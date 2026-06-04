Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Uprkos nazivu, čaj od lista crvene maline nema karakterističan ukus maline, već više podseća na crni čaj.

Slušaj vest

List maline deo je biljke maline (Rubus idaeus L., Rosaceae) koji se tradicionalno koristi kao prirodni lek za trudnice. Vekovima se gaji zbog svojih kulinarskih i lekovitih svojstava, ali savremena nauka još nije potvrdila sve zdravstvene tvrdnje koje se vezuju za čaj od lista maline.

Šta je biljka malina?

Malina pripada porodici ruža, predstavlja otpornu višegodišnju biljku. Uprkos nazivu, čaj od lista crvene maline nema karakterističan ukus maline, već više podseća na crni čaj.

Tradicionalno se veruje da ova biljka može biti korisna tokom trudnoće i nakon porođaja, smatra se i da podstiče lučenje mleka kod žena koje doje. Međutim, moderna naučna istraživanja nisu potvrdila ove koristi. Pojedini stručnjaci čak upozoravaju da biljka u određenim situacijama može da bude i štetna.

Tradicionalno se veruje da ova biljka može biti korisna tokom trudnoće i nakon porođaja, smatra se i da podstiče lučenje mleka kod žena koje doje Foto: Profimedia

Odličan izvor kalijuma

Jedna šolja čaja od lista crvene maline ne sadrži značajnu količinu kalorija niti drugih makronutrijenata. Ipak, list maline predstavlja dobar izvor:

* magnezijuma

* kalcijuma

* antioksidanasa

Čaj je takođe odličan izvor kalijuma. Istraživanja pokazuju da kalijum može pomoći u održavanju normalnih vrednosti krvnog pritiska i smanjenju rizika od moždanog udara.

Moguće zdravstvene koristi čaja od lista maline

List maline bogat je vitaminima i mineralima. Međutim, upravo sastojci koji mu daju potencijalna lekovita svojstva mogu kod pojedinih osoba da izazovu komplikacije.

Iako istraživanja još nisu potvrdila njegove koristi, najčešće se navode sledeći potencijalni efekti:

Podrška dojenju

List maline tradicionalno se koristi za podsticanje lučenja mleka kod dojilja. Međutim, klinička istraživanja nisu pokazala jasnu korist od konzumiranja ovog čaja tokom dojenja.

Iako u dosadašnjim studijama nisu zabeleženi značajni neželjeni efekti, čaj sadrži polifenole koji mogu dospeti u majčino mleko. Zato se preporučuje da se majke pre upotrebe konsultuju sa lekarom.

Iako u dosadašnjim studijama nisu zabeleženi značajni neželjeni efekti, čaj sadrži polifenole koji mogu dospeti u majčino mleko. Foto: Shutterstock

Izazivanje porođaja

U istraživanju koje je sprovelo Američko udruženje medicinskih sestara-babica, 63 odsto ispitanih sertifikovanih babica izjavilo je da koristi list maline kao biljni preparat za izazivanje porođaja.

Najčešći razlog za njegovu primenu jeste verovanje da predstavlja „prirodnu“ alternativu lekovima koji se koriste za indukciju porođaja.

Međutim, 21 odsto babica prijavilo je komplikacije povezane sa biljnim stimulansima, kao što su:

* prevremeni porođaj

* produžene kontrakcije materice

* mučnina

* povraćanje

Mršavljenje

List crvene maline često se promoviše kao preparat koji poboljšava metabolizam masti i podstiče gubitak telesne težine. Često se prodaje kao „detoksikacioni“ dodatak ishrani.

Međutim, naučna istraživanja nisu pokazala ni značajne koristi ni štetne efekte u vezi sa mršavljenjem.

Grčevi, dijareja, upala usne duplje

Pošto sadrži biološki aktivne supstance, preporučuje se konsultacija sa lekarom pre upotrebe čaja ili bilo kog drugog biljnog suplementa.

Iako nema jasne potvrde da list maline može biti od koristi trudnicama, fitoterapeuti navode da je bogat taninima, flavonoidima, organskim kiselinama i vitaminom C. Tradicionalno se preporučuje kod blažih menstrualnih grčeva, blage dijareje i blagih upala usne duplje.

Kako se priprema ovaj čaj?

Jednu kafenu kašičicu lista maline preliti sa 200 ml ključale vode i ostaviti da odstoji 10 minuta. Nakon toga čaj procediti. Preporučuje se konzumiranje dve do tri šolje dnevno.

Moguće interakcije sa lekovima

List crvene maline može uticati na dejstvo određenih lekova. Zbog toga je važno da se pre korišćenja posavetujete sa lekarom ili farmaceutom.

Postoje indicije da list crvene maline može da oponaša funckijuestrogena u organizmu. Osobe koje imaju zdravstvena stanja osetljiva na hormone ili estrogen trebalo bi da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe ovog biljnog preparata.