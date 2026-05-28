Slušaj vest

Nagli skok temperature, sparina i težak vazduh kod mnogih ljudi izazivaju umor, pospanost, znojenje i osećaj iscrpljenosti već od ranog jutra. U narodnoj medicini za takve tegobe često su se koristile osvežavajuće i aromatične biljne mešavine, a jedna od njih je i "letnji eliksir" iz knjige Čarobnjaci bilja.

Letnji eliksir

Potrebno vam je

Priprema

Pomešati tri dela cveta zove, po dva dela lišća ribizle i majčine dušice i po jedna deo lišća maline, kupine i rusomače. U pola litra hladne vode sipati kafenu kašičicu mešavine i kad proključa, ostaviti da ključa samo jedan minut. Tada skloniti, poklopiti posudu i procediti kada se čaj prohladi. U napitak dodati kesicu čaja od šumskog voća i med.

rusomača shutterstock_2439201185.jpg
Rusomaču (hoću-neću), kao i sve ostale sastojke ćete naći u prodavnicama lekovtog bilja Foto: Shutterstock

Veoma je delotvorno da se šolja ovog čaj popije ujutru, pre jutranje kafe. Izuzetno krepi, a mogu ga koristiti i deca

Kako deluje?

Cvet zove tradicionalno se koristi za osveženje organizma tokom toplih dana, posebno kada su prisutni pojačano znojenje i osećaj "težine" u telu. Majčina dušica i rusomača imaju aromatična i blago okrepljujuća svojstva, dok listovi maline i kupine sadrže tanine i druge biljne materije koje se u narodnoj medicini povezuju sa jačanjem organizma.

Ova mešavina više deluje kao blagi biljni tonik, te se preporučuje ujutru, pre kafe, kada mnogi tokom vrelih dana osećaju pad energije, tromost i malaksalost. Dodatak čaja od šumskog voća i meda daje napitku prijatniji ukus i pojačava osvežavajući efekat.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: Knjiga Čarobnjaci bilja (zbornik travara i trava)/Zdravlje.kuirir.rs

5 dobrih razloga da uživate u zovi: Recep za zdrav domaći sirup bez rafinisanog šećera

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeMed je tajno oružje jakog imuniteta: Bagremov, lipov ili šumski – koji je najbolji za vas?
Teglica meda okružena saćem i drvena kašičica
Zdravlje iz PrirodeUvin čaj je eliksir za urinarne tegobe: Stručnjaci upozoravaju da ga ne pijemo na svoju ruku
Uvin čaj sa suvim bobicama i biljem u staklenom čajniku na drvenom stolu
Zdravlje iz PrirodeČaj za smirenje nervnog sistema i regulaciju kortizola: Doktorka otkriva kombinaciju 5 biljaka
providni čajnik, šolja čaja od matičnjaka i med na drvenom stolu
Zdravlje iz PrirodeSok od zove bez šećera: Tradicionalni napitak sa blagim diuretskim dejstvom
sok od zove