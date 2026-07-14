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Tokom vrelih letnjih dana organizam gubi tečnost i elektrolite znojenjem, pa je važno da ih redovno nadoknađujete. Jedan od jednostavnih trikova koji je postao popularan na društvenim mrežama jesu ledene kockice od kokosove vode i čija semenki.

Potrebno je:

Priprema

Priprema je veoma jednostavna. Pomešajte kokosovu vodu sa čija semenkama, sipajte smesu u kalupe za led i ostavite u zamrzivaču. Kada se kockice zalede, dodajte ih u čašu vode, limunade ili omiljenog napitka.

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Nedostatak elektrolita može da se manifestuje različitim simptomima izazvanim manjkom natrijuma, magnezijuma, kalcijuma ili kalijuma Foto: Shutterstock

Dok se polako tope, napitak obogaćuju prirodnim elektrolitima iz kokosove vode, dok čija semenke doprinose unosu vlakana i omega-3 masnih kiselina. Osim što osvežavaju, ove ledene kockice mogu biti praktičan dodatak letnjoj hidrataciji.

Zašto su važni elektroliti?

Nedostatak elektrolita može da se manifestuje različitim simptomima izazvanim manjkom natrijuma, magnezijuma, kalcijuma ili kalijuma. Najčešće tegobe su umor, grčevi u mišićima i pojačan osećaj žeđi. Napici sa elektrolitima mogu da budu od velike pomoći i tokom bolesti koje dovode do dehidracije.

Kako biste obogatili napitak, možete dodati malo limuna ili bananu. Ovi sastojci obezbeđuju kalcijum, magnezijum i kalijum, a istovremeno poboljšavaju ukus.

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