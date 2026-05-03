Istraživanja pokazuju da deca sa hipertenzijom imaju i do 50% veći rizik od kardiovaskularnih bolesti kasnije u životu

Visok krvni pritisaknije problem samo odraslih – sve češće se javlja i kod dece, a ono što zabrinjava jeste činjenica da najčešće prolazi bez jasnih simptoma.

Upravo zato se često otkriva slučajno, tokom rutinskih pregleda, dok u međuvremenu može povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

U razgovoru za medije, lekari upozoravaju da nelečena hipertenzija kod dece može dovesti do bolesti srca, oštećenja bubrega i metaboličkih poremećaja.

Zašto se visok pritisak kod dece često ne primećuje

Za razliku od odraslih, kod dece simptomi uglavnom izostaju. Dodatni problem je što se normalne vrednosti krvnog pritiska razlikuju u odnosu na:

* uzrast

* visinu

* pol

Procene pokazuju da 3–5% dece i adolescenata ima povišen krvni pritisak, a rizik je znatno veći kod gojazne dece.

Glavni uzroci

Postoje dva osnovna tipa:

Primarna hipertenzija (češća kod starije dece i tinejdžera):

* gojaznost

* nezdrava ishrana (puno soli i prerađene hrane)

* fizička neaktivnost

* genetika

Sekundarna hipertenzija (češća kod mlađe dece):

* bolesti bubrega (najčešći uzrok)

* hormonski poremećaji

* urođene srčane mane

* određeni lekovi

Koji je normalan pritisak kod dece

Za razliku od odraslih, ne postoji jedna „normalna“ vrednost. Lekari koriste posebne tabele prema uzrastu, visini i polu.

Ako je krvni pritisak iznad 95. percentila i takav ostaje – govori se o hipertenziji.

Simptomi – i zašto ih je teško prepoznati

U većini slučajeva simptomi izostaju. Kada se pojave, mogu uključivati:

* glavobolju

* vrtoglavicu

* umor

* zamagljen vid

* krvarenje iz nosa

Kada je stanje hitno

U retkim slučajevima može doći do naglog skoka pritiska.

Odmah se javite lekaru ako dete ima:

* jaku glavobolju

* bol u grudima

* otežano disanje

* povraćanje

* konfuziju ili neobično ponašanje

Faktori rizika

Rizik je veći kod dece koja imaju:

* višak kilograma

* porodičnu istoriju hipertenzije

* lošu ishranu bogatu solju

* nizak nivo fizičke aktivnosti

* loš san

* hronične bolesti (npr. dijabetes, bolesti bubrega)

Kada bi trebalo raditi skrining

Stručnjaci preporučuju da se krvni pritisak kontroliše:

* od 3. godine tokom redovnih pregleda

* ranije kod dece sa faktorima rizika

Kako se postavlja dijagnoza

Jedno merenje nije dovoljno. Dijagnoza se postavlja tek nakon više merenja u različitim terminima.

U nekim slučajevima koristi se i 24-časovno praćenje krvnog pritiska.

Šta roditelji mogu da urade

Roditelji imaju ključnu ulogu u prevenciji i kontroli:

* smanjite unos soli i prerađene hrane

* podstičite fizičku aktivnost (minimum 60 minuta dnevno)

* pratite telesnu težinu deteta

* obratite pažnju na simptome poput umora i glavobolje

* redovno vodite dete na kontrole

Dugoročne posledice

Ako se ne leči, visok krvni pritisak kod dece može dovesti do:

* ranog razvoja srčanih bolesti

* povećanog rizika od moždanog udara

* oštećenja krvnih sudova

* problema sa bubrezima