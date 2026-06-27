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Ako primećejujete oticanje šaka i stopala, osećaj težine u nogama, nadutost stomaka, jutarnju otečenost lica ili oscilacije telesne težine od jedan do tri kilograma u roku od nekoliko dana, to nije nagomilavanje masti, već promena u raspodeli vode, kaže na svom Instagram nalogu dr Mona Maličević, specijalista integrativne medicine i predlaže čaj za eliminaciju viška vode.

- Biljna mešavina je osmišljena da pozitivno utiče na prirodno izlučivanje viška tečnosti i rad bubrega, cirkulaciju i varenje. Pomaže organizmu da lakše eliminiše višak tečnosti, ali trajno rešenje uvek podrazumeva pronalaženje uzroka zbog kog telo zadržava vodu - naglašava doktorka.

Čaj za eliminaciju viška vode

Potrebno vam je (za 100 g mešavine)

40 g kukuruzne svile (8 kašičica)

25 g lista breze (5 kašičica)

(5 kašičica) 20 g lista maslačka (4 kašičice)

20 g đumbira u prahu (2 kašičice)

u prahu (2 kašičice) 5 g mlevenog karanfilića (jedna kašičica)

Priprema

Sve biljke dobro sjediniti i čuvati u staklenoj tegli na suvom i tamnom mestu. Za pripremu čaja jednu punu supenu kašiku ili oko 4-5 g mešavine prelijte se sa 250-300 ml mililitara ključale vode. Poklopite 10-15 minuta, procedite i pijte. Preporuka je jedna do dve šolje dnevno, najbolje ujutro ili u radnim popodnevnim satima.

List breze i maslačka se tradicionalno se koriste za očuvanje funkcije bubrega Foto: Shutterstock

Koristiti dve do tri nedelje, zatim napravite pauzu od sedam do deset dana. Po potrebi se kura može ponoviti.

Kako deluje? Kukuruzna svila sadrži flavonoide, kalijum i druge bioaktivne supstance koje doprinose fiziološkom izlučivanju viška tečnosti.

sadrži flavonoide, kalijum i druge bioaktivne supstance koje doprinose fiziološkom izlučivanju viška tečnosti. List breze i list maslačka tradicionalno se koriste za očuvanje funkcije bubrega i eliminacije viška vode.

tradicionalno se koriste za očuvanje funkcije bubrega i eliminacije viška vode. Đumbir podstiče cirkulaciju i varenje, dok karanfilić zahvaljujući eugenolu doprinosi antioksidativnoj zaštiti organizma.

Hormonska regulacija i balans je ono što će trajno uticati na vodu u organizmu Foto: Shutterstock

- Zadržavanje vode može biti povezano sa povišenim insulinom, hronično povišenim kortizolom, hormonalnim disbalansom, estrogenom dominacijom, usporenom funkcijom štitne žlezde, prekomernim unosom soli, smanjenom fizičkom aktivnošću. Čajevi, međutim, neće rešiti problem sa zadržavanjem vode. To im nije ni cilj, ali mogu da pomognu. Hormonska regulacija i balans je ono što će trajno uticati na vodu u organizmu, kilažu, strukturu kože i dubokih tkiva - poručuje dr Maličević.