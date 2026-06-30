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Briga o jetri počinje svakodnevnim izborima, a čaj od čička može biti jedan od prirodnih saveznika na tom putu

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Masna jetrapostaje sve češći zdravstveni problem, a procenjuje se da pogađa veliki broj odraslih osoba. Nepravilna ishrana, višak kilograma, fizička neaktivnost i stres samo su neki od faktora koji doprinose nakupljanju masti u ovom važnom organu.

Iako je promena životnih navika ključna za oporavak jetre, određene lekovite biljke mogu biti korisna podrška. Među njima se posebno izdvaja čaj od čička, koji se već vekovima koristi za očuvanje zdravlja jetre.

Zašto je čaj od čička toliko cenjen?

Mlečni čičak (Silybum marianum) sadrži aktivno jedinjenje silimarin, snažan antioksidans koji je predmet brojnih istraživanja zbog svog potencijala da zaštiti ćelije jetre od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

Stručnjaci ističu da silimarin može doprineti normalnoj funkciji jetre, dok pojedina istraživanja ukazuju da može pomoći u smanjenju upalnih procesa i podržati regeneraciju ćelija ovog organa. Međutim, čaj od čička ne predstavlja lek za masnu jetru, već može biti deo zdravog načina života koji uključuje pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i kontrolu telesne težine.

Potencijalne koristi čaja od čička

Redovno konzumiranje čaja od čička, uz preporuke lekara i zdrav način života, može:

* doprineti zaštiti ćelija jetre od oksidativnog stresa

* podržati prirodne procese regeneracije jetre

* pomoći normalnom radu jetrenih enzima

* pružiti antioksidativnu podršku organizmu

* biti deo ishrane osoba koje žele da očuvaju zdravlje jetre

Čaj od čička se već vekovima koristi za očuvanje zdravlja jetre Foto: Shutterstock

Kako se priprema čaj od čička?

Za pripremu čaja potrebno je:

* 1 kašika usitnjenih semenki mlečnog čička

* 200 ml ključale vode

Semenke prelijte vrelom vodom, poklopite i ostavite da odstoje 10 do 15 minuta. Procedite i pijte sveže pripremljen čaj.

Iako je čaj od čička jedna od najpoznatijih biljaka za podršku zdravlju jetre, sam po sebi ne može izlečiti masnu jetru. Najbolje rezultate daje u kombinaciji sa uravnoteženom ishranom, smanjenjem unosa alkohola, redovnim vežbanjem i održavanjem zdrave telesne težine.

Osobe koje imaju hronične bolesti, uzimaju terapiju ili su trudne i doje trebalo bi da se pre upotrebe čaja od čička posavetuju sa lekarom.

Briga o jetri počinje svakodnevnim izborima, a čaj od čička može biti jedan od prirodnih saveznika na tom putu.