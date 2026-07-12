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Ivanjdan je prošao, ali je iza sebe ostavio podsećanje na jednu od najpoznatijih biljaka u narodnoj tradiciji - ivanjsko cveće. Fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević podseća da se ovoj biljci vekovima pripisuju različita blagotvorna dejstva, zbog čega je našla mesto u brojnim receptima narodne medicine.

- Ivanjsko cveće ima dugu tradiciju upotrebe u čajevima za jačanje i čišćenje jetre. Ovo verovatno ima veze sa doktrinom znaka, srednjevekovnom teorijom po kojoj biljke izgledom podsećaju na organ koji leče (biljke za jetru i žuč po ovoj doktrini su bele ili narandžaste boje). Kada se koristi za čišćenje jetre ivanjsko cveće meša se sa travom ivom i maslačkom - savetuje fitoterapeut.

Čaj za čišćenje jetre

* Ivanjsko cveće (Galium verum) 100g

* Trava iva (Teucrium montanum) 100g
* Koren maslačka (Taraxacum officinale) 100g

Sve biljke pomešajte pa dve supene kašike smeše prelijte sa 300ml ključale vode. Promešajte, poklopite i ostavite da stoji jedan sat. Procedite i pijete pola sata pre jela, nezaslađeno.

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Ovo cveće blagotvorno utiče na urogenitalni trakt, dodaje. Najbolje rezultate daje kada se pomeša u jednakoj meri sa zlatnicom. Dnevno se pije litar čaja podeljeneno u tri jednake doze.

sve ubrano ivansko cveće na drvenom stolu, rustični stil
Foto: Shutterstock

- Narodna medicina ivanjsko cveće ceni i kao sredstvo za zaustavljanje obilnih menstrualnih ili krvarenja iz hemoroida u kombinacijisa rusomačom i hajdučicom. Veoma često i uspešno upotrebljava i u tretiranju kožnih bolesti, posebno psorijaze. U tom slučaju na obolela mesta stavljaju se obloge od sveže biljke, a od velike koristi je ako se uz ovo pije i čaj od divlje dan i noći. Deluje blagotvorno i na štitastu žlezdu, posebno u kombinaciji sa matičnjakom - poručuje Momčilo Antonijević.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

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