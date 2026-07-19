Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Đumbir može da podstakne termogenezu i doprinese osećaju sitosti

Slušaj vest

Napici sa đumbirom, limunom i cimetom godinama su među najpopularnijim receptima za podsticanje metabolizma. Iako nijedan napitak ne može da zameni pravilnu ishranu i fizičku aktivnost, pojedini sastojci imaju svojstva zbog kojih se često nalaze u ovakvim kombinacijama. Evo recepta i objašnjenja čemu služi svaki od njih.

Napitak za ubrzavanje metabolizma

Potrebno vam je

250 ml tople vode

sok od pola limuna (ili jedne pomorandže)

jedan centimetar svežeg narendanog đumbira (ili pola kašičice mlevenog)

prstohvat cimeta

prstohvat kajenskog bibera

kašičica meda (tek kada se voda malo prohladi, ali samo ako ste dodali limun)

Priprema

Zagrejte vodu da bude topla, ali ne kipuća, dodajte đumbir i ostavite pet do deset minuta. Dodajte limunov sok, cimet i kajenski biber. Po želji dodajte med.

Alternativa: Umesto soka od pola limuna možete da koristite sok jedne pomorandže. Napitak će biti blaži i prirodno slađi, pa nema potrebe da dodajete med.

Napitak možete da pripremite unapred, ostavite da se ohladi i poslužite sa nekoliko kockica leda Foto: Shutterstock

Letnja varijanta: Napitak možete da pripremite unapred, ostavite da se ohladi i poslužite sa nekoliko kockica leda.

Kako piti?

Jednu šolju ujutro na prazan stomak ili dvadeset do trideset minuta pre doručka. Možete popiti i drugu šolju posle ručka.

Zašto ovi sastojci? Đumbir može da podstakne termogenezu i doprinese osećaju sitosti.

Cimet može da doprinese stabilnijem nivou šećera u krvi.

Limun daje vitamin C i poboljšava ukus (baš kao i pomorandža), ali sam po sebi ne ubrzava metabolizam.

Kajenski biber sadrži kapsaicin, koji može da poveća potrošnju energije.

Med sadrži antioksidanse i daje prirodnu slatkoću napitku. Šta ima najveći učinak na metabolizam?