spremna je da počne da pije vodu iz šolje. Čak i tada, voda treba da bude ograničena na nekoliko gutljaja i nikada ne sme da zamenjuje redovne obroke.

Kako bezbedno uvesti vodu? Počnite sa 30–60 ml po obroku, obično nekoliko gutljaja uz obrok ili užinu.

Takođe možete ponuditi povremene gutljaje tokom dana - u redu je ako vaša beba ne popije celu vodu.

Ponudite vodu u šolji sa mekim vrhom umesto u flašici. Ovo podstiče razvoj novih veština pijenja i kontrolisano gutanje.

Počnite sa 30–60 ml vode po obroku, obično nekoliko gutljaja uz obrok ili užinu Foto: Shutterstock

Koliko vode je bezbedno?

Količina zavisi od uzrasta i razvoja bebe:

6–12 meseci: 120–240 ml (pola do 1 šolje) dnevno

12–24 meseca: 240–960 ml (1–4 šolje) dnevno Alternative vodi za hidrataciju

Pre šest meseci, majčino mleko ili formula obezbeđuju svu potrebnu hidrataciju. Čak i po vrućem vremenu ili tokom blage bolesti, dodatna voda nije potrebna. Ako vaša beba pokazuje znake žeđi, najbolje je da joj češće nudite majčino mleko ili formulu.

Pazite na znake dehidracije: manje od 6–8 mokrih pelena dnevno

tamna boja urina

suve usne

neuobičajena pospanost

Nakon prve godine, možete ponuditi bebi punomasno ili mleko sa niskim sadržajem masti zajedno sa vodom – najzdravije opcije za malu decu. Preporučuje se izbegavanje sokova, aromatizovanog mleka, mleka za bebe i zaslađenih napitaka jer mogu zasititi vašu bebu i smanjiti interesovanje za zdravu hranu.