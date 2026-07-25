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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Svaka vrsta meda ima jedinstven sastav i svojstva, pa izbor pravog meda zavisi od zdravstvene tegobe ili cilja koji želite da postignete

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Med je jedna od najstarijih namirnica poznatih čovečanstvu, a danas se sve više posmatra kao funkcionalna hrana koja može podržati zdravlje. Međutim, važno je znati da nemaju sve vrste meda isto dejstvo, a vrsta, cvetni izvor, način obrade i skladištenja mogu značajno uticati na sastav i dejstvo.

Vrste meda i njihova specifična upotreba

Svaka vrsta meda razlikuje se po boji, mirisu, ukusu, ali i po sastavu bioaktivnih jedinjenja koja određuju njegova potencijalna zdravstvena svojstva. U nastavku su navedene najpoznatije vrste meda koje se koriste u regionu, kao i njihove glavne prednosti i preporuke za primenu.

Bagremov med Boja i ukus: Veoma svetla, gotovo providna, blagog i delikatnog ukusa.

Veoma svetla, gotovo providna, blagog i delikatnog ukusa. Dejstvo: Smiruje nervni sistem, pomaže kod nesanice, stresa i blage gorušice. Pošto sadrži više fruktoze, sporije kristališe i ima blaži efekat na nivo šećera u krvi.

Smiruje nervni sistem, pomaže kod nesanice, stresa i blage gorušice. Preporuka: Idealan za decu (stariju od godinu dana) i osobe koje žele blag med za svakodnevnu upotrebu.

Idealan za decu (stariju od godinu dana) i osobe koje žele blag med za svakodnevnu upotrebu. Fokus na zdravlje: Smirivanje, regulacija varenja, blaga podrška kod kašlja.

Bagremov med blagog je ukusa, lako se koristi svakodnevno i često se bira zbog umirujućeg dejstva i podrške varenju Foto: Shutterstock

Lipov med Boja i ukus: Svetložuta do ćilibarna, izrazito mirisan sa blago gorkom notom.

Svetložuta do ćilibarna, izrazito mirisan sa blago gorkom notom. Dejstvo: Tradicionalno se koristi kod prehlade, gripa, bronhitisa i respiratornih problema. Ima blago diuretičko i umirujuće dejstvo.

Tradicionalno se koristi kod prehlade, gripa, bronhitisa i respiratornih problema. Ima blago diuretičko i umirujuće dejstvo. Preporuka: Koristiti kod sezonskih infekcija, posebno uz čaj od lipe.

Koristiti kod sezonskih infekcija, posebno uz čaj od lipe. Fokus na zdravlje: Kašalj, prehlada, bolji san, opuštanje. Med od žalfije Boja i ukus: Zelenkastožuta do svetlosmeđa, sa izraženom aromom i blago gorkim ukusom.

Zelenkastožuta do svetlosmeđa, sa izraženom aromom i blago gorkim ukusom. Dejstvo: Jedan je od najefikasnijih medova za respiratorne infekcije – pomaže kod bola u grlu, problema sa sinusima i kašlja. Ima antiseptičko i antibakterijsko dejstvo.

Jedan je od najefikasnijih medova za respiratorne infekcije – pomaže kod bola u grlu, problema sa sinusima i kašlja. Ima antiseptičko i antibakterijsko dejstvo. Preporuka: Uzimati kod promuklosti i suvog kašlja, posebno u kombinaciji sa limunom ili toplim čajem od žalfije.

Uzimati kod promuklosti i suvog kašlja, posebno u kombinaciji sa limunom ili toplim čajem od žalfije. Fokus na zdravlje: Grlo, kašalj, protivupalno dejstvo. Kestenov med Boja i ukus: Tamnosmeđa boja, jak, aromatičan i gorak ukus.

Tamnosmeđa boja, jak, aromatičan i gorak ukus. Dejstvo: Bogat je mineralima, posebno gvožđem i manganom, podstiče cirkulaciju i ima antibakterijska svojstva. Preporučuje se kod loše periferne cirkulacije, umora i oporavka.

Bogat je mineralima, posebno gvožđem i manganom, podstiče cirkulaciju i ima antibakterijska svojstva. Preporučuje se kod loše periferne cirkulacije, umora i oporavka. Preporuka: Odličan izbor za osobe koje imaju probleme sa venama ili anemijom.

Odličan izbor za osobe koje imaju probleme sa venama ili anemijom. Fokus na zdravlje: Cirkulacija, energija, krvna slika.

Kestenov med bogat je mineralima i često se preporučuje za podršku cirkulaciji i povećanje energije Foto: Shutterstock

Medljika (šumski med, medun) Boja i ukus: Tamnosmeđa do skoro crna, gusta i manje slatka.

