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Ako želite zdrav, blistav i njegovan izgled kože, određene namirnice mogu pomoći da koža izgleda sjajnije i vitalnije. 

Ovaj smuti za brže tamnjenje kombinuje sastojke bogate prirodnim pigmentima, antioksidansima i nutrijentima koji podržavaju zdravlje kože iznutra.

Recept 

Potrebno je

* banana
* šargerepa
* pomorandža
* kurkuma
* semenke suncokreta
* semenke lana 

Priprema

Sve ssatojke smućkajte u blenderu. 

Ova kombinacija daje organizmu vitamine, minerale i biljne spojeve koji doprinose da koža izgleda ujednačenije, svežije i negovanije, posebno u periodu izlaganja suncu.

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Ishrana može podržati zdravlje kože, ali ne zamenjuje zaštitu od sunca Foto: Shutterstock

Šargarepa je bogata beta-karotenom, pigmentom koji se u organizmu pretvara u vitamin A. On može doprineti zdravijem izgledu kože i blago ujednačenijem tenu, pa koža može izgledati toplije i „zlatkastije“ kada se redovno unosi u ishrani.

Napomena

Važno je naglasiti da ishrana može podržati zdravlje kože, ali ne zamenjuje zaštitu od sunca. Za očuvanje kože neophodna je redovna upotreba SPF zaštite i odgovorno izlaganje UV zračenju.

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