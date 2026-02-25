Slušaj vest

Pedijatrijski endokrinolog dr Meri Pat Galager i dr Elizabet DŽ. Koen, podelili su na portalu Nyulangone, pet činjenica o dijabetestu kod dece.

Dijabetes nije više samo bolest odraslih 

Pre nekoliko decenija, dve najčešće vrste dijabetesa razlikovale su se po godinama kada se javljaju. Tip 1 je bio poznat kao „dečiji dijabetes“, jer se uglavnom javljao u detinjstvu. Tip 2 je nazivan „dijabetes odraslih“, jer je retko pogađao osobe mlađe od 20 godina. Danas se tip 1 može dijagnostikovati u bilo kojoj dobi, dok se tip 2 sve češće javlja kod mladih adolescenata.

Dijabetes tipa 1 nastaje kada imuni sistem greškom napadne ćelije pankreasa koje proizvode insulin, što se može desiti i u ranom detinjstvu. Tip 2 nastaje kada telo postane otporno na insulin, a pankreas ne može da nadoknadi deficit. (Većina osoba sa insulinskom rezistencijom ipak neće razviti tip 2.)

Broj dece sa tipom 2 porastao je za 30% između 2001. i 2009. godine, što se povezuje sa rastućim brojem gojazne dece. Dobra vest je da se prema novijim podacima taj trend stabilizuje.

Gojazno dete na sistematskom pregledu
Stručnjaci ističu da gojaznost nije jeidni faktor za pojavu dijabetesa kod dece Foto: Shutterstock

Gojaznost nije jedini faktor

Broj dece sa tipom 1 takođe raste u poslednje dve decenije, ali razlozi nisu potpuno poznati.

- Mogući okidači imunog sistema su neki hemijski spojevi, hrana ili virusi – ili čak nedovoljna izloženost infekcijama - sugeriše dr Galager.

Jasno je, međutim, da geni igraju ključnu ulogu u svim oblicima dijabetesa. Studije pokazuju da ako jedno blizance ima tip 1, drugo ga razvija u otprilike polovini slučajeva.

Oko 80% dece sa tipom 2 ima bar jednog roditelja sa ovom bolešću.

Retki oblici dijabetesa nastaju zbog mutacija u jedinom genu (monogeni dijabetes), ali naučnici još uče kako kombinacije gena utiču na tipove 1 i 2.

Dijagnostika može biti komplikovana

Tip 1 se često otkriva tek kada pacijent razvije ketoacidozu – opasno stanje izazvano nedostatkom insulina. Simptomi su: 

Pored visokog nivoa šećera i niskog insulina, krvni testovi obično pokazuju autoimuni odgovor koji potvrđuje tip bolesti.

Dijabetes tipa 2 često ostaje neprimećen dok dete ne ode na rutinski pregled, kada test hemoglobin A1C otkriva stalno povišen nivo šećera u krvi. Međutim, istina nije uvek jednostavna: tip 2 se obično povezuje sa gojaznošću, ali gojazno dete može imati tip 1, a osoba sa autoimunim markerom može pokazati tip 2.

krupan plan dečje ruke, medicinski radnik koji uzima uzorak krvi iz prsta zbog kontrole šećera
Kontinuirano praćenje nivoa šećera i lekova može biti iscrpljujuće, a briga o mogućim komplikacijama dodatno opterećuje roditelje Foto: Shutterstock

Lečenje tipa 2 kod mladih može biti izazovno

Iako tip 1 čini samo oko 5% slučajeva dijabetesa u SAD, on je najčešći kod dece i adolescenata i obično se kontroliše primenom insulina.

- Ova deca su zdrava. Mogu da se bave sportom i jedu sladoled kao njihovi vršnjaci - objašnjava dr Galager.

Lečenje mladih sa tipom 2 je teže. Lekovi i insulin mogu pomoći u kontroli šećera, ali neće dati rezultat bez promene životnog stila.

- Nije lako navesti tinejdžere da smanje ugljene hidrate i redovno vežbaju. Zato radimo sa celom porodicom kako bismo im pomogli da uvedu zdrave navike -  napominje dr Galager.

Dijabetes kod dece je težak i za roditelje

Kontinuirano praćenje nivoa šećera i lekova može biti iscrpljujuće, a briga o mogućim komplikacijama dodatno opterećuje roditelje.

- Roditeljima govorim da se ne osećaju krivim – oni nisu izazvali bolest svog deteta.  Umesto toga, ona i njen tim pomažu roditeljima i deci da steknu osećaj kontrole i samopouzdanja. Ovo je maraton, ne sprint. Težak je posao, ali mogu da uspeju -kaže dr Galager.

devojčica u crnim helankama i beloj majci sa aparatićem za praćenje nivoa šećera na nadlaktici sedi na podlozi za vežbanje pored vijače za preskakanje jabuke i otvara flašicu vode
Važno je podsticati decu da piju vodu kada su žedna, a svakodnevna fizička aktivnost bi trebalo da postane rutina Foto: Shutterstock

Kako kontrolisati dijabetes kod dece? 

Važno je naučiti decu kako pojedine namirnice utiču na nivo šećera u krvi.

  • važno je podsticati decu da piju vodu kada su žedna
  • da ograniče unos slatkiša, sokova, peciva, meda, džema i zasićenih masti
  • da biraju ugljene hidrate bogate vlaknima poput hleba, testenina i pirinača od celog zrna
  • dva do tri puta nedeljno meso u dečjim obrocima možete zameniti mahunarkama i obogatiti obroke raznobojnim povrćem
  • poput spanaća, karfiola, šargarepe i patlidžana

Takođe, ne smemo zaboraviti da:

  • Užina može biti jednostavna i nutritivno vredna, voće i sir su odličan izbor
  • Svakodnevna fizička aktivnost bi trebalo da postane rutina
  • Važno je izbegavati hranu koja sadrži trans masne kiseline
  • Male promene danas znače zdravije sutra

