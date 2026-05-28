Letnji eliksir protiv umora i malaksalosti: Recept travara za dane kad vam padne energija
Nagli skok temperature, sparina i težak vazduh kod mnogih ljudi izazivaju umor, pospanost, znojenje i osećaj iscrpljenosti već od ranog jutra. U narodnoj medicini za takve tegobe često su se koristile osvežavajuće i aromatične biljne mešavine, a jedna od njih je i "letnji eliksir" iz knjige Čarobnjaci bilja.
Letnji eliksir
Potrebno vam je
- cvet zove
- list ribizle
- majčina dušica
- list maline
- list kupine
- rusomača
Priprema
Pomešati tri dela cveta zove, po dva dela lišća ribizle i majčine dušice i po jedna deo lišća maline, kupine i rusomače. U pola litra hladne vode sipati kafenu kašičicu mešavine i kad proključa, ostaviti da ključa samo jedan minut. Tada skloniti, poklopiti posudu i procediti kada se čaj prohladi. U napitak dodati kesicu čaja od šumskog voća i med.
Veoma je delotvorno da se šolja ovog čaj popije ujutru, pre jutranje kafe. Izuzetno krepi, a mogu ga koristiti i deca.
Kako deluje?
Cvet zove tradicionalno se koristi za osveženje organizma tokom toplih dana, posebno kada su prisutni pojačano znojenje i osećaj "težine" u telu. Majčina dušica i rusomača imaju aromatična i blago okrepljujuća svojstva, dok listovi maline i kupine sadrže tanine i druge biljne materije koje se u narodnoj medicini povezuju sa jačanjem organizma.
Ova mešavina više deluje kao blagi biljni tonik, te se preporučuje ujutru, pre kafe, kada mnogi tokom vrelih dana osećaju pad energije, tromost i malaksalost. Dodatak čaja od šumskog voća i meda daje napitku prijatniji ukus i pojačava osvežavajući efekat.
Izvor: Knjiga Čarobnjaci bilja (zbornik travara i trava)/Zdravlje.kuirir.rs