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Trešnja je ukusna voćka koja ima široku primenu u narodnoj medicini. Koristi za zdravlje ne pruža samo njen plod, već i listići i peteljke, koji su pravi eliksir za bubrege. Čaj od peteljki trešnje spada u biljne čajeve i poznat je kao dobro pomoćno lekovito sredstvo kod problema sa mokraćnim putevima. Čaj od peteljki trešnje često se koristi za izbacivanje viška tečnosti iz organizma.

Pomoć kod urinarnih infekcija i kamena u bubregu

Čaj od lišća i peteljki trešnje omogućava dobar rad bubrega i pomaže u eliminaciji štetnih materija i viška vode, smanjujući na taj način nadutost. Savetuje se i u prevenciji infekcija mokraćnih kanala. Listići i peteljke trešnje sadrže antioksidanse koji ublažavaju upale i regulišu probavu.

Diuretičko dejstvo peteljki trešnje može da podstakne izlučivanje mokraće i doprinese zaštiti mokraćnih puteva od infekcija. Takođe može pomoći u sprečavanju stvaranja bubrežnih kamenaca ili njihovom lakšem izbacivanju iz organizma.

Još jedna važna korist jeste smanjenje zadržavanja tečnosti u organizmu. Čaj može pomoći kod otoka i nadutosti, posebno kod žena tokom menstrualnog ciklusa Foto: Shutterstock

Još jedna važna korist jeste smanjenje zadržavanja tečnosti u organizmu. Čaj može pomoći kod otoka i nadutosti, posebno kod žena tokom menstrualnog ciklusa. Naravno, uz njegovu upotrebu važno je unositi dovoljno vode i drugih tečnosti.

Da li čaj od peteljki trešnje pomaže u mršavljenju? Nijedna namirnica ne može sama po sebi direktno da izazove gubitak telesne težine. Međutim, pojedine namirnice mogu da podstaknu metabolizam, doprinesu izbacivanju viška tečnosti i pomognu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi. Zbog toga čaj od peteljki trešnje može biti koristan dodatak uravnoteženoj ishrani kod osoba koje žele da smršaju, ali nije zamena za pravilnu ishranu i fizičku aktivnost, savetuju stručnjaci.

Kada se savetuje čaj od peteljki i listića trešnje?

* Pomaže u smanjenju otoka šaka i stopala

* Ublažava nadutost stomaka

* Podstiče izbacivanje viška tečnosti iz organizma

* Doprinosi izbacivanju štetnih materija putem mokraće

* Može pomoći u prevenciji infekcija zahvaljujući antioksidansima

* Koristan je kod infekcija mokraćnih puteva

* Doprinosi očuvanju zdravlja bubrega

* Može pomoći kod zatvora i problema sa varenjem

* Podržava zdravlje kostiju i zglobova

* Sadrži antioksidanse koji pomažu organizmu u borbi protiv oštećenja ćelija

Važno je napomenuti da se ove koristi uglavnom odnose na zdrave osobe. Ljudi koji koriste lekove ili imaju hronične bolesti trebalo bi da se pre konzumacije posavetuju sa lekarom.

Iako to može biti korisno u određenim situacijama, kod osoba sa povećanim rizikom od krvarenja može predstavljati problem. Foto: Shutterstock

Kada su peteljke i listići trešnje mogući problem?

Peteljke trešnje imaju i blago svojstvo razređivanja krvi. Iako to može biti korisno u određenim situacijama, kod osoba sa povećanim rizikom od krvarenja može predstavljati problem. Zato se osobama sa hroničnim bolestima savetuje da se pre upotrebe posavetuju sa lekarom.

Moguće neželjene posledice

Kao i svaka namirnica, i čaj od peteljki trešnje može izazvati probleme ako se konzumira u prevelikim količinama.

Moguće neželjene posledice su:

* Povećan rizik od krvarenja kod osoba koje imaju problema sa zgrušavanjem krvi

* Sniženje krvnog pritiska kod osoba koje već imaju nizak pritisak

* Dehidracija zbog pojačanog izlučivanja tečnosti

* Pogoršanje proliva zbog uticaja na rad creva

Zbog toga se preporučuje umerena konzumacija i dovoljan unos vode.

Oprez se savetuje i ženama koje doje

Tokom dojenja preporučuje se oprez pri upotrebi biljnih čajeva. Smatra se da pojedini biljni čajevi mogu uticati na ukus majčinog mleka, zbog čega se dojiljama savetuje da se pre konzumacije posavetuju sa lekarom.

Isto važi i za trudnice. Zbog nedostatka dovoljno pouzdanih podataka o bezbednosti, trudnicama i dojiljama se ne preporučuje samostalna upotreba čaja od peteljki trešnje bez konsultacije sa stručnjakom.

. Smatra se da je najkorisniji kada se konzumira na prazan stomak, jer tada može imati izraženije diuretičko dejstvo. Foto: Shutterstock

Kada piti čaj od peteljki trešnje?

Čaj može da se pije u različito doba dana. Smatra se da je najkorisniji kada se konzumira na prazan stomak, jer tada može imati izraženije diuretičko dejstvo.

Osobe koje nemaju stomačnih tegoba mogu ga piti pre obroka, ali ne postoji strogo određeno vreme za njegovu upotrebu.

Koliko šolja dnevno se preporučuje?

Preporučuje se umerena konzumacija, najčešće jedna do dve šolje dnevno, kako bi se izbegao prekomeran gubitak tečnosti.