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Naše bake ih koriste, a nauka ih potvrđuje. Mnoge biljke iz kućne apoteke mogu biti dobar način da ublažimo bolove, upale, mučninu i probleme sa varenjem.

Iako određene namirnice iz „domaće apoteke“ pokazuju obećavajuće rezultate u istraživanjima, moguće je da neće delovati kod svakoga. Savet je da razgovarate sa lekarom pre nego što počnete redovno da ih koristite, naročito ako već imate hronične bolesti ili uzimate terapiju. Ove biljke mogu biti korisna podrška zdravlju, ali ne mogu biti adekvatna zamena za propisanu medicinsku terapiju.

Kurkuma za bol i upale

Kurkuma je začin koji se prvenstveno koristi u Južnoj Aziji, kao deo ajurvedske medicine, već skoro 4.000 godina. Kada je reč o dokazanim lekovitim svojstvima, ovaj zlatni začin može biti posebno koristan za ublažavanje bola, naročito bola povezanog sa upalom.

Pojedina istraživanja navode da ekstrakt kurkume može biti jednako efikasan kao ibuprofen u ublažavanju bola kod osoba sa osteoartritisom kolena.

Kurkuma deluje postepeno i najbolje rezultate može dati dugotrajnom upotrebom. Preporuka je da se konzumira od pola do jedne i po kašičice kurkume dnevno.

Kurkuma deluje postepeno i najbolje rezultate može dati dugotrajnom upotrebom. Foto: Shutterstock

Ljute papričice za bol i upalu mišića

Aktivna komponenta ljutih papričica, kapsaicin, ima dugu istoriju upotrebe u narodnoj medicini i vremenom je postala prihvaćena i u savremenoj medicini. Danas je kapsaicin čest sastojak krema i preparata za lokalno ublažavanje bola.

Deluje tako što izaziva osećaj toplote na koži, a zatim dovodi do osećaja utrnulosti. Postoji i flaster sa kapsaicinom koji se izdaje na recept, a sadrži veoma visoku koncentraciju ovog jedinjenja (8%).

Ako imate bolove u mišićima ili dugotrajne bolove, možete napraviti domaću kremu sa kapsaicinom.

Domaća krema od kajenskog bibera i kokosovog ulja

Pomešajte 3 kašike kajenskog bibera u prahu sa 1 šoljom kokosovog ulja.

Zagrevajte ulje na laganoj temperaturi dok se ne otopi.

Dobro mešajte oko 5 minuta.

Sklonite sa vatre i sipajte u činiju.

Ostavite da se stvrdne.

Kada se ohladi, umasirajte u kožu.

Važno je da prvo proverite kako vaša koža reaguje na ovaj preparat pre nego što ga koristite u većoj meri. Možete koristiti i jalapenjo papričice, ali količina ljutine može varirati.

Nikada ne nanosite ovu kremu blizu lica ili očiju i obavezno koristite rukavice prilikom nanošenja.

Kada sledeći put osetite mučninu ili glavobolju, pokušajte sa đumbirom. Foto: Shutterstock

Đumbir za bol i mučninu

Gotovo je pravilo da posegnemo za đumbirom kada imamo prehladu, bol u grlu, jutarnju mučninu ili osećaj mučnine. Priprema čaja je jednostavna - narendajte svež đumbir i dodajte ga u čaj za intenzivniji efekat.

Manje poznato svojstvo đumbira jeste njegova sposobnost da deluje protiv upale.

Kada sledeći put osetite mučninu ili glavobolju, pokušajte sa đumbirom. On deluje drugačije od klasičnih lekova protiv bolova: može pomoći u sprečavanju stvaranja određenih zapaljenskih jedinjenja i doprineti smanjenju postojeće upale zahvaljujući antioksidativnim svojstvima.

Recept za čaj od đumbira

Narendajte oko 1,5 cm svežeg đumbira.

Prokuvajte 2 šolje vode i prelijte preko đumbira.

Ostavite da odstoji 5–10 minuta.

Dodajte sok od limuna i med po ukusu.

Ulje eukaliptusa za ublažavanje bola

Ulje eukaliptusa sadrži jedinjenje pod nazivom 1,8-cineol, koje može pomoći u smanjenju bola. Istraživanja pokazuju da ulje eukaliptusa može ublažiti bolove u telu čak i nakon udisanja.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da udisanje ulja eukaliptusa nije bezbedno za svakoga. Kod nekih osoba može izazvati napade astme ili probleme sa disanjem.

Napadi migrene, glavobolje, anksioznost i opšti osećaj stresa mogu se ublažiti udisanjem mirisa lavande. Foto: Weyo / Alamy / Profimedia, Shutterstock

Lavanda za migrenu i anksioznost

Napadi migrene, glavobolje, anksioznost i opšti osećaj stresa mogu se ublažiti udisanjem mirisa lavande.

Istraživanja pokazuju da lavanda može pomoći kod: migrene, smanjenja anksioznosti i nemira, problema sa pamćenjem povezanih sa stresom i nedostatkom sna.

Eterična ulja uvek treba razblažiti pre upotrebe kako bi se smanjio rizik od iritacije kože.

Nana za bolove u mišićima i varenje

Nana je aromatična i široko dostupna biljka sa različitim korisnim svojstvima.

Za ublažavanje bola koristi se ulje određenih vrsta nane koje sadrži metil-salicilat — jedinjenje koje može delovati slično kapsaicinu. Nanošenje ulja nane može izazvati osećaj hladnog „pečenja“ pre nego što nastupi blaga utrnulost. Ovaj efekat može pomoći kod bolova u zglobovima i mišićima.

Čaj od nane može biti koristan kod simptoma sindroma iritabilnog creva. Istraživanja pokazuju da može pomoći u smanjenju grčeva, dijareje i bolova u stomaku.