Kada se beba rodi, prvi zvuk koji prepoznaje je glas roditelja. Kasnije dolaze uspavanke, pesmice, školsko zvono, smeh drugara, glas učiteljice. Za sve te zvuke zaslužna su dva mala, ali moćna pomagača - naša dva uha.

Možda nikada niste razmišljali o tome, ali naše uši rade u timu. Baš kao što su nam potrebna oba oka da bismo jasno videli, mozgu su potrebna oba uha da bi razumeo svet zvukova. Uz pomoć oba uha znamo odakle dolazi glas, koliko je nešto blizu ili daleko i šta je važno da čujemo. Kod dece je sluh posebno važan. Zahvaljujući njemu učimo da govorimo, razumemo nove reči, pratimo nastavu u školi i učestvujemo u razgovorima sa drugarima.

Zato se 3. marta širom sveta obeležava Svetski dan sluha. Ove godine Svetska zdravstvena organizacija stavila je poseban fokus upravo na decu, podsećajući nas koliko je važno da svako dete ima priliku da čuje, uči i napreduje. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 90 miliona dece i adolescenata uzrasta od 5 do 19 godina širom sveta živi sa određenim stepenom oštećenja sluha. Ipak, dobra vest je da se više od 60% gubitka sluha u detinjstvu može sprečiti jednostavnim i dostupnim merama zdravstvene zaštite. Problem je što se gubitak sluha kod dece često ne primeti na vreme. Kada dete ne čuje dobro, okruženje može postati tiše, ali i zbunjujuće. Gubitak sluha često počinje neprimetno i postepeno. Uzrok mogu biti česte upale uha, nakupljen cerumen ili druga stanja koja su u mnogim slučajevima izlečiva. Ako se ne prepoznaju na vreme, mogu uticati na razvoj govora, jezika, učenja i socijalizacije. Dete može delovati zamišljeno ili povučeno, iako zapravo samo pokušava da razume šta se oko njega dešava.

Zato je važno da roditelji obrate pažnju na male znake. Sluh se može proveriti jednostavnim i bezbolnim testom, a rano otkrivanje problema pravi veliku razliku. Danas postoje savremena rešenja koja pomažu deci da čuju jasnije i sigurnije. Kada je potrebno, slušni aparati mogu postati mali saveznici koji vraćaju svetu njegove boje i zvuke. Ako je sluh oslabljen na oba uha, nošenje dva aparata pomaže mozgu da ponovo radi u punom kapacitetu, baš kao što je priroda i zamislila. Briga o sluhu nije važna samo za decu, već i za roditelje, bake i deke, učitelje i nastavnike, jer dobar sluh znači bolje razumevanje, više razgovora i više zajedničkih trenutaka. U Neuroth slušnim centrima, na više od 20 lokacija širom Srbije, moguće je obaviti besplatan test sluha u savremenim, zvučno izolovanim kabinama i dobiti stručan savet od profesionalnih slušnih akustičara. Testiranje je jednostavno i bezbolno, a termin se može zakazati pozivom na broj 0800 210 100. Jer svet je pun zvukova koji čekaju da budu otkriveni, kao što su muzika, aplauzi, osmesi - i svaka mala i velika osoba zaslužuje da ih čuje jasno.