Tamnosmeđa do skoro crna, gusta i manje slatka. Dejstvo: Dobija se od medljike sa lišća četinarskog i listopadnog drveća, pa je bogata mineralima i antioksidansima. Podstiče oporavak od fizičke iscrpljenosti, jača imunitet i deluje protivupalno.

Dobija se od medljike sa lišća četinarskog i listopadnog drveća, pa je bogata mineralima i antioksidansima. Podstiče oporavak od fizičke iscrpljenosti, jača imunitet i deluje protivupalno. Preporuka: Za sportiste, osobe u oporavku i one koji žele jači imunitet.

Za sportiste, osobe u oporavku i one koji žele jači imunitet. Fokus na zdravlje: Imunitet, vitalnost, regeneracija. Šumski cvetni med Boja i ukus: Tamniji, punog ukusa i aromatičan – napravljen od raznih šumskih biljaka.

Tamniji, punog ukusa i aromatičan – napravljen od raznih šumskih biljaka. Dejstvo: Kombinuje blagodeti više biljnih vrsta, bogat je antioksidansima i idealan za jačanje otpornosti i detoksikaciju organizma.

Kombinuje blagodeti više biljnih vrsta, bogat je antioksidansima i idealan za jačanje otpornosti i detoksikaciju organizma. Preporuka: Za svakodnevno jačanje organizma, posebno tokom hladne sezone.

Za svakodnevno jačanje organizma, posebno tokom hladne sezone. Fokus na zdravlje: Imunitet, energija, zaštita od oksidativnog stresa. Livadski med Boja i ukus: Svetložuta do zlatna, umereno sladak, sa blagom cvetnom aromom.

Svetložuta do zlatna, umereno sladak, sa blagom cvetnom aromom. Dejstvo: „Univerzalni med“ – koristan za svakodnevnu ishranu, jačanje imuniteta i bolje varenje.

„Univerzalni med“ – koristan za svakodnevnu ishranu, jačanje imuniteta i bolje varenje. Preporuka: Za decu i odrasle kao prirodni zaslađivač i svakodnevna podrška zdravlju.

Za decu i odrasle kao prirodni zaslađivač i svakodnevna podrška zdravlju. Fokus na zdravlje: Opšta vitalnost, varenje, imunitet.

Livadski med odličan je izbor za svakodnevnu upotrebu, jer doprinosi jačanju imuniteta i boljem varenju Foto: Shutterstock

Med od lavande ili ruzmarina Boja i ukus: Svetliji, aromatičan, sa biljnim notama.

Svetliji, aromatičan, sa biljnim notama. Dejstvo: Poznat po umirujućem i antiseptičkom dejstvu, pomaže kod napetosti i blage nesanice.

Poznat po umirujućem i antiseptičkom dejstvu, pomaže kod napetosti i blage nesanice. Preporuka: Idealan uveče uz topao napitak.

Idealan uveče uz topao napitak. Fokus na zdravlje: Opuštanje, stres, blage infekcije. Savet za izbor

Prilikom izbora meda, uskladite ga sa svojim ciljem:

Za respiratorni sistem: žalfija, lipa, kesten.

žalfija, lipa, kesten. Za imunitet i oporavak: medljika, šumski, livadski.

medljika, šumski, livadski. Za smirivanje i bolji san: bagrem, lipa, lavanda.

bagrem, lipa, lavanda. Za cirkulaciju i energiju: kesten, medljika.

kesten, medljika. Za svakodnevnu upotrebu: bagrem, livadski. Da li imate poteškoća sa gutanjem i bol u grlu?

Uvek birajte sirov, lokalni i neprerađeni med, po mogućnosti od lokalnih pčelara. Takav med zadržava enzime, antioksidanse i prirodni ukus koji ga čine i hranljivim i lekovitim.

Imajte na umu da je med šećer, pa ga koristite umereno.

Deca mlađa od 12 meseci ne bi trebalo da konzumiraju med zbog rizika od botulizma. Osobe sa dijabetesom treba pažljivo da prate unos ugljenih hidrata.

Šumski med (medljika) sadrži mnogo antioksidanasa i minerala, pa pomaže u jačanju imuniteta i oporavku organizma Foto: Shutterstock

Med sam po sebi nije lek, ali uz pravi izbor vrste i kvaliteta može biti vredan saveznik u očuvanju zdravlja. Ako želite da ga koristite za određeni zdravstveni cilj – na primer bolji san, jači imunitet, podršku metabolizmu ili opuštanje, izaberite vrstu meda koja odgovara toj nameni, proverite njen kvalitet i uzmite u obzir svoje opšte zdravstveno stanje.