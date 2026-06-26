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Ovih 5 napitaka pomažu hidrataciju organizma i jačaju imunitet tokom letnjih vrućina zahvaljujući bogatstvu vitamina, minerala i antioksidanasa

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Letnje vrućine često dovode do povećanog znojenja i dehidratacije. Napici za jačanje imuniteta mogu vam pomoći da ostanete hidrirani, a istovremeno vam obezbeđuju esencijalne vitamine i minerale. Donosimo vam pet pića koje možete dodati u svoju letnju ishranu za bolji imunitet.

Voda sa limunom

Voda sa limunom je bogata vitaminom C, koji podržava funkciju imunog sistema i pomaže u proizvodnji kolagena. Iscedite svež limunov sok u čašu vode i popijte je ujutru za osvežavajući podsticaj vašem imunom sistemu.

Smuti od pomorandže

Pomorandže su pune vitamina C, koji jača imuni sistem. Izblendirajte svež sok od pomorandže sa jogurtom ili bademovim mlekom, dodajte šaku spanaća za dodatne hranljive materije i uživajte u hladnom i hranljivom smutiju.

Smuti od pomorandže je osvežavajući napitak bogat vitaminom C koji jača imunitet i daje energiju Foto: Shutterstock

Čaj od đumbira

Đumbir ima svojstva koja jačaju imunitet i mogu pomoći u smanjenju upale. Da biste napravili čaj od đumbira, potopite sveže kriške đumbira u vruću vodu 5–10 minuta, procedite i dodajte med ili limun za ukus. Za najbolje rezultate, konzumirajte toplo.

Sok od lubenice

Lubenica je hidratantna i bogata vitaminima A i C, koji pomažu u održavanju imunog sistema. Izblendirajte sveže komade lubenice sa malo soka od limete i listovima nane. Ohladite i uživajte u ovom osvežavajućem letnjem napitku.

Sok od nara

Nar je pun antioksidanasa, vitamina i minerala koji jačaju imunitet i smanjuju upale. Pijte svež sok od nara ili izblendirajte seme sa vodom i procedite da biste dobili osvežavajući i hranljiv napitak.