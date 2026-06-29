Osvežavajući napitak od malina i limuna: Zdrav letnji užitak gotov za 5 minuta
Kada temperature porastu, malo šta prija više od ledenog, osvežavajućeg napitka. Ovaj ukusni napitak od malina i limuna pravi se za svega pet minuta, a zahvaljujući voću bogatom vlaknima predstavlja laganu poslasticu koju možete da pripremite bez mnogo truda.
Idealan je za vrele letnje dane, a možete ga poslužiti kao osveženje posle ručka, laganu užinu ili zdraviju alternativu kupovnim ledenim napicima.
Potrebno je (za 4 porcije)
* 350 g svežih malina
* 1 šolja zamene za šećer po izboru
* 1/2 šolje sveže ceđenog limunovog soka
* 5 šolja kockica leda
Priprema
U blender stavite maline, zamenu za šećer i limunov sok. Mutite dok ne dobijete glatki voćni pire.
Dodajte led i kratko blendajte dok napitak ne dobije gustu, ledenu teksturu nalik graniti. Nije problem ako ostane nekoliko sitnih komadića leda – upravo oni daju osvežavajuću teksturu. Pazite da ne blendate predugo.
Sipajte napitak u četiri čaše, i ukrasite listićima sveže nane.
Ako želite da promenite ukus, možete koristiti i druge kombinacije voća:
* borovnice i sok od limete
* mango i sok od ananasa
* jagode i sok od pomorandže
Koristan savet
Ako je vaš blender manjeg kapaciteta, pripremite napitak u dve ture tako što ćete podeliti sastojke na pola. Tako ćete dobiti ujednačenu teksturu bez preopterećenja uređaja.
Nutritivne vrednosti (po porciji)
* Kalorije: 86
* Proteini: 1 g
* Vlakna: 4 g
Ovaj voćni ledeni napitak je pogodan za vegetarijansku i vegansku ishranu, a uz odgovarajuću zamenu za šećer može biti dobar izbor i za osobe koje vode računa o unosu šećera ili žele lakšu letnju poslasticu.