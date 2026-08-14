Dinja – letnji saveznik zdravlja: Nutricionista otkriva zašto prija organizmu
Kada temperature porastu, organizam prirodno traži laganu, osvežavajuću i hranljivu hranu. Među voćem koje se najčešće vezuje za leto posebno mesto zauzima dinja – mirisna, sočna i slatka namirnica koja osim uživanja donosi i brojne korisne materije.
Kako objašnjava Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista - dinja je odličan izbor za tople dane jer istovremeno osvežava i doprinosi unosu važnih nutrijenata koji podržavaju normalne funkcije organizma.
Puna vode – prirodna pomoć tokom vrelih dana
Jedna od najvećih prednosti dinje jeste visok sadržaj vode. Tokom leta, kada se telo više znoji i gubi tečnost, namirnice bogate vodom mogu biti dobar dodatak svakodnevnoj hidrataciji.
Osim vode, dinja sadrži i minerale poput kalijuma, koji ima važnu ulogu u normalnom funkcionisanju organizma.
Vitamin C za podršku imunitetu
Dinja je prirodan izvor vitamina C, poznatog po svojoj ulozi u normalnoj funkciji imunog sistema.
Redovno unošenje voća bogatog ovim vitaminom može biti deo raznovrsne i uravnotežene ishrane, posebno u periodima kada želimo da organizmu obezbedimo dovoljno zaštitnih materija.
Za zdravlje kože i dobar vid – zaslužan vitamin A
Narandžasta boja mesa dinje nije samo znak njene privlačnosti – ona ukazuje i na prisustvo karotenoida, biljnih jedinjenja koje organizam može koristiti kao izvor vitamina A.
Vitamin A doprinosi održavanju normalnog vida i zdravlju kože, zbog čega se dinja često smatra jednom od korisnih letnjih namirnica.
Antioksidansi – zaštita ćelija od oksidativnog stresa
Dinja sadrži i antioksidanse koji pomažu organizmu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.
Upravo raznovrsna ishrana bogata voćem i povrćem predstavlja jedan od važnih načina da se organizmu obezbede različite korisne biljne materije.
Kako je najbolje jesti dinju?
Najjednostavniji način je u svežem obliku – isečena na kriške ili kockice predstavlja savršenu letnju užinu. Može se dodati i voćnim salatama, kombinovati sa drugim sezonskim voćem ili poslužiti kao lagani desert.
Nutricionista Jasna Vujičić podseća da je upravo jednostavna, prirodna hrana često najbolji izbor tokom toplih meseci.
- Sočna, mirisna i bogata hranljivim sastojcima, dinja je više od slatkog letnjeg zadovoljstva – ona je mali saveznik organizma u borbi sa vrelinom i svakodnevnim naporima.