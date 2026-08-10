Majčina dušica je efikasni saveznik u borbi protiv prehlade, jer ublažava simptome i jača imuni sistem

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Majčina dušica (Thymus serpyllum) aromatična je biljka iz porodice nane i nezaobilazan sastojak mnogih jela. Pored kulinarske primene, može da pruži i brojne zdravstvene koristi - od pomoći u borbi protiv akni i kašlja do jačanja imuniteta i zaštite od infekcija. Majčina dušica ima više od 400 podvrsta. Stari Egipćani koristili su je u procesu balsamovanja, dok su je stari Grci upotrebljavali kao tamjan.

Narodni lek, ali ne zamena za medicinsku terapiju

Majčina dušica nije samo biljka prijatnog mirisa, već i narodni lek koji se tradicionalno koristi za jačanje imuniteta i regulaciju krvnog pritiska. Ublažava kašalj, deluje kao prirodni dezinfekcioni agens, odbija insekte i štetočine i može da popravi raspoloženje. Stručnjaci navode da su rezultati dosadašnjih istraživanja obećavajući, ali i dodaju da većina dokaza potiče iz laboratorijskih studija i istraživanja na životinjama. Majčina dušica zato nije zamena za medicinsku terapiju, već koristan dodatak zdravom načinu života.

Majčina dušica nije zamena za medicinsku terapiju, već koristan dodatak zdravom načinu života. Foto: Shutterstock

Majčina dušica i terapija akni

Ako ste bez uspeha isprobali različite preparate protiv akni, možda bi majčina dušica mogla da bude od koristi. Poznata je po svojim antibakterijskim svojstvima i mogla bi da postane važan sastojak preparata za negu problematične kože.

Kada se potopi u alkohol tokom više dana ili nedelja, pretvara se u rastvor poznat kao tinktura. Istraživanja su pokazala da etarsko ulje majčine dušice deluje protiv bakterije Propionibacterium acnes, koja se povezuje sa nastankom akni.

U Srbiji je najzastupljenija livadska majčina dušica (Thymus serpyllum L.), ujedno i najčešći samonikli predstavnik roda Thymus. Sve ove samonikle vrste imaju sličan hemijski sastav, bogate su etarskim uljima, timolom i karvakrolom i koriste se u iste svrhe. Sirup ili čaj od majčine dušice koristi se kao pomoćno lekovito sredstvo u terapiji astme, bronhitisa, emfizema i tuberkuloze. Rastvara sluz, olakšava iskašljavanje, umiruje kašalj i sprečava širenje infekcije.

Može da doprinese snižavanju krvnog pritiska

Jedna vrsta majčine dušice koja raste u Pakistanu i Avganistanu pokazala je u istraživanjima potencijal za snižavanje krvnog pritiska. Studije na životinjama pokazale su da ekstrakt ove biljke može da smanji srčanu frekvenciju i nivo holesterola. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja na ljudima.

Ublažava kašalj

Etarsko ulje majčine dušice često se koristi kao prirodni lek protiv kašlja. Kombinacija majčine dušice i bršljana može da ublaži kašalj i druge simptome akutnog bronhitisa. Takođe, u kombinaciji sa jagorčevinom smanjuje upalu. Kod kašlja ili upale grla može pomoći i čaj od majčine dušice.

Etarsko ulje majčine dušice često se koristi kao prirodni lek protiv kašlja Foto: Shutterstock

Jača imunitet

Majčina dušica sadrži brojne hranljive materije važne za organizam, kao što su vitamini A i C, bakar, vlakna, gvožđe i mangan.

Ipak, uobičajene količine koje se koriste u ishrani nisu dovoljne da zadovolje dnevne potrebe za ovim nutrijentima.

Prirodno dezinfekciono sredstvo

Buđ je čest problem u domaćinstvima. Istraživanja ukazuju da ulje majčine dušice može da pomogne u kontroli razvoja pojedinih vrsta plesni. Zbog svojih antimikrobnih svojstava koristi se i kao prirodno dezinfekciono sredstvo u prostorijama sa manjom koncentracijom buđi.

Odbija insekte i štetočine

Timol, aktivna supstanca iz majčine dušice, nalazi se u sastavu mnogih prirodnih pesticida. Pokazalo se da etarsko ulje majčine dušice može biti efikasno protiv komaraca i njihovih larvi.

Koristi se u aromaterapiji

Majčina dušica je čest sastojak prirodne kozmetike i dezodoransa. Njeno etarsko ulje koristi se u aromaterapiji, a veruje se da može doprineti opuštanju i boljem raspoloženju.

Njeno etarsko ulje koristi se u aromaterapiji, a veruje se da može doprineti opuštanju i boljem raspoloženju. Foto: Profimedia

Može da popravi raspoloženje

Etarsko ulje majčine dušice sadrži karvakrol, supstancu koja može da utiče na nivo serotonina i dopamina - hormona važnih za dobro raspoloženje. Neka istraživanja na životinjama ukazuju na pozitivan efekat, ali su potrebna dodatna ispitivanja na ljudima.

Neizostavan sastojak u kuhinji

Majčina dušica se koristi širom sveta, naročito u francuskoj, italijanskoj i mediteranskoj kuhinji. Odlično se slaže sa mesom, ribom, testeninama, pirinčem, supama i sosovima.

Pored toga, istraživanja sugerišu da ekstrakt majčine dušice može doprineti većoj stabilnosti jestivih ulja i povećati njihovu antioksidativnu aktivnost.

Pomaže u borbi protiv bakterija

Laboratorijska istraživanja pokazala su da ulje majčine dušice može da deluje protiv više vrsta bakterija koje izazivaju trovanja hranom. Takođe je pokazalo aktivnost protiv nekih bakterija otpornih na antibiotike.

Laboratorijska istraživanja pokazala su da ulje majčine dušice može da deluje protiv više vrsta bakterija koje izazivaju trovanja hranom Foto: Shutterstock

Može da pomogne kod gljivičnih infekcija

Istraživanja su pokazala da etarsko ulje majčine dušice može da deluje protiv gljivice Candida albicans, jednog od najčešćih uzročnika gljivičnih infekcija. Međutim, još nema dovoljno dokaza da se na osnovu toga preporuči kao terapija.

Potencijalna pomoć u borbi protiv raka

Laboratorijska istraživanja pokazala su da etarska ulja majčine dušice i karanfilića mogu da uspore rast određenih ćelija raka dojke. Ipak, za sada ne postoje dovoljno jaki dokazi da majčina dušica može da spreči ili leči rak kod ljudi.