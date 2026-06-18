Čaj od kantariona preporučuje se protiv stresa, a trebalo da se pije jedan sat pre spavanja. Deluje tako što opušta organizam, uklanja nesanicu i uznemirenost.

Priprema:

Jedna ravna kašika suvog cveta kantariona prelije se sa dva decilitra ključale vode. Ostavi se poklopljeno dvadesetak minuta da odstoji i povremeno promeša. Onda se procedi i pije u gutljajima, ne odjednom. Čaj je najbolje konzumirati nezaslađen.