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Kada temperature porastu, malo šta prija više od ledenog, osvežavajućeg napitka. Ovaj ukusni napitak od malina i limuna pravi se za svega pet minuta, a zahvaljujući voću bogatom vlaknima predstavlja laganu poslasticu koju možete da pripremite bez mnogo truda.

Idealan je za vrele letnje dane, a možete ga poslužiti kao osveženje posle ručka, laganu užinu ili zdraviju alternativu kupovnim ledenim napicima.

Potrebno je (za 4 porcije)

* 350 g svežih malina
* 1 šolja zamene za šećer po izboru
* 1/2 šolje sveže ceđenog limunovog soka
* 5 šolja kockica leda 

Priprema

U blender stavite maline, zamenu za šećer i limunov sok. Mutite dok ne dobijete glatki voćni pire.

Dodajte led i kratko blendajte dok napitak ne dobije gustu, ledenu teksturu nalik graniti. Nije problem ako ostane nekoliko sitnih komadića leda – upravo oni daju osvežavajuću teksturu. Pazite da ne blendate predugo.

Sipajte napitak u četiri čaše, i ukrasite listićima sveže nane.

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Ovaj ukusni napitak od malina i limuna pravi se za svega pet minuta Foto: Shutterstock

Isprobajte i ove kombinacije

Ako želite da promenite ukus, možete koristiti i druge kombinacije voća:

* borovnice i sok od limete
* mango i sok od ananasa
* jagode i sok od pomorandže

Koristan savet

Ako je vaš blender manjeg kapaciteta, pripremite napitak u dve ture tako što ćete podeliti sastojke na pola. Tako ćete dobiti ujednačenu teksturu bez preopterećenja uređaja.

Nutritivne vrednosti (po porciji)

* Kalorije: 86
* Proteini: 1 g
* Vlakna: 4 g

Ovaj voćni ledeni napitak je pogodan za vegetarijansku i vegansku ishranu, a uz odgovarajuću zamenu za šećer može biti dobar izbor i za osobe koje vode računa o unosu šećera ili žele lakšu letnju poslasticu.

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