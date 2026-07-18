Pet svakodnevnih navika može izazvati nagle skokove šećera u krvi i povećati rizik od dijabetesa tipa 2

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Na društvenim mrežama sve je više recepata na temu "kako brzo i lako sniziti povišen šećer u krvi". Tvrdi se da mešavine različitih biljaka, kao što su cimet, piskavica, listovi karija, gorka dinja (karela), đumbir, crni biber, zvezdasti anis, kurkuma i limun, mogu da omoguće dobru kontrolu šećera. Savet je da se od navedenih biljaka napravi čaj i da se pije svako jutro na prazan stomak. Nauka tvrdi da je dobra kontrola šećera moguća, ali ne i uvek tako jednostavna.

Može li biljni napitak da kontroliše nivo šećera u krvi?

Ne. Trenutno ne postoje kvalitetni naučni dokazi koji potvrđuju da ova konkretna biljna mešavina može efikasno regulisati nivo šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom.

Iako su pojedini sastojci ovog napitka zasebno proučavani zbog mogućeg uticaja na metabolizam glukoze, njihovo kombinovanje ne znači automatski da će mešavina biti efikasan tretman. Količina svakog sastojka, način pripreme, vreme kuvanja, učestalost konzumacije i opšte zdravstveno stanje osobe utiču na eventualni efekat.

Lekari napominju da je dijabetes hronično metaboličko oboljenje sa složenom hormonskom regulacijom. Ne može se kontrolisati jednim napitkom, bez obzira na broj biljnih sastojaka.

Savremene medicinske smernice za lečenje dijabetesa i dalje preporučuju kombinaciju:

zdrave ishrane,

redovne fizičke aktivnosti,

održavanja zdrave telesne težine,

redovnog praćenja nivoa šećera u krvi,

primene propisanih lekova.

Biljni preparati mogu biti deo zdrave ishrane, ali nikada ne bi trebalo da zamene terapiju zasnovanu na naučnim dokazima.

Mogu biti deo zdrave ishrane, ali nikada ne bi trebalo da zamene terapiju zasnovanu na naučnim dokazima. Foto: Shutterstock/Andrey_Popov

Reč stručnjaka

Dr Aširvad Pavar, dijabetolog iz bolnice Sai Aashirwad u Mumbaju, ističe da ne postoji brzo niti čudesno izlečenje dijabetesa. Dijabetes tipa 2 može se uspešno držati pod kontrolom kombinacijom zdravih životnih navika i odgovarajuće terapije, ali konzumiranje jedne namirnice ili povrća više puta dnevno ne može kontrolisati bolest. Naglašava da su ovakve tvrdnje obmanjujuće i da nisu potkrepljene naučnim dokazima.

Cimet

Cimet je jedan od najviše proučavanih začina u istraživanjima dijabetesa. Sadrži jedinjenja koja mogu poboljšati osetljivost na insulin i pomoći ćelijama da efikasnije koriste glukozu.

Međutim, rezultati istraživanja nisu ujednačeni. Neke kliničke studije beleže blago smanjenje nivoa šećera u krvi natašte, dok druge ne nalaze značajnu korist. Veliki sistematski pregledi zaključuju da dokazi nisu dovoljno jaki da bi se cimet preporučio kao terapija za dijabetes.

Pored toga, dugotrajna konzumacija velikih količina kasija cimeta može povećati unos kumarina – prirodnog jedinjenja koje kod osetljivih osoba može negativno uticati na jetru.

Reč stručnjaka

Dr Suradžit Kumar Patra, dijabetolog iz Bubanešvara, objašnjava da je dijabetes složen metabolički poremećaj izazvan nedovoljnom proizvodnjom insulina ili njegovim neefikasnim delovanjem. Naglašava da nijedna biljka, namirnica ili kućni lek ne može izlečiti dijabetes. Prirodni preparati mogu imati pomoćnu ulogu, ali isključivo uz medicinsku terapiju i promene životnog stila.

Piskavica

Semenke piskavice bogate su rastvorljivim vlaknima koja usporavaju pražnjenje želuca i apsorpciju ugljenih hidrata. Takođe sadrže jedinjenja koja mogu poboljšati dejstvo insulina.

