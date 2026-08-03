Melisa pripada grupi lekovitih biljka iz porodice nane poznata po umirujućem dejstvu i mogućem pozitivnom uticaju na san, varenje i anksioznost

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Biljka koju mnogi ljudi imaju u svojoj bašti može pomoći kod nesanice, anksioznosti i varenja

Limunska melisa, biljka iz porodice nane, privlači pažnju zbog svojih potencijalnih lekovitih svojstava. Iako naučnici još uvek ne razumeju u potpunosti njene mehanizme delovanja, veruje se da njena antimikrobna, antioksidativna i antiinflamatorna jedinjenja mogu pomoći kod nesanice, anksioznosti i drugih zdravstvenih problema.

Podrška mentalnom zdravlju

Melisa se povezuje sa umirujućim efektima i poboljšanjem mentalne jasnoće, a neka istraživanja to i potvrđuju. Pošto se studije razlikuju po načinu primene, doziranju i profilu učesnika, teško je doneti konačan zaključak. Ipak, naučnici smatraju da melisa verovatno pozitivno utiče na anksioznost i loše raspoloženje. Pretpostavlja se da deluje na signalne puteve u mozgu, ali su potrebna dodatna istraživanja.

Brže zarastanje herpesa

Zahvaljujući antioksidativnim, antimikrobnim i antiinflamatornim svojstvima, melisa se istražuje kao mogući tretman i prevencija infekcija virusom herpes simpleksa. Nanošenje kreme ili ulja od melise na kožu može skratiti trajanje infekcije, smanjiti rizik od ponovne pojave herpesa, kao i ublažiti crvenilo i otok. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja.

Melisa je čest sastojak čajeva i biljnih preparata koji se koriste za opuštanje i bolji san Foto: Shutterstock

Pomoć kod spavanja

Melisa je čest sastojak čajeva i biljnih preparata koji se koriste za opuštanje i bolji san. Iako su naučni dokazi još ograničeni, studija iz 2019. godine pokazala je da su pacijenti nakon operacije srca bolje spavali kada su uzimali kapsule melise u poređenju sa placebom. Manja studija iz 2024. godine sugeriše da suplementi melise mogu poboljšati kvalitet sna kod osoba sa nesanicom.

Ublažavanje simptoma PMS-a

Melisa može pomoći i u ublažavanju simptoma predmenstrualnog sindroma (PMS). Studija sprovedena među adolescentkinjama pokazala je da je dnevna doza od 1.200 miligrama melise u kapsulama smanjila težinu simptoma PMS-a u poređenju sa placebom. Istraživači naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja na većem broju žena različitih uzrasta.

Poboljšanje varenja

Melisa se tradicionalno koristi za ublažavanje nadimanja, gasova i drugih tegoba sa varenjem, kao i kod grčeva kod odojčadi. Postoje naučni dokazi koji podržavaju ovu primenu, ali su mnoge studije ispitivale biljne mešavine u kojima je melisa bila samo jedan od sastojaka. Studije na životinjama pokazale su da može umiriti tanko crevo, ali su potrebna istraživanja na ljudima.

Kako se koristi melisa?

Melisa se može koristiti kao čaj ili dodatak ishrani. Često se pije samostalno ili u biljnim mešavinama, a sveži listovi mogu se dodavati salatama i hladnim napicima. Dostupna je i u obliku kapsula, tableta i biljnih tinktura.

Melisa se tradicionalno koristi za ublažavanje nadimanja, gasova i drugih tegoba sa varenjem Foto: Shutterstock

Za spoljašnju upotrebu koriste se masti, ulja i kreme koje se nanose direktno na kožu, najčešće kod herpesa.