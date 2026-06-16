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Naziv hajdučka trava nije nastao slučajno. Prema predanju, hajduci su početkom 19. veka njome previjali rane zadobijene u borbama protiv Turaka, zbog čega je vekovima ostala deo narodne medicine. Danas se najčešće koristi u obliku čaja, a tradicionalno se preporučuje kod različitih tegoba, posebno onih koje se odnose na varenje i žensko zdravlje.

Čaj od hajdučke trave

Potrebno je:

  • 1 kašika sušene hajdučke trave
  • 2 dl vrele vode

Priprema

Hajdučku travu prelijte sa 2 dl vrele vode. Poklopite i ostavite da odstoji oko 20 minuta. Nakon toga procedite čaj.

Upotreba: Preporučuje se pijenje 2 do 3 šolje dnevno.

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Ova biljka tradicionalno se koristi za ublažavanje digestivnih tegoba i menstrualnih grčeva Foto: Shutterstock

Druge zdravstvene koristi

Hajdučka trava povoljno deluje na urinarni i digestivni sistem, ublažava grčeve, nadimanje i nedostatak apetita. Posebno se preporučuje ženama jer može pomoći kod bolnih menstruacija, menstrualnih grčeva i neredovnog ciklusa. Osim za ženske tegobe, koristi se i kod problema sa varenjem, urinarnim traktom, hemoroidima i kao antiseptik.

Latinski naziv Achillea millefolium dobila je po Ahilu, grčkom junaku za koga se verovalo da je njome lečio rane svojih saboraca. Zbog sposobnosti da zaustavlja krvarenje, hajdučku travu su koristili i vojnici tokom Prvog svetskog rata.

U narodnoj medicini smatrala se pogodnom za napete živce i promene raspoloženja, a kroz istoriju su joj pripisivana i brojna zaštitna svojstva.

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Izvor: Ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs

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