Više studija pokazalo je skromno poboljšanje nivoa šećera u krvi natašte i HbA1c kod pojedinih osoba sa dijabetesom tipa 2. Ipak, efekti su uglavnom mali i zavise od primenjene doze. Sama voda ili napitak od piskavice ne mogu zameniti pravilno lečenje dijabetesa.

Sama voda ili napitak od piskavice ne mogu zameniti pravilno lečenje dijabetesa. Foto: Shutterstock

Gorka dinja (karela)

Gorka dinja se tradicionalno koristi u mnogim azijskim zemljama. Sadrži biljna jedinjenja poput karantina i polipeptida-p, koja su u laboratorijskim istraživanjima pokazala sposobnost snižavanja nivoa glukoze.

Međutim, istraživanja na ljudima dala su neujednačene rezultate. Većina kliničkih studija pokazuje samo skromne koristi, pa stručnjaci smatraju da su potrebna dodatna istraživanja pre nego što bi se karela mogla preporučiti kao terapija.

Listovi karija

Listovi karija bogati su antioksidansima i mogu pomoći u smanjenju oksidativnog stresa. Istraživanja na životinjama ukazuju da mogu poboljšati delovanje insulina. Trenutno nema dovoljno dokaza da listovi karija značajno snižavaju nivo šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom.

Kurkuma

Kurkuma sadrži kurkumin, poznato protivupalno jedinjenje. Neka istraživanja ukazuju da može poboljšati osetljivost na insulin i smanjiti hroničnu upalu povezanu sa dijabetesom.

Međutim, kurkumin se slabo apsorbuje u organizmu osim ako se ne kombinuje sa supstancama poput piperina iz crnog bibera. Čak i tada, kurkuma se smatra delom zdrave ishrane, a ne lekom za dijabetes.

Kurkuma se smatra delom zdrave ishrane, a ne lekom za dijabetes. Foto: Shutterstock

Đumbir

Đumbir je pokazao obećavajuće rezultate u nekoliko manjih studija. Pretpostavlja se da može poboljšati osetljivost na insulin i smanjiti upalu, što indirektno može doprineti boljoj regulaciji šećera u krvi. Ipak, dosadašnje studije su male i nedovoljne, potrebna su obimnija klinička istraživanja.

Crni biber

Crni biber sadrži piperin, koji može poboljšati apsorpciju kurkumina iz kurkume. Međutim, nije dokazano da sam crni biber značajno snižava nivo šećera u krvi kod ljudi.

Zvezdasti anis

Zvezdasti anis se prvenstveno koristi zbog svog ukusa i sadržaja antioksidanasa. Gotovo da ne postoje klinički dokazi da poboljšava kontrolu dijabetesa kod ljudi.

Limun

Limun obezbeđuje vitamin C i daje napitku ukus bez značajnog unosa kalorija. Iako kisela hrana može neznatno da uspori pražnjenje želuca kada se konzumira uz obrok, nema dokaza da dodavanje limuna ovom napitku značajno snižava nivo šećera u krvi.

Nema dokaza da dodavanje limuna ovom napitku značajno snižava nivo šećera u krvi. Foto: Shutterstock

Može li ovaj napitak da bude štetan za neke osobe?

Da. Iako su svi sastojci uobičajene namirnice, njihovo svakodnevno konzumiranje u većim, koncentrisanim količinama nije pogodno za svakoga.

Poseban oprez potreban je kod osoba koje koriste insulin ili lekove iz grupe sulfonilureja za lečenje dijabetesa tipa 2. Kombinovanje lekova za snižavanje šećera sa biljnim preparatima može povećati rizik od hipoglikemije (preniskog nivoa šećera u krvi), naročito ako terapija nije odgovarajuće prilagođena.

Prekomeran unos cimeta može povećati izloženost kumarinu. Piskavica može izazvati nadimanje, proliv i stupiti u interakciju sa lekovima za razređivanje krvi. Đumbir i kurkuma takođe mogu uticati na dejstvo antikoagulantnih lekova ako se uzimaju u većim količinama.