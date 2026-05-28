Biljne mešavine sa zovom tradicionalno se koriste tokom toplih dana za osveženje i bolju energiju

Nagli skok temperature, sparina i težak vazduh kod mnogih ljudi izazivaju umor, pospanost, znojenje i osećaj iscrpljenosti već od ranog jutra. U narodnoj medicini za takve tegobe često su se koristile osvežavajuće i aromatične biljne mešavine, a jedna od njih je i "letnji eliksir" iz knjige Čarobnjaci bilja.

Letnji eliksir

Potrebno vam je

cvet zove

list ribizle

majčina dušica

list maline

list kupine

rusomača

Priprema

Pomešati tri dela cveta zove, po dva dela lišća ribizle i majčine dušice i po jedna deo lišća maline, kupine i rusomače. U pola litra hladne vode sipati kafenu kašičicu mešavine i kad proključa, ostaviti da ključa samo jedan minut. Tada skloniti, poklopiti posudu i procediti kada se čaj prohladi. U napitak dodati kesicu čaja od šumskog voća i med.

Rusomaču (hoću-neću), kao i sve ostale sastojke ćete naći u prodavnicama lekovtog bilja

Veoma je delotvorno da se šolja ovog čaj popije ujutru, pre jutranje kafe. Izuzetno krepi, a mogu ga koristiti i deca.

Kako deluje?

Cvet zove tradicionalno se koristi za osveženje organizma tokom toplih dana, posebno kada su prisutni pojačano znojenje i osećaj "težine" u telu. Majčina dušica i rusomača imaju aromatična i blago okrepljujuća svojstva, dok listovi maline i kupine sadrže tanine i druge biljne materije koje se u narodnoj medicini povezuju sa jačanjem organizma.

Ova mešavina više deluje kao blagi biljni tonik, te se preporučuje ujutru, pre kafe, kada mnogi tokom vrelih dana osećaju pad energije, tromost i malaksalost. Dodatak čaja od šumskog voća i meda daje napitku prijatniji ukus i pojačava osvežavajući efekat.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.