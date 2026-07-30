Smilje je jedna od najcenjenijih mediteranskih biljaka, a njegovo eterično ulje posebno je poznato u nezi kože

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Smilje se često naziva biljkom besmrtnosti i već vekovima zauzima posebno mesto u narodnoj medicini Mediterana. Danas je najpoznatije po eteričnom ulju koje se koristi u nezi kože, ali njegova primena je mnogo šira. Fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević objašnjava zbog čega je smilje cenjeno kao pomoć kod hiperpigmentacija, modrica i proširenih vena, ali i zašto je njegovo eterično ulje među najskupljima na svetu.

- Kada se govori o starenju kože, najčešće se misli na bore i gubitak tonusa, a mnogo ređe na pege i fleke koje se godinama pojavljuju kao posledica prekomernog izlaganja suncu. Upravo tu smilje može da bude od pomoći. Eterično ulje smilja treba razblažiti u nekom nosećem ulju. Najčešće se koristi hladno ceđeno ekstra devičansko maslinovo ulje, u koje se na 100 mililitara dodaje 20 kapi eteričnog ulja smilja. Tako pripremljen uljani serum nanosi se uveče na vlažnu kožu - objašnjava fitoterapeut.

Smilje je korisno i kod manjih povreda, ogrebotina i modrica. Jedna ili nekoliko kapi eteričnog ulja mogu da se nanesu direktno na mesto udarca, kako bi se smanjila mogućnost nastanka podliva.

- Osobe koje imaju proširene vene eterično ulje smilja mogu da razblaže u nevenovom ulju, umesto u maslinovom. Preparat se zatim nežno nanosi na vene pokretima odozdo nagore, bez masiranja, a tradicionalno se koristi za negu kože i ublažavanje vidljivosti popucalih kapilara - navodi Momčilo.

Dokaz da se vekovima zna da smilje usporava starenje ćelija izazvano spoljnim ili unutrašnjim stresom je njegovo italijansko ime imortlle (besmrtno) Foto: Shutterstock

Smilje pre eteričnog ulja

Destilovanje smilja i izdvajanje etarskog ulja su relativno novi postupci, ali se moć smilja nekada koristila tako što su se zlatni cvetovi ove biljke potapali u maslinovo ulje, pa se blazam koji se dobija nakon 40 dana koristio za negu i pomoć u lečenju.

Zašto je jedno od najvrednijih i najskupljih? Eterično ulje smilja dobija se destilacijom biljke u cvetu, a postupak mora da počne u roku od 24 sata nakon berbe. Uz to, u biljci ga ima manje od 0,05 odsto, zbog čega se smatra jednim od najvrednijih i najskupljih eteričnih ulja.

- Dokaz da se vekovima zna da smilje usporava starenje ćelija izazvano spoljnim ili unutrašnjim stresom je njegovo italijansko ime imortlle (besmrtno). Inače, pored primene u nezi kože, smilje se u narodnoj medicini tradicionalno koristilo i za podsticanje lučenja žuči i kao pomoć kod tegoba sa jetrom - poručuje Momčilo Antonijević.