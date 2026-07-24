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Osvežavajuća, mirisna i puna ukusa pravih malina – malinovka je jedan od omiljenih letnjih napitaka u Češkoj. Ovaj tradicionalni voćni sok posebno prija tokom toplih dana, a domaća verzija može se pripremiti jednostavno, od nekoliko prirodnih sastojaka.

Za razliku od mnogih kupovnih voćnih napitaka koji sadrže velike količine dodatog šećera, domaća malinovka omogućava da sami kontrolišete količinu zaslađivača. 

Osim što prija tokom toplih dana, ovaj domaći sok donosi i brojne koristi za organizam zahvaljujući malinama, koje su bogate vlaknima, vitaminom C i biljnim jedinjenjima sa antioksidativnim delovanjem.

Uz zrele maline, malo meda i osvežavajuću notu limuna, dobija se napitak bogatog ukusa i prijatne voćne arome.

Recept za domaća malinovku 

Potrebno je

* 500 g svežih ili zamrznutih malina
* 500 ml vode
* sok od jednog limuna
* 2–3 kašike meda (ili po ukusu)
* nekoliko listića sveže nane
* mineralna voda za razblaživanje 

Priprema

Maline stavite u šerpu, dodajte vodu i kuvajte na laganoj vatri 10–15 minuta, dok voće ne omekša i ne pusti sok.

Smesu zatim izgnječite i procedite kroz gusto sito kako biste uklonili semenke. Kada se napitak malo prohladi, dodajte med i limunov sok i dobro promešajte.

Važno je da se med ne dodaje u vrelu tečnost, već u mlak napitak, kako bi se sačuvala njegova aroma.

Ohladite malinovku u frižideru i poslužite dobro rashlađenu, samu ili razblaženu mineralnom vodom. Po želji dodajte nekoliko listića nane i sveže maline.

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Ovaj napitak idealan je za vrele letnje dane, a možete ga poslužiti kao osveženje posle ručka, laganu užinu ili zdraviju alternativu kupovnim ledenim napicima Foto: Shutterstock

Maline sadrže veliku količinu vitamina C neophodnog za jak imunitet i apsorpciju gvožđa, kao i vitamine A i B6, kalcijum i cink. 

Savet

Količinu meda prilagodite ukusu – zrele maline često imaju dovoljno prirodne slatkoće, pa je dovoljno dodati samo malo meda za zaokružen ukus.

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