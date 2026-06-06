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Ovi biljni čajevi olakšavaju nadutost i poboljšavaju varenje i metabolizam na prirodan način

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Čaj od svežeg đumbira je posebno efikasan u smirivanju nadutog stomaka zbog svojih antiinflamatornih svojstava. Đumbir takođe pomaže digestivnom sistemu da se brže i efikasnije prazni.

Netolerancija na određene namirnice može biti uzrok nadimanja, a među najčešćim uzrocima nadimanja su pšenica i mlečni proizvodi.

Za ublažavanje nadimanja, ovi čajevi mogu biti prirodna pomoć i olakšanje:

Čaj od nane (mente)

Nana je mirisna biljka koja se vekovima koristi za lečenje problema sa varenjem zahvaljujući svom aktivnom sastojku mentolu. Mentol ima osvežavajući ukus koji se dobro slaže sa drugim napicima.

Antiinflamatorna svojstva ovog čaja pomažu u ublažavanju nelagodnosti u stomaku koje mogu izazvati nadimanje i gasove.

Studije pokazuju da čaj od nane pomaže crevima da se opuste, što olakšava prolazak gasova i smanjuje nadimanje.

Čaj od đumbira

Čaj od đumbira se pravi od korena ove biljke. Đumbir ima jako antiemetičko dejstvo, što znači da može pomoći u smanjenju mučnine i probavnih tegoba. Vekovima se koristi kao kućni lek za povraćanje, stomačne tegobe, pa čak i jutarnju mučninu.

Čaj od đumbira pomaže varenju, smanjuje nadutost i može ublažiti mučninu zahvaljujući svojim antiinflamatornim svojstvima Foto: Shutterstock

Čaj od svežeg đumbira je posebno efikasan u smirivanju nadutog stomaka zbog svojih antiinflamatornih svojstava. Utvrđeno je da đumbir pomaže digestivnom sistemu da se brže i efikasnije prazni.

Čaj od kamilice za nadimanje

Ovaj blagi čaj je poznat po svojoj sposobnosti da ublaži bolove u stomaku, a istovremeno podiže raspoloženje. Napravljen natapanjem cvetova kamilice u vrućoj vodi, čaj od kamilice nudi prirodne smirujuće efekte na telo i um.

Takođe može pomoći u smanjenju zadržavanja vode i poboljšanju opšteg raspoloženja i blagostanja.

Istraživanja su pokazala da kamilica posebno pomaže kod sindroma iritabilnog creva, smiruje crevni trakt i smanjuje nadimanje izazvano unosom hrane koja sadrži laktozu.

Zeleni čaj

Zeleni čaj može biti jedan od najkorisnijih čajeva za vaš sistem za varenje, zahvaljujući visokom sadržaju katehina i antioksidanasa. Ovi katehini nisu samo moćni u uklanjanju slobodnih radikala (koji mogu oštetiti ćelije), već pomažu i u opuštanju mišića u gastrointestinalnom traktu.

Zeleni čaj takođe može pomoći u smanjenju crevnih gasova, što može pomoći u smanjenju nadimanja. Takođe pomaže digestivnom sistemu da radi efikasnije, stimulišući enzime potrebne za pravilno varenje hrane.

Zeleni čaj je bogat antioksidansima i može doprineti boljem varenju i smanjenju gasova u stomaku Foto: Shutterstock

Čaj od hibiskusa

Često mislite o hibiskusu kao o prelepom cvetu, ali čaj od hibiskusa može pomoći u regulisanju hormona. Može smanjiti zadržavanje vode i smanjiti nadimanje, posebno tokom određenih faza menstrualnog ciklusa.

Visok sadržaj flavonoida u čaju od hibiskusa takođe pomaže u regulisanju aldosterona, hormona koji reguliše unos vode i ravnotežu elektrolita.

Čaj od komorača

Čaj od komorača se pravi od semenki biljke komorača.

Komorač ima antiinflamatorna svojstva, posebno u digestivnom traktu. Isparljiva ulja u biljci tradicionalno se koriste za ublažavanje probavnih tegoba. Pomaže digestivnom sistemu da efikasnije vari hranu, bez nadimanja.

Čaj od korena maslačka

Koren maslačka je jedan od najboljih biljnih saveznika za zdravlje jetre. Čaj od korena maslačka može se napraviti od korena ili od cele biljke: korena, listova i latica.

Većina istraživanja fokusira se na lekovita svojstva korena maslačka.

Čaj od korena maslačka je prirodni diuretik, što znači da podstiče izlučivanje viška tečnosti i toksina iz tela. Ovo može dodatno ublažiti nadimanje.

Čaj od maslačka deluje kao prirodni diuretik, podstiče rad jetre i pomaže u izbacivanju viška tečnosti iz organizma Foto: Shutterstock

Koren maslačka takođe podržava zdravlje jetre, što je ključno za varenje. Podstiče čišćenje i stimuliše lučenje žuči, pomažući u održavanju zdrave probave.

Iako su ovi čajevi izuzetno korisni u borbi protiv nadimanja, važno je napomenuti da su oni samo privremeno rešenje.