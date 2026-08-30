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Soda bikarbona je drugi naziv za natrijum-bikarbonat. Ova supstanca brzo neutrališe želudačnu kiselinu, zbog čega može da ublaži osećaj pečenja u grudima ili grlu

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Soda bikarbona je čest kućni lek za gorušicu i probleme sa varenjem. Neutrališe želudačnu kiselinu, pa se veruje da može brzo da ublaži neprijatne simptome. Olakšanje se često oseti već nakon nekoliko minuta. Međutim, efekat ne traje dugo, zbog čega soda bikarbona predstavlja samo privremeno rešenje. Stručnjaci upozoravaju da nije namenjena za dugotrajnu upotrebu, niti je bezbedna za svakoga, posebno ako se simptomi često ponavljaju.

Kako soda bikarbona pomaže kod gorušice?

Soda bikarbona je drugi naziv za natrijum-bikarbonat. Ova supstanca brzo neutrališe želudačnu kiselinu, zbog čega može da ublaži osećaj pečenja u grudima ili grlu. Važno je naglasiti da soda bikarbona ublažava simptome, ali ne otklanja uzrok refluksa ili gorušice.

Da li je soda bikarbona bezbedna kod refluksa kiseline?

Može da bude bezbedna ako se koristi povremeno i u malim količinama. Glavni problem predstavlja visok sadržaj natrijuma. Polovina kafene kašičice sode bikarbone sadrži približno 600 miligrama natrijuma, što je oko četvrtina preporučenog dnevnog unosa. Zbog toga soda bikarbona nije dobar izbor za svakoga.

Važno je naglasiti da soda bikarbona ublažava simptome, ali ne otklanja uzrok refluksa ili gorušice. Foto: Shutterstock

Moguće je da izazove porast krvnog pritiska. Ne savetuje se osobama sa srčanim ili bubrežnim oboljenjima, kao ni osobama na dijeti sa smanjenim unosom soli. Moguće je i da dođe do poremećaja ravnoteže elektrolita pri čestoj upotrebi, nadimanja, stvaranja gasova, podrigivanja i osećaja nelagodnosti.

Ako se simptomi stalno vraćaju, soda bikarbona ne bi trebalo da bude zamena za lekarski pregled. Učestala gorušica može biti znak gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB).

Kolika količina sode bikarbone je bezbedna?

Za ublažavanje lošeg varenja preporučuje se pola kafene kašičice sode bikarbone rastvorene u četvrtini šolje vode, najviše jednom dnevno.

Ne uzimajte veće količine od preporučenih i nemojte je koristiti redovno ili dugoročno bez konsultacije sa lekarom. Ako svakodnevno imate gorušicu, potrebno je postaviti dijagnozu i sprovesti odgovarajuće lečenje, umesto oslanjanja na kućne metode.

Bol u stomaku može biti znak bezazlenih probavnih smetnji, ali i ozbiljnijih stanja, zato je važno obratiti pažnju na trajanje i jačinu simptoma i na vreme potražiti savet lekara Foto: Shutterstock

Kada gorušica može da ukaže na ozbiljniji problem?

Česti ili izraženi simptomi mogu biti znak gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB). Obratite pažnju na sledeće simptome:

Gorušica koja se javlja više puta nedeljno

Dugotrajan ili uporan kašalj

Neobjašnjiv gubitak telesne težine

Odmah potražite medicinsku pomoć ako imate:

Otežano gutanje

Bol u grudima

Povraćanje

Crnu stolicu

Prisustvo ovih upozoravajućih znakova zahteva pregled lekara. Nemojte se oslanjati isključivo na kućne lekove, jer je važno utvrditi uzrok tegoba i primeniti odgovarajuću terapiju.

Koja su bolja dugoročna rešenja za gorušicu i loše varenje?

Promene životnih navika ne daju rezultate preko noći, ali mogu značajno doprineti poboljšanju ukoliko ih dosledno primenjujete.

Stručnjaci savetuju manje i češće obroke kako bi se smanjio pritisak na želudac. Izbegavajte hranu koja izaziva simptome, poput ljutih i kiselih namirnica, kao i gaziranih pića.

Nakon obroka ostanite u uspravnom položaju nekoliko sati kako bi gravitacija pomogla prolazak hrane iz želuca u tanko crevo. Održavajte zdravu telesnu težinu, jer višak masnog tkiva u predelu stomaka povećava pritisak na želudac.