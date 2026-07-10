Hidrolat od lavande je prirodni tonik koji osvežava, hidrira i umiruje kožu, a jednostavno se može napraviti kod kuće

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Hidrolat od lavande je nežna cvetna vodica koja se dobija destilacijom cvetova lavande. Poznat je po umirujućem i osvežavajućem dejstvu, pa je odličan za svakodnevnu negu svih tipova kože.

Kako se koristi:

Kao tonik za lice – naprskajte na čistu kožu pre nanošenja seruma ili kreme.

Za osveženje tokom dana – po potrebi naprskajte lice ili telo.

Posle sunčanja – rashlađuje, umiruje kožu i može ublažiti osećaj zatezanja i blagog crvenila.

Kod iritacija i crvenila – pomaže da koža bude hidrirana i smirena.

Kao prirodni repelent – miris lavande može pomoći u odbijanju komaraca.

Hidrolat od lavande ne ostavlja mastan trag, brzo se upija i pogodan je za svakodnevnu upotrebu. Može se čuvati u frižideru kako bi pružio dodatni osećaj hlađenja tokom toplih dana.

Osim što oplemenjuje prostor svojim mirisom, lavanda može biti nežan prirodni saveznik kože Foto: Profimedia

Potrebno je: 2–3 šake svežih ili sušenih cvetova lavande

500 ml destilovane vode

Veći lonac s poklopcem

Manja vatrostalna činija

Posudica sa ledom

Sterilna staklena bočica za čuvanje hidrolata Priprema

Najpre na dno lonca rasporedite cvetove lavande i prelijte ih destilovanom vodom tako da budu potpuno prekriveni. U sredinu lonca stavite manju vatrostalnu činiju u koju će se tokom kuvanja sakupljati hidrolat. Poklopac okrenite naopako kako bi se para slivala ka sredini i kapala u činiju, a na njega stavite led koji će podstaći kondenzaciju pare u tečnost. Sve zagrevajte na laganoj vatri 30 do 45 minuta, vodeći računa da voda ne ispari u potpunosti. Kada se u činiji sakupi dovoljno hidrolata, ostavite ga da se ohladi, a zatim ga prespite u sterilnu staklenu bočicu.

Čuvanje: Hidrolat čuvajte u frižideru i iskoristite u roku od 2 do 4 nedelje, jer ne sadrži konzervanse. Možete ga koristiti kao tonik za lice, osvežavajući sprej za telo ili za umirivanje kože nakon sunčanja.

Njen miris može pomoći i u odbijanju komaraca, zbog čega je čest izbor za prirodnu letnju zaštitu Foto: Weyo / Alamy / Profimedia, Shutterstock

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