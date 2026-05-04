Rano postavljena dijagnoza uz stručne specijaliste ključni su za uspešno lečenje ortopedskih poremećaja tokom detinjstva. Budući da, zbog rasta, kosti i zglobovi nastavljaju sa razvojem, čak i manji strukturni problemi mogu negativno uticati na pokretljivost kasnije tokom života. U Acıbadem Zdravstvenoj grupaciji, naši stručni pedijatrijski ortopedi podstiču zdrav razvoj mišićno-koštanog sistema deteta. Fokusirani smo na pružanje potpunog oporavka našim pacijentima kroz ranu intervenciju, preciznu i tačnu dijagnozu kao i napredne tehnike lečenja.

Profesor dr Salih Marangoz, jedan od vodećih dečjih ortopedskih hirurga iz Acıbadem Zdravstvene grupacije, obezbeđuje specijalizovana rešenja za decu s urođenim i razvojnim ortopedskim poremećajima koji zahtevaju napredno stručno znanje. Njegovo kliničko iskustvo i stručnost obuhvataju slučajeve ispravljanja deformiteta, produženje udova kao i lečenje složenih dečjih ortopedskih poremećaja. Personalizovani planovi lečenja imaju za cilj da reše strukturne probleme, očuvaju sposobnost normalnog kretanja, dalje podstaknu zdrav razvoja zglobova i da pomognu deci u ponovnom postizanju dugoročne pokretljivosti. Pes Equinovarus (klupasto stopalo) Pes Equinovarus, takođe poznat i kao klupasto stopalo, predstavlja urođenu deformaciju kod koje se stopalo okreće prema unutra i naniže. Bez lečenja, ovo stanje može da bude uzrok značajnih problema s hodanjem. Rano lečenje, koje najčešće treba započeti ubrzo nakon rođenja, daje najbolje rezultate.

Profesor Marangoz iz Acıbadem Zdravstvene grupacije koristi moderne metode korekcije, poput serijskog gipsanja i, kada je to potrebno, minimalno invazivnih postupaka. Zahvaljujući ovakvom pristupu, stopalo se postupno vraća u normalan položaj i omogućava da deca razviju prirodne obrasce hodanja.

Foto: Zhuravlev Andrey/Shutterstock

Razvojna displazija kuka (urođena dislokacija kuka) Razvojna displazija kuka (DDH) nastaje kada se zglob kuka ne formira pravilno tako da glava bedrene kosti može delimično ili potpuno da ispadne iz čašice. Rano postavljena dijagnoza, još u dojenačkoj dobi značajno povećava uspešnost lečenja i omogućava normalan razvoj zgloba kuka. Ako se stanje ne otkrije i ne ispravi rano, može da uzrokuje hramanje, ograničenu pokretljivost, hronični bol u kuku i ranu degeneraciju zgloba kasnije tokom života.

U slučajevima koji su uznapredovali, izostanak lečenja displazije može da uzrokuje rani osteoartritis i kasnije tokom života može zahtevati složenu rekonstruktivnu operaciju. Kod mnoge dojenčadi, ortoze mogu da dovedu zglob kuka u stabilan položaj, dok kasnije dijagnoze mogu zahtevati hiruršku korekciju. Acıbadem Zdravstvena grupacija koristi najsavremenije dijagnostičke metode dok stručni pedijatrijski ortopedi imaju za cilj da vrate normalan položaj kuka i zaštite dugoročnu funkciju zgloba. Cerebralna paraliza iz perspektive ortopeda Cerebralna paraliza je poremećaj koji najčešće karakterišu nekontrolisani mišićni tonus i pokreti. Vremenom, abnormalna napetost mišića može rezultirati kontrakturama zglobova, deformacijama skeleta i problemima s hodanjem. Ortopedski tretmani imaju posebno važnu ulogu u poboljšanju pokretljivosti i ublažavanju progresivnih deformiteta. Opcije lečenja obuhvataju fizioterapiju, ortopedska pomagala, postupke uravnoteženja mišića i korektivne operacije prilagođene potrebama svakog deteta. U Acıbadem Zdravstvenoj grupaciji, pacijenti s cerebralnom paralizom podvrgavaju se proceni i lečenju multidisciplinarnim pristupom. Saradnja s timovima dečjih neurohirurga uspostavlja se kada je to potrebno. Fibularna hemimelija Fibularna hemimelija je retko urođeno stanje u kojem fibula delimično ili potpuno nedostaje. Stanje može uzrokovati razlike u dužini nogu, nestabilnost gležnja kao i deformitete stopala. Rana ortopedska procena važna je prilikom određivanja najbolje strategije lečenja.

Acıbadem Zdravstvena grupacija koristi napredne korektivne tehnike deformiteta i produženja udova koje hirurzima omogućavaju da postupno dovedu skelet u pravilan oblik. Ove moderne metode koriste se kako bi deca ponovo uspostavila ravnotežu i sposobnost hodanja uz dugoročno poboljšanje funkcionalnosti.

Foto: fizkes/Shutterstock

Spina bifida i ortopedske komplikacije Spina bifida predstavlja razvojni poremećaj kičmene moždine i pršljenova kičme. Može uzrokovati neurološke simptome kao i ortopedske probleme, poput iščašenja kuka, skolioze i deformiteta stopala. Ortopedski uređaji, rehabilitacija i korektivni hirurški postupci mogu biti rešenje u očuvanju pokretljivosti. Pacijenti sa dijagnozom spina bifida predmet su procene i multidisciplinarnog lečenja. Po potrebi se uspostavlja saradnja s timovima dečjih neurohirurga.

Pertesova bolest Pertesova bolest (poremećaj kuka) nastaje kada se u detinjstvu privremeno smanji dotok krvi do glave bedrene kosti. Posledica je slab zglob kuka i promena strukture kosti tokom procesa zarastanja. Rano postavljena dijagnoza omogućava lekarima da navode zglob kuka tokom zarastanja. Lečenje može uključivati ​​promenu aktivnosti, različite rehabilitacione programe, upotrebu potporne ortopedske aparature ili hirurške zahvate osmišljene u cilju održavanje pravilnog položaja kuka. Specijalisti pedijatrijske ortopedije pažljivo nadziru promenu oblika kosti kako bi obezbedili optimalnu funkciju kuka. Pedijatrijska ortopedija i zašto odabrati Acıbadem Zdravstvenu grupaciju? Lečenje ortopedskih stanja kod dece zahteva specijalizovano iskustvo, napredne tehnologije i koordinisanu, multidisciplinarnu negu. U okviru Acıbadem Zdravstvene grupacije, decu leče međunarodno priznati ortopedski specijalisti koji koriste najsavremenije hirurške tehnike i primenjuju sveobuhvatne rehabilitacione programe koji su osmišljeni za najmlađe pacijente koji i dalje rastu. Naš tim dečjih ortopeda blisko sarađuje sa specijalistima dečje neurohirurgije, rehabilitacije i nege kako bi se obezbedile precizne dijagnoze i integrisani tretmani. Napredne tehnologije snimanja, moderni operativni objekti i modeli zdravstvene nege usmereni na pacijenta, najvažniji su razlozi za uspešno lečenje.

Rano postavljena dijagnoza, personalizovani planovi lečenja i vrhunski zdravstveni stručnjaci iz Acıbadem Zdravstvene grupacije razlog su zbog kojeg deca s ortopedskim stanjima mogu ponovo da povrate svoju pokretljivost, poboljšaju kvalitet života i samouvereno krenu prema zdravoj budućnosti.

