Smuti za sunčanje: Prirodna i zdrava podrška preplanulom tenu
Ako želite zdrav, blistav i njegovan izgled kože, određene namirnice mogu pomoći da koža izgleda sjajnije i vitalnije.
Ovaj smuti za brže tamnjenje kombinuje sastojke bogate prirodnim pigmentima, antioksidansima i nutrijentima koji podržavaju zdravlje kože iznutra.
Recept
Potrebno je
* banana
* šargerepa
* pomorandža
* kurkuma
* semenke suncokreta
* semenke lana
Priprema
Sve ssatojke smućkajte u blenderu.
Ova kombinacija daje organizmu vitamine, minerale i biljne spojeve koji doprinose da koža izgleda ujednačenije, svežije i negovanije, posebno u periodu izlaganja suncu.
Šargarepa je bogata beta-karotenom, pigmentom koji se u organizmu pretvara u vitamin A. On može doprineti zdravijem izgledu kože i blago ujednačenijem tenu, pa koža može izgledati toplije i „zlatkastije“ kada se redovno unosi u ishrani.
Napomena
Važno je naglasiti da ishrana može podržati zdravlje kože, ali ne zamenjuje zaštitu od sunca. Za očuvanje kože neophodna je redovna upotreba SPF zaštite i odgovorno izlaganje UV zračenju.