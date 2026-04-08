Kako sprečiti prenos hepatitisa B sa majke na bebu? Ginekolog otkriva da su prvi sati po rođenju presudni
Hepatitis B je virusna infekcija koja pogađa jetru. Može da izazove kratkotrajnu bolest, ali i ozbiljne dugoročne posledice, poput oštećenja jetre, ciroze ili karcinoma, ukoliko se ne leči. Posebno je opasan kada se prenese sa majke na bebu tokom porođaja. Prema podacima Hepatitis B Foundation, čak 90 odsto beba zaraženih na rođenju razvija hronični oblik infekcije. Zato je važno da se trudnice na vreme jave lekaru i preduzmu potrebne korake.
Hepatitis B: uzroci i simptomi
Virus se prenosi kontaktom sa zaraženom krvlju ili telesnim tečnostima, objašnjava dr Namita Kapur, ginekolog i akušer.
- Do infekcije može da dođe tokom nezaštićenog seksualnog odnosa, deljenjem igala ili sa majke na dete tokom porođaja. Mnogi ljudi, posebno bebe i mala deca, nemaju izražene simptome - sugeriše dr Kapur.
Kada se simptomi pojave, mogu da uključuju:
- umor
žutilo kože i beonjača (žutica)
tamnu mokraću
bol u stomaku
gubitak apetita
mučninu i povraćanje
Prenos tokom porođaja nosi najveći rizik
Tokom porođaja beba može da dođe u kontakt sa majčinom krvlju i telesnim tečnostima, što predstavlja najčešći put prenosa infekcije. Upravo na taj način mnoge bebe razvijaju dugotrajnu, hroničnu infekciju.
- Ukoliko je majka zaražena i ne preduzmu se preventivne mere, veća je verovatnoća da će se virus preneti na dete. Zato je važno da trudnice razgovaraju sa lekarom o rizicima i mogućnostima zaštite - upozorava doktorka.
Kako sprečiti prenos sa majke na dete?
Doktorka Kapur izdvaja nekoliko ključnih koraka koji mogu da smanje rizik od prenosa infekcije, uključujući i HIV i druge bolesti:
- Rano testiranje – trudnice treba na vreme da urade test na hepatitis B. Ukoliko je nalaz pozitivan, lekar može da preduzme mere koje štite bebu. Važno je pratiti savete stručnjaka i ne uzimati terapiju na svoju ruku
- Pravovremena vakcinacija – najefikasnija zaštita je vakcina koju beba treba da primi u prvih 24 sata nakon rođenja. Nakon toga slede još dve doze u narednih šest meseci, prema preporuci lekara
- Primena imunoglobulina (HBIG) – ako je majka zaražena, davanje HBIG-a bebi u prvih 12 sati nakon rođenja pruža privremenu zaštitu
- Antivirusna terapija kod majke – kod pojedinih trudnica u kasnoj trudnoći uvodi se terapija koja smanjuje količinu virusa u krvi i time rizik od prenosa na bebu
- Bezbedan porođaj i dojenje – prirodan porođaj i dojenje smatraju se bezbednim ako se sprovedu sve preporučene mere zaštite. Važno je da i majka i beba budu pod redovnim lekarskim nadzorom
