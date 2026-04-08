Hepatitis B je virusna infekcija koja pogađa jetru. Može da izazove kratkotrajnu bolest, ali i ozbiljne dugoročne posledice, poput oštećenja jetre, ciroze ili karcinoma, ukoliko se ne leči. Posebno je opasan kada se prenese sa majke na bebu tokom porođaja. Prema podacima Hepatitis B Foundation, čak 90 odsto beba zaraženih na rođenju razvija hronični oblik infekcije. Zato je važno da se trudnice na vreme jave lekaru i preduzmu potrebne korake.

Hepatitis B: uzroci i simptomi

Virus se prenosi kontaktom sa zaraženom krvlju ili telesnim tečnostima, objašnjava dr Namita Kapur, ginekolog i akušer.

- Do infekcije može da dođe tokom nezaštićenog seksualnog odnosa, deljenjem igala ili sa majke na dete tokom porođaja. Mnogi ljudi, posebno bebe i mala deca, nemaju izražene simptome - sugeriše dr Kapur.

Kada se simptomi pojave, mogu da uključuju:

umor

žutilo kože i beonjača (žutica)

tamnu mokraću

bol u stomaku

gubitak apetita

mučninu i povraćanje

Umor koji ne prolazi je najčeće prvi znak infekcije Foto: Shutterstock

Prenos tokom porođaja nosi najveći rizik

Tokom porođaja beba može da dođe u kontakt sa majčinom krvlju i telesnim tečnostima, što predstavlja najčešći put prenosa infekcije. Upravo na taj način mnoge bebe razvijaju dugotrajnu, hroničnu infekciju.

- Ukoliko je majka zaražena i ne preduzmu se preventivne mere, veća je verovatnoća da će se virus preneti na dete. Zato je važno da trudnice razgovaraju sa lekarom o rizicima i mogućnostima zaštite - upozorava doktorka.

Kako sprečiti prenos sa majke na dete?

Doktorka Kapur izdvaja nekoliko ključnih koraka koji mogu da smanje rizik od prenosa infekcije, uključujući i HIV i druge bolesti:

Prirodan porođaj i dojenje smatraju se bezbednim ako se sprovedu sve preporučene mere zaštite Foto: Shutterstock