Slušaj vest

Heljda se vekovima koristi u narodnoj medicini kao biljka koja pozitivno utiče na zdravlje krvnih sudova i cirkulaciju. Osim što je cenjena namirnica bogata vlaknima i mineralima, njeni cvetovi i listovi tradicionalno se koriste za pripremu čaja.

Heljda (Fagopyrum esculentum) nije prava žitarica, ali je zbog svojih hranljivih svojstava zauzela važno mesto u ishrani i narodnoj medicini. Posebno je poznata po sadržaju rutina, biljnog jedinjenja koje doprinosi očuvanju elastičnosti i čvrstine krvnih sudova.

U tradicionalnoj medicini čaj od cvetova i listova heljde koristio se za bolju cirkulaciju, kod osećaja teških nogu, proširenih vena i sklonosti pucanju sitnih kapilara. Narodni travari preporučivali su ga i osobama koje dugo sede ili stoje, kao i starijim ljudima kod kojih su tegobe sa cirkulacijom češće.

Iz ishrane bi trebalo izbaciti beli hleb i preći na hleb od heljde Foto: Shutterstock

Za bolju cirkulaciju odličan je čaj od cvetova i listova heljde. Iz ishrane bi trebalo izbaciti beli hleb i preći na hleb od heljde ili u jela, umesto pšeničnog brašna, dodavati heljdino brašno.

Kako se priprema čaj od heljde?

Jednu do dve kašičice osušenih cvetova i listova heljde preliti sa 200 mililitara ključale vode. Posudu poklopiti i ostaviti da odstoji 10 do 15 minuta, a zatim procediti. Čaj se pije dva do tri puta dnevno, uvek sveže pripremljen.

Pored čaja, heljda se može koristiti i u svakodnevnoj ishrani. Kaše, hleb i peciva od heljdinog brašna predstavljaju jednostavan način da ova tradicionalno cenjena biljka češće bude na trpezi.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.