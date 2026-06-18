Kantarion kao prirodni antidepresiv: Stručnjaci objašnjavaju kada može pomoći i zašto je potreban oprez
Kantarion je cvetni žbun poreklom iz Evrope. Ime je dobio jer često cveta oko rođendana Svetog Jovana Krstitelja. Cvetovi i listovi kantariona sadrže aktivne supstance, uključujući hiperforin.
Dostupan je kao dodatak ishrani u obliku čaja, tableta, tečnosti i preparata za lokalnu primenu.
Šta kaže istraživanje?
Istraživanja pokazuju različite efekte kantariona u zavisnosti od stanja:
Depresija:
Brojne studije ukazuju da kantarion može pomoći kod blage do umerene depresije.Neka istraživanja pokazuju da može imati efikasnost sličnu određenim antidepresivima na recept.
Međutim, nije jasno da li pomaže kod teške depresije. Važno je napomenuti da kantarion može imati ozbiljne interakcije sa lekovima, pa se ne preporučuje bez konsultacije sa lekarom.
Simptomi menopauze:
Neka istraživanja sugerišu da kantarion, sam ili u kombinaciji sa drugim biljkama, može ublažiti simptome poput valunga.
Poremećaj somatskih simptoma:
Postoje studije koje pokazuju da može pomoći u ublažavanju anksioznosti povezanih sa fizičkim simptomima kao što su bol, slabost i kratak dah.
Stav stručnjaka klinike Mejo
Kantarion može biti koristan kod blage do umerene depresije, ali zbog brojnih interakcija sa lekovima i mogućih neželjenih efekata, preporučuje se oprez. Pre upotrebe je neophodna konsultacija sa lekarom, posebno ako se koriste drugi lekovi.
Bezbednost i neželjeni efekti
Kada se uzima oralno u odgovarajućim dozama do 12 nedelja, kantarion se generalno smatra bezbednim, ali može izazvati:
* anksioznost
* vrtoglavicu
* dijareju, zatvor i tegobe u stomaku
* suva usta
Mogući dodatni neželjeni efekti:
* umor i problemi sa spavanjem
* glavobolja
* povećana osetljivost na sunce (fotofosenzitivnost)
Nema dovoljno podataka o bezbednosti lokalne primene na koži.
Kantarion se ne preporučuje tokom trudnoće i dojenja.
Čaj od kantariona preporučuje se protiv stresa, a trebalo da se pije jedan sat pre spavanja. Deluje tako što opušta organizam, uklanja nesanicu i uznemirenost.
Priprema:
Jedna ravna kašika suvog cveta kantariona prelije se sa dva decilitra ključale vode. Ostavi se poklopljeno dvadesetak minuta da odstoji i povremeno promeša. Onda se procedi i pije u gutljajima, ne odjednom. Čaj je najbolje konzumirati nezaslađen.
Interakcije
Kantarion može da stupi u interakciju sa brojnim lekovima, uključujući terapije na recept. Pre upotrebe je obavezna konsultacija sa lekarom kako bi se izbegle potencijalno ozbiljne interakcije.
Izvor: mayoclinic.org/udravlje.kurir.rs