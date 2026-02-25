Broj dece sa tipom 2 porastao je za 30% između 2001. i 2009. godine, što se povezuje sa rastućim brojem gojazne dece

Pedijatrijski endokrinolog dr Meri Pat Galager i dr Elizabet DŽ. Koen, podelili su na portalu Nyulangone, pet činjenica o dijabetestu kod dece.

Dijabetes nije više samo bolest odraslih

Pre nekoliko decenija, dve najčešće vrste dijabetesa razlikovale su se po godinama kada se javljaju. Tip 1 je bio poznat kao „dečiji dijabetes“, jer se uglavnom javljao u detinjstvu. Tip 2 je nazivan „dijabetes odraslih“, jer je retko pogađao osobe mlađe od 20 godina. Danas se tip 1 može dijagnostikovati u bilo kojoj dobi, dok se tip 2 sve češće javlja kod mladih adolescenata.

Dijabetes tipa 1 nastaje kada imuni sistem greškom napadne ćelije pankreasa koje proizvode insulin, što se može desiti i u ranom detinjstvu. Tip 2 nastaje kada telo postane otporno na insulin, a pankreas ne može da nadoknadi deficit. (Većina osoba sa insulinskom rezistencijom ipak neće razviti tip 2.)

Broj dece sa tipom 2 porastao je za 30% između 2001. i 2009. godine, što se povezuje sa rastućim brojem gojazne dece. Dobra vest je da se prema novijim podacima taj trend stabilizuje.

Gojaznost nije jedini faktor

Broj dece sa tipom 1 takođe raste u poslednje dve decenije, ali razlozi nisu potpuno poznati.

- Mogući okidači imunog sistema su neki hemijski spojevi, hrana ili virusi – ili čak nedovoljna izloženost infekcijama - sugeriše dr Galager.

Jasno je, međutim, da geni igraju ključnu ulogu u svim oblicima dijabetesa. Studije pokazuju da ako jedno blizance ima tip 1, drugo ga razvija u otprilike polovini slučajeva.

Oko 80% dece sa tipom 2 ima bar jednog roditelja sa ovom bolešću.

Retki oblici dijabetesa nastaju zbog mutacija u jedinom genu (monogeni dijabetes), ali naučnici još uče kako kombinacije gena utiču na tipove 1 i 2.

Dijagnostika može biti komplikovana

Tip 1 se često otkriva tek kada pacijent razvije ketoacidozu – opasno stanje izazvano nedostatkom insulina. Simptomi su:

ekstremna žeđ

učestalo mokrenje

povraćanje

voćni miris daha

Pored visokog nivoa šećera i niskog insulina, krvni testovi obično pokazuju autoimuni odgovor koji potvrđuje tip bolesti.

Dijabetes tipa 2 često ostaje neprimećen dok dete ne ode na rutinski pregled, kada test hemoglobin A1C otkriva stalno povišen nivo šećera u krvi. Međutim, istina nije uvek jednostavna: tip 2 se obično povezuje sa gojaznošću, ali gojazno dete može imati tip 1, a osoba sa autoimunim markerom može pokazati tip 2.

Lečenje tipa 2 kod mladih može biti izazovno

Iako tip 1 čini samo oko 5% slučajeva dijabetesa u SAD, on je najčešći kod dece i adolescenata i obično se kontroliše primenom insulina.

- Ova deca su zdrava. Mogu da se bave sportom i jedu sladoled kao njihovi vršnjaci - objašnjava dr Galager.

Lečenje mladih sa tipom 2 je teže. Lekovi i insulin mogu pomoći u kontroli šećera, ali neće dati rezultat bez promene životnog stila.

- Nije lako navesti tinejdžere da smanje ugljene hidrate i redovno vežbaju. Zato radimo sa celom porodicom kako bismo im pomogli da uvedu zdrave navike - napominje dr Galager.

Dijabetes kod dece je težak i za roditelje

Kontinuirano praćenje nivoa šećera i lekova može biti iscrpljujuće, a briga o mogućim komplikacijama dodatno opterećuje roditelje.

- Roditeljima govorim da se ne osećaju krivim – oni nisu izazvali bolest svog deteta. Umesto toga, ona i njen tim pomažu roditeljima i deci da steknu osećaj kontrole i samopouzdanja. Ovo je maraton, ne sprint. Težak je posao, ali mogu da uspeju -kaže dr Galager.

Kako kontrolisati dijabetes kod dece?

Važno je naučiti decu kako pojedine namirnice utiču na nivo šećera u krvi.

važno je podsticati decu da piju vodu kada su žedna

da ograniče unos slatkiša, sokova, peciva, meda, džema i zasićenih masti

da biraju ugljene hidrate bogate vlaknima poput hleba, testenina i pirinača od celog zrna

dva do tri puta nedeljno meso u dečjim obrocima možete zameniti mahunarkama i obogatiti obroke raznobojnim povrćem

poput spanaća, karfiola, šargarepe i patlidžana

Takođe, ne smemo zaboraviti da:

Užina može biti jednostavna i nutritivno vredna, voće i sir su odličan izbor

Svakodnevna fizička aktivnost bi trebalo da postane rutina

Važno je izbegavati hranu koja sadrži trans masne kiseline

Male promene danas znače zdravije sutra