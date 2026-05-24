Dugotrajna upotreba povezuje se sa opterećenjem jetre, bubrega i čak problemima sa očima

Uvin čaj je zimzelena biljka čiji se listovi vekovima koriste kao prirodni lek kod infekcija mokraćnih puteva. Poznata je i kao medveđe grožđe ili uva ursi. Uva je biljka koja je odobrena u Nemačkoj za lečenje upala mokraćnih puteva. Priznata je kao tradicionalni biljni lek od strane Evropske agencije za lekove, ali uz stroga ograničenja u smislu bezbednosti i dužine primene. Uva deluje na taj način što antibakterijsko jedinjenje putem urina direktno dospeva u bešiku.

Kako deluje uvin čaj?

Lekoviti deo biljke nije plod, već sam list uve. Listovi se najčešće prodaju kao sušeni čaj, kapsule, tablete ili tečni ekstrakti. Ključno jedinjenje u listovima uvina čaja je arbutin, neaktivni oblik antibakterijskog sredstva. Nakon konzumacije, arbutin se apsorbuje u tankom crevu i odlazi u jetru, gde ga enzimi razgrađuju u hidrohinon. Organizam zatim hidrohinon vezuje za druge molekule i šalje ga u bubrege da ga izluči.

Kada ove supstance stignu do bešike, bakterije koje izazivaju infekciju mokraćnih puteva razgrađuju jedinjenja i oslobađaju slobodni hidrohinon upravo na mestu infekcije. Laboratorijska istraživanja pokazuju da hidrohinon deluje antibakterijski protiv više mikroorganizama, uključujući Ešerihiju koli, bakteriju odgovornu za većinu urinarnih infekcija. Na taj način arbutin funkcioniše kao ciljano sredstvo za dostavljanje aktivne supstance direktno do mesta infekcije.

Može li uvin čaj da zameni antibiotike?

Uvin čaj se najčešće koristi kod blažih infekcija donjih mokraćnih puteva koje izazivaju peckanje, učestalo i neodložno mokrenje i osećaj hitnosti. Nemački savezni institut za lekove i medicinska sredstva odobrio ga je za upale mokraćnih puteva, a u Nemačkoj se izdaje i na recept za ovu namenu. Smatra se da ima diuretska, antiseptička i protivupalna svojstva.

Klinički dokazi su obećavajući, ali još uvek ograničeni. Manje istraživanje u kojem je učestvovalo 57 žena sa ponavljanim urinarnim infekcijama pokazalo je da kombinacija uvina čaja i korena maslačka može da pomogne u sprečavanju ponovne pojave urinarne infekcije.

Ipak, ovi podaci nisu dovoljno snažni da bi zamenili antibiotike. Uvin čaj se više smatra tradicionalnim biljnim lekom sa potencijalnim koristima nego potvrđenom zamenom za standardno lečenje bakterijskih infekcija.

Doziranje i način upotrebe

Evropska agencija za lekove preporučuje maksimalan dnevni unos od 840 mg arbutina. U kliničkim istraživanjima korišćeno je oko 630 mg arbutina dnevno, podeljeno u tri doze tokom pet do šest dana.

Čaj se priprema potapanjem oko tri grama suvih listova u hladnu ili toplu vodu. Hladni pripravci se nekada preporučuju jer izvlače manje tanina, koji mogu da iritiraju želudac.

Ograničenja i bezbednost uvinog čaja

Hidrohinon, koji ima antibakterijsko dejstvo, može da bude toksičan kod dugotrajne upotrebe. Evropska agencija za lekove jasno navodi da uvin čaj ne sme da se koristi duže od jedne nedelje u kontinuitetu i ne više od pet puta godišnje bez nadzora lekara.

Dugotrajna upotreba povezuje se sa opterećenjem jetre, oštećenjem bubrega i čak problemima sa očima. Zabeležen je slučaj žene koja je više godina svakodnevno pila uvin čaj kako bi sprečila urinarne infekcije i razvila ozbiljno oštećenje mrežnjače oka.

Ipak, kratkotrajna upotreba u preporučenim dozama smatra se bezbednom za većinu odraslih osoba.

Ko ne bi trebalo da koristi uvin čaj

Uvin čaj se ne preporučuje:

tokom trudnoće i dojenja

osobama sa bolestima bubrega

deci

pacijentima sa ozbiljnim infekcijama mokraćnih puteva koje prate temperatura, bolovi u leđima ili krv u urinu.

U ovim slučajevima potrebna je terapija antibioticima, a ne biljni preparati.

Najčešći neželjeni efekti

Kada se koristi kratko i u preporučenim dozama, uvin čaj se uglavnom dobro podnosi. Najčešće tegobe su:

mučnina

nelagodnost u stomaku

iritacija želuca zbog tanina

Tokom korišćenja urin može da poprimi zelenkasto-braon boju. Ova promena je bezopasna i nestaje nakon prestanka upotrebe čaja.