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Jedna od najvećih prednosti dinje jeste visok sadržaj vode, vitamina, antioksidanasa...

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Kada temperature porastu, organizam prirodno traži laganu, osvežavajuću i hranljivu hranu. Među voćem koje se najčešće vezuje za leto posebno mesto zauzima dinja – mirisna, sočna i slatka namirnica koja osim uživanja donosi i brojne korisne materije.

Kako objašnjava Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista - dinja je odličan izbor za tople dane jer istovremeno osvežava i doprinosi unosu važnih nutrijenata koji podržavaju normalne funkcije organizma.

Puna vode – prirodna pomoć tokom vrelih dana

Jedna od najvećih prednosti dinje jeste visok sadržaj vode. Tokom leta, kada se telo više znoji i gubi tečnost, namirnice bogate vodom mogu biti dobar dodatak svakodnevnoj hidrataciji.

Osim vode, dinja sadrži i minerale poput kalijuma, koji ima važnu ulogu u normalnom funkcionisanju organizma.

Vitamin C za podršku imunitetu

Dinja je prirodan izvor vitamina C, poznatog po svojoj ulozi u normalnoj funkciji imunog sistema.

Redovno unošenje voća bogatog ovim vitaminom može biti deo raznovrsne i uravnotežene ishrane, posebno u periodima kada želimo da organizmu obezbedimo dovoljno zaštitnih materija.

Dinja je prirodan izvor vitamina C, poznatog po svojoj ulozi u normalnoj funkciji imunog sistema Foto: Shutterstock

Za zdravlje kože i dobar vid – zaslužan vitamin A

Narandžasta boja mesa dinje nije samo znak njene privlačnosti – ona ukazuje i na prisustvo karotenoida, biljnih jedinjenja koje organizam može koristiti kao izvor vitamina A.

Vitamin A doprinosi održavanju normalnog vida i zdravlju kože, zbog čega se dinja često smatra jednom od korisnih letnjih namirnica.

Antioksidansi – zaštita ćelija od oksidativnog stresa

Dinja sadrži i antioksidanse koji pomažu organizmu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Upravo raznovrsna ishrana bogata voćem i povrćem predstavlja jedan od važnih načina da se organizmu obezbede različite korisne biljne materije.

Isečena na kriške ili kockice - dinja predstavlja savršenu letnju užinu Foto: Shuterstock

Kako je najbolje jesti dinju?

Najjednostavniji način je u svežem obliku – isečena na kriške ili kockice predstavlja savršenu letnju užinu. Može se dodati i voćnim salatama, kombinovati sa drugim sezonskim voćem ili poslužiti kao lagani desert.

Nutricionista Jasna Vujičić podseća da je upravo jednostavna, prirodna hrana često najbolji izbor tokom toplih meseci.