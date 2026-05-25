Tečno zlato, prirodni eliksir i jedan od najstarijih darova prirode – med već vekovima ima posebno mesto u ljudskoj ishrani i tradicionalnoj medicini. Koristi se kao prirodni zaslađivač, dodatak jelima i napicima, ali i kao deo brojnih narodnih recepata za jačanje organizma i otpornosti.

Danas, kada se sve više govori o prirodnim načinima očuvanja zdravlja, med i drugi pčelinji proizvodi ponovo dolaze u fokus stručnjaka.

Nutricionisti i apiterapeuti ističu da redovna i umerena upotreba meda može doprineti očuvanju vitalnosti, boljoj otpornosti organizma i lakšem oporavku nakon infekcija i iscrpljenosti.

Apiterapija – moć pčelinjih proizvoda

Posebnu pažnju poslednjih godina privlači apiterapija, oblast koja proučava primenu pčelinjih proizvoda u preventivne i terapijske svrhe.

U apiterapiji se koriste:

* med

* propolis

* matični mleč

* cvetni prah

* vosak

* pčelinji otrov

Lekovita svojstva ovih proizvoda poznata su još od antičkog doba. Stari Egipćani koristili su med za negu rana, dok je Hipokrat med smatrao prirodnim antiseptikom i jednim od najvrednijih saveznika zdravlja.

Nauka još jednom potvrdila lekovitost meda Nedavna naučna istraživanja pokazala su da med poseduje snažna antibakterijska i antioksidativna svojstva, zbog čega sve više privlači pažnju stručnjaka širom sveta. Pojedine studije iz 2024. godine ukazuju da određene vrste meda mogu pomoći organizmu u borbi protiv bakterija i podržati prirodnu otpornost organizma. Naučnici posebno ispituju ulogu meda u očuvanju zdravlja crevne flore, jačanju imuniteta i bržem oporavku nakon infekcija.

Bagremov med je blag, lagan i lako svarljiv Foto: Shutterstock

Koji med odabrati?

Različite vrste meda imaju specifična svojstva i primenu, pa stručnjaci preporučuju izbor u skladu sa potrebama organizma.

Bagremov med

Bagremov med je blag, lagan i lako svarljiv. Često se preporučuje osobama sa osetljivim želucem i problemima sa varenjem, a zbog prijatnog ukusa jedan je od najčešćih izbora kod dece. Poznat je i po umirujućem dejstvu.

Livadski med

Livadski med karakterišu bogata aroma i visok sadržaj biljnih sastojaka i etarskih ulja. Tradicionalno se koristi tokom sezone prehlada kao podrška disajnim putevima i jačanju otpornosti organizma.

Lipov med

Lipov med poznat je po antiseptičkim svojstvima i često se koristi kod simptoma prehlade, gripa, kašlja i bronhitisa. Najčešće se kombinuje sa toplim biljnim čajevima.

Šumski med

Tamnije je boje i bogat mineralima, posebno gvožđem. Zbog toga se često preporučuje osobama koje pate od iscrpljenosti, manjka energije ili su sklone anemiji.

Med i koža – sve jače interesovanje u dermatologiji U savremenim istraživanjima dermatologije med se sve češće proučava zbog svojih antibakterijskih i regenerativnih svojstava. Naučnici ispituju njegovu potencijalnu primenu u ubrzanju zarastanja kože i smanjenju upalnih procesa, kao i u kozmetičkim preparatima za hidrataciju i zaštitu kože od spoljašnjih uticaja.

Prirodna podrška imunitetu

Med se u narodnoj medicini tradicionalno povezuje sa brojnim blagotvornim efektima na organizam, a smatra se da može:

* doprineti jačanju imuniteta

* pomoći boljoj cirkulaciji

* podržati rad srca

* olakšati varenje

* delovati antibakterijski

* doprineti regeneraciji organizma

* pomoći eliminaciji štetnih materija

* ublažiti posledice stresa i iscrpljenosti

Umerenost je ključna Poslednjih godina istražuje se i njegova moguća uloga u regulaciji apetita i zdravijim prehrambenim navikama. Ipak, stručnjaci upozoravaju da med, uprkos svojim korisnim svojstvima, treba koristiti umereno zbog visokog sadržaja prirodnih šećera.

Čaj sa medom za jačanje organizma

Biljni čajevi sa medom imaju posebno mesto u tradicionalnoj upotrebi prirodnih preparata za jačanje otpornosti organizma.

Potrebno je

* 1 kašičica kamilice

* 1 kašičica hajdučke trave

* 1 litar ključale vode

Priprema

Biljke preliti ključalom vodom i ostaviti deset minuta da odstoje. Nakon ceđenja, sačekati da se čaj prohladi, pa dodati med. Preporuka je da se pije po jedna šolja pre obroka.

Med i mozak – istražuje se uticaj na pamćenje i koncentraciju Naučnici sve češće ispituju potencijal meda u podršci kognitivnim funkcijama. Prva laboratorijska i manja klinička istraživanja ukazuju da antioksidansi iz meda mogu pomoći u zaštiti moždanih ćelija od oksidativnog stresa, koji se povezuje sa umorom, slabijom koncentracijom i starenjem mozga. Posebno se proučava mogući uticaj meda na pamćenje i mentalnu jasnoću kod starijih osoba.

Koliko meda je preporučljivo unositi?

Stručnjaci savetuju svakodnevnu, ali umerenu konzumaciju meda.

Preporučene količine:

* odrasli: od 30 do 100 grama dnevno

* deca: od 10 do 30 grama dnevno

Med se može konzumirati samostalno ili rastvoren u mleku, vodi, čaju ili prirodnim sokovima.

Podrška "dobrom" holesterolu Pojedini naučni radovi sugerišu da med može blago uticati na poboljšanje lipidnog profila, uključujući smanjenje lošeg LDL holesterola i podršku dobrom HDL holesterolu, kada se koristi kao zamena za rafinisani šećer. Ipak, stručnjaci naglašavaju da su potrebna dodatna klinička istraživanja kako bi se ovi efekti u potpunosti potvrdili.

Kada morate biti oprezni?

Iako se smatra prirodnim i korisnim proizvodom, med nije pogodan za svakoga.

Stručnjaci upozoravaju da:

* med ne smete davati bebama mlađim od godinu dana

* osobe sa dijabetesom bi trebalo da ga koriste uz savet lekara

* kod hroničnih bolesti unos meda treba prilagoditi zdravstvenom stanju