Visok krvni pritisak kod dece: Šta roditelji moraju da znaju o uzrocima i simptomima
Visok krvni pritisaknije problem samo odraslih – sve češće se javlja i kod dece, a ono što zabrinjava jeste činjenica da najčešće prolazi bez jasnih simptoma.
Upravo zato se često otkriva slučajno, tokom rutinskih pregleda, dok u međuvremenu može povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.
U razgovoru za medije, lekari upozoravaju da nelečena hipertenzija kod dece može dovesti do bolesti srca, oštećenja bubrega i metaboličkih poremećaja.
Zašto se visok pritisak kod dece često ne primećuje
Za razliku od odraslih, kod dece simptomi uglavnom izostaju. Dodatni problem je što se normalne vrednosti krvnog pritiska razlikuju u odnosu na:
* uzrast
* visinu
* pol
Procene pokazuju da 3–5% dece i adolescenata ima povišen krvni pritisak, a rizik je znatno veći kod gojazne dece.
Glavni uzroci
Postoje dva osnovna tipa:
Primarna hipertenzija (češća kod starije dece i tinejdžera):
* gojaznost
* nezdrava ishrana (puno soli i prerađene hrane)
* fizička neaktivnost
* genetika
Sekundarna hipertenzija (češća kod mlađe dece):
* bolesti bubrega (najčešći uzrok)
* hormonski poremećaji
* urođene srčane mane
* određeni lekovi
Koji je normalan pritisak kod dece
Za razliku od odraslih, ne postoji jedna „normalna“ vrednost. Lekari koriste posebne tabele prema uzrastu, visini i polu.
Ako je krvni pritisak iznad 95. percentila i takav ostaje – govori se o hipertenziji.
Simptomi – i zašto ih je teško prepoznati
U većini slučajeva simptomi izostaju. Kada se pojave, mogu uključivati:
* glavobolju
* vrtoglavicu
* umor
* zamagljen vid
* krvarenje iz nosa
Kada je stanje hitno
U retkim slučajevima može doći do naglog skoka pritiska.
Odmah se javite lekaru ako dete ima:
* jaku glavobolju
* bol u grudima
* otežano disanje
* povraćanje
* konfuziju ili neobično ponašanje
Faktori rizika
Rizik je veći kod dece koja imaju:
* višak kilograma
* porodičnu istoriju hipertenzije
* lošu ishranu bogatu solju
* nizak nivo fizičke aktivnosti
* loš san
* hronične bolesti (npr. dijabetes, bolesti bubrega)
Kada bi trebalo raditi skrining
Stručnjaci preporučuju da se krvni pritisak kontroliše:
* od 3. godine tokom redovnih pregleda
* ranije kod dece sa faktorima rizika
Kako se postavlja dijagnoza
Jedno merenje nije dovoljno. Dijagnoza se postavlja tek nakon više merenja u različitim terminima.
U nekim slučajevima koristi se i 24-časovno praćenje krvnog pritiska.
Šta roditelji mogu da urade
Roditelji imaju ključnu ulogu u prevenciji i kontroli:
* smanjite unos soli i prerađene hrane
* podstičite fizičku aktivnost (minimum 60 minuta dnevno)
* pratite telesnu težinu deteta
* obratite pažnju na simptome poput umora i glavobolje
* redovno vodite dete na kontrole
Dugoročne posledice
Ako se ne leči, visok krvni pritisak kod dece može dovesti do:
* ranog razvoja srčanih bolesti
* povećanog rizika od moždanog udara
* oštećenja krvnih sudova
* problema sa bubrezima
Istraživanja pokazuju da deca sa hipertenzijom imaju i do 50% veći rizik od kardiovaskularnih bolesti kasnije u životu.
Izvor: onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs