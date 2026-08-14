Prirodni načini za ublažavanje opekotina od sunca: Šta je zaista efikasno, a šta ne?
Uprkos mnogim upozorenjima, malo je ljudi čija koža neće bar jednom izgoreti od sunca tokom leta. Zato vas podsećamo na neke od najpopularnijih prirodnih metoda koje pomažu u ublažavanju opekotina.
Voda, hidratantne kreme i hladni oblozi
Prvo i najvažnije pravilo u slučaju opekotina od sunca jeste izbegavanje daljeg izlaganja suncu. Pijte dovoljno vode kako biste ostali hidrirani i nanosite prirodne hidratantne kreme na kožu nakon sunčanja.
Hladni oblozi mogu pružiti trenutno olakšanje od neprijatnosti izazvanih opekotinama od sunca.
Ponovno izlaganje suncu je najgora stvar koju možete da uradite koži koja već zarasta od opekotina. Najbolje je boraviti u hladu i opečeni deo kože prekriti laganom, gustom odećom kada izlazak napolje ne može da se izbegne. Posebno treba voditi računa o koži koja počinje da se ljušti i novoj koži koja se pojavljuje ispod nje, jer je ona veoma osetljiva na sunčevo zračenje.
Aloe vera
Aloe vera je jedna od najpopularnijih lekovitih biljaka koja se koristi kod opekotina od sunca. Ova biljka poznata je po svojim umirujućim svojstvima i blagotvornom delovanju na kožu.
Gel iz lista aloe vere može pomoći u ublažavanju bola i upale izazvane opekotinama od sunca. Nanosi se direktno na opečeno područje, a postupak se može ponavljati nekoliko puta dnevno. Na tržištu postoje brojni preparati, kreme i gelovi sa ekstraktom aloe vere.
Pčelinji vosak i med
Pčelinji vosak ima prirodna antiinflamatorna svojstva i pomaže u obnovi kože oštećene opekotinama od sunca.
Med je poznat po antibakterijskom i antivirusnom delovanju, a zbog svojih antiinflamatornih svojstava pomaže u smanjenju bola i upale i doprineti bržem zarastanju kože. Med se može naneti u tankom sloju, dok je pčelinji vosak najbolje koristiti kao sastojak krema i balzama za negu negu kože nakon opekotina.
Kreme sa ekstraktom kamilice i pantenolom
Prirodni gelovi sa ekstraktom kamilice i pantenolom takođe se često koriste za umirivanje bolne i nadražene kože. Prilikom izbora preparata važno je obratiti pažnju na sastojke i prilagoditi kremu tipu kože i stepenu opekotine.
U slučaju jakih opekotina od sunca potrebno je konsultovati lekara. Prirodni načini za ublažavanje simptoma mogu da budu korisni kod blagih do umerenih opekotina, ali ne mogu da zamene stručnu medicinsku pomoć kada je koža ozbiljno oštećena.
Izvor: Adiva.hr/Zdravlje.kurir.rs
Nijedna krema ne štiti od opekotina ako se predugo sunčamo: Lekar objašnjava šta najviše pomaže kada koža izgori